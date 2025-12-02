Hàng loạt sai phạm ở dự án sân golf Hòn Rơm gần 200 ha tại Mũi Né

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kết luận Thanh tra chuyên đề về Dự án Sân Golf Hòn Rơm, chỉ rõ hàng loạt sai phạm nghiêm trọng và sự chậm trễ kéo dài.

Dự án do Công ty TNHH Phát triển S.I làm chủ đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007 với quy mô gần 197ha, tại phường Mũi Né.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký là 548,8 tỉ đồng, dự kiến sẽ đi vào kinh doanh chính thức từ tháng 2-2012. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra (tháng 7-2025), dự án đã chậm tiến độ lên đến 13 năm 6 tháng.

Trong suốt thời gian này, chủ đầu tư chỉ mới thực hiện san lấp mặt bằng và xây dựng một phần hạ tầng kỹ thuật như giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, điện, thông tin.

Khu vực bên trong Dự án sân Golf Hòn Rơm. Ảnh: DT



Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn nợ 17,5 tỉ đồng tiền thuê đất, chưa đáp ứng nghĩa vụ theo quy định.

Về pháp luật đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã tham mưu UBND tỉnh cho Công ty TNHH Phát triển S.I thuê 322.110 m2 đất không phù hợp với nhu cầu sử dụng đất theo giấy chứng nhận đầu tư được cấp.

Cơ quan này cũng tham mưu chuyển mục đích sử dụng 25.828,5 m2 đất sang "đất ở đô thị" vào năm 2016 không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất này vào ngày 23-8-2022.

Về pháp luật xây dựng, Công ty TNHH Phát triển S.I đã triển khai thi công san nền, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt trạm biến áp, hồ nước cảnh quan mà không có giấy phép xây dựng. Thậm chí, việc xây dựng 2 nhà làm việc với diện tích 210 m2 cũng không đúng với công văn cho phép của Sở Xây dựng.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho Công ty CP Phát triển S.I và thu hút đầu tư, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh xem xét đề xuất Trung ương cho phép doanh nghiệp tiếp tục thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Nếu được chấp thuận, Sở Tài chính hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh dự án; rà soát, đánh giá tính khả thi của dự án, nguồn lực của nhà đầu tư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá lại toàn diện nhu cầu sử dụng đất của dự án. Ngành Thuế tỉnh Lâm Đồng đôn đốc công ty nộp 17,5 tỉ đồng tiền thuê đất,

Các sở, ngành và UBND phường Mũi Né phải kiểm điểm trách nhiệm theo từng nội dung sai phạm. Nhà đầu tư được yêu cầu nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thực hiện điều chỉnh pháp lý và bảo đảm tiến độ khi tiếp tục triển khai dự án.