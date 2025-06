Hàng loạt tài khoản ngân hàng sẽ bị "đóng băng" giao dịch từ 1/7/2025: Ai sẽ bị tạm dừng giao dịch rút tiền, chuyển tiền?

Theo quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các biện pháp siết chặt quản lý giao dịch ngân hàng sẽ chính thức có hiệu lực. Hàng loạt ngân hàng thương mại đã phát đi thông báo khẩn, yêu cầu khách hàng nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết để tránh gián đoạn giao dịch.

Đối tượng chính bị "đóng băng" giao dịch: Tài khoản tổ chức

Nhóm đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất và trực tiếp nhất bởi quy định mới này là khách hàng tổ chức, bao gồm các doanh nghiệp, cơ quan, và hộ kinh doanh.

Cụ thể, các giao dịch rút tiền, chuyển tiền qua các kênh ngân hàng điện tử (như Internet Banking, Mobile Banking) của các tổ chức này sẽ bị tạm dừng nếu người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó chưa hoàn thành việc cập nhật thông tin sinh trắc học (dữ liệu khuôn mặt, vân tay) với ngân hàng nơi mở tài khoản.

Bên cạnh đó, các giao dịch tại quầy cũng có thể bị tạm ngưng nếu giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng hoặc những người được ủy quyền đã hết hiệu lực mà chưa được cập nhật lại.

Tài khoản tổ chức sẽ bị "đóng băng", tạm dừng giao dịch rút tiền, chuyển tiền nếu chưa cập nhật thông tin theo quy định

Các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB... đều đã gửi thông báo và hướng dẫn chi tiết đến khách hàng doanh nghiệp về việc thực hiện cập nhật thông tin. Việc này có thể được thực hiện trực tiếp tại các chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng.

Lý do của quy định này là nhằm tăng cường lớp bảo mật, xác thực chính xác chủ tài khoản và người thực hiện giao dịch, từ đó ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, rửa tiền và đảm bảo an toàn cho dòng tiền của chính doanh nghiệp.

"Khai tử" thẻ ATM từ, chuyển hoàn toàn sang thẻ chip

Cũng từ ngày 1/7/2025, một thay đổi quan trọng khác sẽ ảnh hưởng đến mọi người dùng thẻ ngân hàng cá nhân. Theo lộ trình của Ngân hàng Nhà nước, toàn bộ thẻ ATM sử dụng công nghệ từ (loại thẻ có dải băng màu đen ở mặt sau) sẽ chính thức bị ngừng hỗ trợ giao dịch trên toàn hệ thống.

Điều này có nghĩa là, sau thời điểm trên, người dùng sẽ không thể sử dụng thẻ từ để rút tiền tại ATM, thanh toán qua máy POS hay thực hiện bất kỳ giao dịch nào khác.

Thẻ ATM cũng chính thức bị ngừng giao dịch từ ngày 1/7

Để không bị gián đoạn, người dùng đang sở hữu thẻ từ cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng phát hành để thực hiện chuyển đổi sang thẻ chip. Hầu hết các ngân hàng hiện nay đều đang triển khai các chương trình hỗ trợ chuyển đổi miễn phí và tiện lợi, có thể thực hiện tại quầy giao dịch hoặc ngay trên ứng dụng ngân hàng số.

Việc chuyển đổi sang thẻ chip là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao an toàn bảo mật cho chủ thẻ, do công nghệ chip có khả năng mã hóa thông tin phức tạp hơn, giúp chống lại việc đánh cắp dữ liệu thẻ hiệu quả hơn so với công nghệ từ.

Để đảm bảo mọi giao dịch được thông suốt và an toàn, người dân và doanh nghiệp cần kiểm tra lại tình trạng tài khoản và các loại thẻ đang sử dụng, đồng thời khẩn trương thực hiện các yêu cầu cập nhật từ ngân hàng trước thời hạn 1/7/2025.