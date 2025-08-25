Hàng quán ven biển Đà Nẵng hối hả 'chạy bão'

Những đồ đạc nhỏ gọn được bà con mang vào cất trong quầy và khóa kỹ. Bà Nguyễn Thị Dung (tổ kinh doanh dịch vụ số 11) lo lắng: "Tôi nghe tin bão đợt này kéo dài, đi vào mấy tỉnh phía ngoài, Đà Nẵng mình không vào trực tiếp nhưng thiên tai chẳng ai nói trước được gì nên lo lắm. Cái gì đem cất giữ, chằng buộc được phải làm gấp thôi".