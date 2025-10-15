Hãng làm limousine cho ông Putin ra mắt xe đi 900km không cần xăng, thải ra nước: Thế giới chưa từng có

Cách đây chưa lâu, tại triển lãm ngành cơ khí và công nghiệp ИННОПРОМ (Innoprom) ở Belarus, Viện Khoa học - Kỹ thuật ôtô và động cơ Nga (NAMI) đã giới thiệu một phiên bản đặc biệt của mẫu xe hạng sang Aurus Senat. Phiên bản này không sử dụng xăng như các phiên bản thương mại thông thường, thay vào đó, xe sử dụng hydro; phiên bản này được đặt tên là NAMI Hydrogen.

Trên thực tế, đây là mẫu xe thử nghiệm dựa trên nền tảng sedan hạng sang Aurus Senat, được NAMI giới thiệu như một dự án kết hợp giữa xe Aurus và hệ thống động cơ sử dụng hydro.



Aurus Senat phiên bản NAMI Hydrogen thế hệ thứ 4 mới được giới thiệu tại triển lãm Innoprom.

Các nguồn tin chính thức cho biết Aurus Senat phiên bản NAMI Hydrogen trang bị hệ thống động cơ điện và pin, sử dụng điện được tạo ra điện hệ thống pin nhiên liệu (fuel cell) hydro. Xe có ba bình chứa hydro, tổng dung tích lưu trữ hydro khoảng 8 kg nhiên liệu, được nén ở áp suất lên đến khoảng 700 atmosphère (≈700 bar).

Điện sử dụng để vận hành được tạo ra từ hệ thống fuel cell có công suất tối đa 110 kW; điện tạo ra sẽ nạp vào pack pin có dung lượng lên tới khoảng 100 kWh. Các nguồn tin chính thức cho biết Aurus Senat phiên bản NAMI Hydrogen có thể đi tối đa 870 km.

Nguồn: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Không chỉ vậy, chiếc xe này được trang bị 3 mô tơ điện (một chiếc ở trước và hai chiếc ở sau) và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, cho tổng công suất 750 kW - tức khoảng 1.020 mã lực, có thể đưa chiếc sedan cỡ lớn này tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h trong chưa đầy 4 giây, và có thể đạt vận tốc tối đa 240 km/h.

Xét riêng về công suất, phiên bản chạy hydro vượt trội so với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong. Cụ thể, Aurus Senat phiên bản thương mại đang trang bị động cơ tăng áp 4.4L V8 hybrid phát triển cùng với Porsche, công suất tối đa 598 mã lực và mô men xoắn cực đại 880 Nm.

Aurus Senat là được giới thiệu là mẫu xe hạng sang đầu tiên trên thế giới trang bị hệ thống fuel cell hydro. Ảnh: Ura.ru

Giới thiệu về chiếc xe, ông Mikhail Kondratyev - Trưởng bộ phận Quản lý Sản phẩm NAMI - cho biết: "Đây là mẫu xe sang đầu tiên chạy bằng hệ thống fuel cell hydro. Trên thế giới đã có nhiều mẫu xe cũng sử dụng hydro, nhưng thường là xe phổ thông, trong khi đây là một mẫu xe hạng sang".

Đáng chú ý, Aurus Senat cũng là mẫu xe phục vụ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, phiên bản phục vụ ông Putin được kéo dài thành xe limousine và được nâng cấp bọc thép, khác với các xe thương mại.

Đại diện NAMI còn cho biết rằng chiếc Aurus Senat phiên bản NAMI Hydrogen mới được giới thiệu này vẫn là một phiên bản thử nghiệm, và là mẫu thử thứ 4. Xe vẫn đang trong quá trình phát triển thêm; việc sản xuất thương mại có thể sẽ diễn ra trong tương lai.

Xe không dùng xăng, chỉ thải ra nước

Về cơ bản, xe fuel cell hydro, còn gọi là FCV vẫn có thể được gọi là xe điện.

Thay vì đốt nhiên liệu trong buồng đốt như động cơ xăng, hệ thống pin nhiên liệu kết hợp hydro (H₂) mà xe mang theo được nén ở dạng lỏng với oxy (O₂) từ không khí. Cả hai chất này tác dụng trong một phản ứng Oxy hóa - khử, giải phóng electron; electron tạo dòng điện rồi quay lại phản ứng với oxy, tạo thành nước (H₂O).

Dòng điện sinh ra thường sẽ được nạp vào pack pin trên xe, từ đó được dùng để cấp nguồn cho mô-tơ điện, hệ điều khiển và sạc ắc-quy 12 vôn (nếu có). Như vậy, có thể thấy rằng về mặt bản chất, xe fuel cell hydro có thể chạy được là nhờ điện, nhưng thay vì được nạp từ nguồn ngoài thì xe tự tạo ra điện bằng hydro dạng lỏng được nén trong các bình chứa trên xe.

Ảnh dựng đồ họa mô phỏng hệ thống điện và fuel cell hydro trên xe Aurus Senat. Nguồn: NAMI

Quy trình vận hành thường gồm:

(1) Bình chứa hydro chịu áp lực cao lưu trữ H₂;

(2) Khi cần năng lượng, hydro được dẫn tới cụm pin nhiên liệu (fuel cell stack) nơi xảy ra phản ứng với oxy;

(3) Điện sinh ra có thể cung cấp trực tiếp cho mô-tơ điện hoặc nạp vào pin/bộ siêu tụ để đáp ứng nhu cầu năng lượng, giả sử khi xe tăng tốc;

(4) Chất thải duy nhất là nước

Cách hoạt động này tương tự với mẫu xe hydro thương mại Toyota Mirai.

Mô phỏng phản ứng Oxy hóa - khử tạo ra điện và nước xảy ra ở hệ thống fuel cell hydro. Nguồn: The Zebra

Xe fuel cell hydro có thể tiếp năng lượng nhanh hơn so với sạc pin; thời gian nạp có thể so sánh với việc bơm xăng, và có thể đi được xa hơn công nghệ hiện tại trên xe điện dùng pin.

Song, nhược điểm hiện tại của dòng xe này có thể kể tới việc trạm nạp hydro có yêu cầu cao về mặt kỹ thuật như bình chưa chịu áp cao để chứa hydro, hay yêu cầu về mức độ tinh khiết của hydro được tạo ra tại trạm (hydro có thể được tạo ra bằng cách điện phân nước) hoặc được nạp vào trạm.

Điều này góp phần đẩy kinh phí đầu tư lên rất cao. Một số nguồn tin cho rằng mức đầu tư cho một trạm nạp hydro có thể lên tới cả triệu USD, càng khiến công nghệ này khó có thể đi vào thực tiễn.