Thanh tra chỉ loạt sai phạm tại dự án hạ tầng Khu đô thị mới phố Phúc Trì

Dự án kéo dài nhiều năm

Dự án Xây dựng hạ tầng Khu đô thị mới phố Phúc Trì thuộc nhóm 14 dự án đầu tư công gặp khó khăn đang được rà soát theo Kế hoạch 1505 và chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình.

Một góc dự án. Ảnh: N.B.

Dự án Xây dựng hạ tầng Khu đô thị mới phố Phúc Trì được phê duyệt lần đầu năm 2008 theo Quyết định số 1686 của UBND tỉnh Ninh Bình và điều chỉnh tại Quyết định 1092 ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 77,022 tỷ đồng, sử dụng nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện trong giai đoạn 2008–2010.

Đến thời điểm thanh tra, giá trị khối lượng hoàn thành đạt hơn 65,128 tỷ đồng (trên 92% dự toán). Lũy kế vốn giải ngân 61,276 tỷ đồng; nợ xây dựng cơ bản 3,852 tỷ đồng; còn thiếu 15,746 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư.

Tuy nhiên, các hạng mục quan trọng như tuyến đường NB5 và san lấp các lô 5, 6 vẫn “đắp chiếu” nhiều năm do vướng giải phóng mặt bằng tại khu Đền và Nghĩa trang nhân dân Phúc Trì.

Thanh tra tỉnh khẳng định, các phương án bồi thường tại đây chưa được lập, thẩm định và phê duyệt theo Khoản 2 Điều 69 Luật Đất đai 2013. Trách nhiệm thuộc Ban Quản lý dự án tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Ninh Bình, UBND thành phố (cũ) và các đơn vị liên quan.

Sai phạm ngay từ khâu lựa chọn nhà thầu

Kết luận thanh tra chỉ rõ, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp không có báo cáo thẩm định của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm Điều 15 Nghị định 58/2008/NĐ-CP và Điều 40 Luật Đấu thầu 2005. Theo Thanh tra tỉnh Ninh Bình, trách nhiệm chính thuộc Ban Quản lý dự án tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng TP Ninh Bình và UBND thành phố Ninh Bình (cũ).

Thanh tra tỉnh Ninh Bình nêu rõ là việc nghiệm thu, thanh toán gói thầu xây lắp không đúng hồ sơ bản vẽ thiết kế, dự toán và khối lượng thực tế. Tổng số tiền sai phạm là 1,264 tỷ đồng, trong đó, không trừ khối lượng đất tận dụng tại hạng mục cống thoát nước và cấp nước 881,8 triệu đồng; Khối lượng san lấp vượt thiết kế 382,6 triệu đồng. Hành vi này vi phạm Điều 113 Luật Xây dựng 2014 về quản lý chất lượng công trình.

Các đơn vị, tổ chức liên quan gồm: Ban Quản lý dự án tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng TP Ninh Bình; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển Xuân Thành; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và phát triển HT và các cá nhân trực tiếp tham gia nghiệm thu.

Theo kết luận, các đơn vị tư vấn và thẩm định không đánh giá khả năng thực hiện giải phóng mặt bằng tại khu vực Đền và Nghĩa trang Phúc Trì. Khi phát sinh vướng mắc, Ban Quản lý dự án cũng không kịp thời báo cáo để điều chỉnh dự án, khiến tiến độ bị đình trệ kéo dài nhiều năm.

Thanh tra tỉnh Ninh Bình yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp địa phương, đánh giá khả năng tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng; Trường hợp không khả thi, phải báo cáo UBND tỉnh xem xét dừng dự án, quyết toán công trình, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực.