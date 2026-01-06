Hàng không Việt Nam ra cảnh báo quan trọng tới hành khách

Mới đây, trên các trang Fanpage Facenbook chính thức của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), phát đi 1 cảnh báo quan trọng. Cụ thể cảnh báo liên quan tới vụ việc xảy ra vào khuya ngày 2/1/2026 tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Một hành khách trong tình trạng say rượu đã có hành vi chửi bới, xúc phạm lực lượng an ninh hàng không, ném đồ vật, làm hư hỏng tài sản công và hành hung cán bộ đang làm nhiệm vụ. Đối tượng sau đó bị khống chế, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đề xuất xử lý hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Từ sự việc này, ngành hàng không Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh lập trường xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm tại khu vực sân bay.

Hành khách vi phạm trong vụ việc (Ảnh ACV)

Sân bay là khu vực an ninh đặc thù, không có “ngoại lệ”

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sân bay là khu vực đặc biệt về an ninh – an toàn. Mọi hành vi gây rối, chống đối lực lượng chức năng, xúc phạm nhân viên làm nhiệm vụ hoặc phá hoại tài sản đều sẽ bị ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Việc công khai thông tin vụ việc tại Cát Bi được xem là lời cảnh báo trực diện tới hành khách, nhất là trong bối cảnh lưu lượng đi lại bằng đường hàng không ngày càng gia tăng.

Dưới đây là một số quy định quan trọng hành khách cần ghi nhớ theo quy định của ACV.

Không sử dụng rượu bia, chất kích thích trước chuyến bay

Một trong những lưu ý quan trọng được Cục Hàng không Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh là hành khách không nên sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích trước khi đến sân bay. Trường hợp hành khách có biểu hiện say xỉn, mất kiểm soát hành vi, hãng hàng không và lực lượng an ninh có quyền từ chối vận chuyển nhằm bảo đảm an toàn cho chuyến bay và những người xung quanh.

Ảnh minh hoạ

Bắt buộc chấp hành kiểm tra an ninh hàng không

Việc soi chiếu người và hành lý là yêu cầu bắt buộc đối với mọi hành khách. Hành vi từ chối kiểm tra, to tiếng, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ hoặc tự ý quay phim, chụp ảnh tại khu vực hạn chế khi chưa được phép đều có thể bị xử phạt hành chính và buộc rời khỏi khu vực nhà ga.

Không mang theo vật phẩm bị cấm hoặc hạn chế

Ngành hàng không lưu ý hành khách cần tìm hiểu kỹ danh mục vật phẩm bị cấm và hạn chế mang theo. Các vật sắc nhọn, chất dễ cháy nổ, pin lithium vượt mức cho phép, bình xịt áp suất cao hay công cụ hỗ trợ nếu mang không đúng quy định đều có thể bị tịch thu và xử lý theo pháp luật, thậm chí phát sinh trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuyệt đối không đùa giỡn về bom mìn, khủng bố

Chỉ một câu nói đùa liên quan đến bom, chất nổ hay khủng bố cũng có thể kích hoạt quy trình an ninh khẩn cấp tại sân bay. Theo cơ quan chức năng, những phát ngôn kiểu này không chỉ khiến chuyến bay bị chậm hoặc hủy mà còn kéo theo mức xử phạt rất nặng đối với người vi phạm.

Ứng xử văn minh, tôn trọng lực lượng chức năng

Hành khách được khuyến cáo giữ thái độ bình tĩnh, hợp tác với nhân viên sân bay và lực lượng an ninh. Các hành vi lăng mạ, đe dọa hay hành hung nhân viên làm nhiệm vụ đều bị coi là gây rối trật tự công cộng và có thể dẫn tới việc cấm bay có thời hạn, bên cạnh các chế tài xử lý theo quy định pháp luật.

Ảnh minh hoạ

Phá hoại tài sản sân bay sẽ phải bồi thường và chịu trách nhiệm

Màn hình điện tử, biển chỉ dẫn, ghế ngồi hay trang thiết bị trong nhà ga đều là tài sản công. Việc cố ý làm hư hỏng không chỉ phải bồi thường thiệt hại mà còn có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự, tùy mức độ vi phạm.

Từ vụ việc tại Cát Bi, các cơ quan hàng không khuyến cáo hành khách chủ động tìm hiểu quy định, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, đến sân bay đúng giờ và chấp hành mọi hướng dẫn của lực lượng chức năng. Ứng xử văn minh không chỉ giúp hành trình diễn ra suôn sẻ mà còn góp phần xây dựng môi trường sân bay an toàn, trật tự và thân thiện cho tất cả mọi người.