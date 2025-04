Hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng tung giải pháp bảo vệ tài xế lái cuốc xe đêm, hành khách đi một mình

Theo thông báo mới nhất, từ ngày 13/4/2025, Xanh SM chính thức triển khai thử nghiệm hệ thống giám sát an toàn toàn diện S2S – Secure to Safe trên các xe taxi điện tại Hà Nội và TP.HCM, với mục tiêu từng bước mở rộng ra các địa phương khác trong thời gian tới.

Cụ thể, hệ thống S2S được tích hợp camera kép (trong cabin và phía trước xe), nút bấm khẩn cấp cho cả tài xế và hành khách, ghi âm nội bộ, cảm biến và trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phân tích hành vi và xử lý tình huống bất thường. Dữ liệu được mã hóa và chỉ truy xuất theo yêu cầu chính thức từ cơ quan chức năng, đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật tuyệt đối.

Theo khảo sát do Xanh SM thực nhanh với tài xế và khách hàng đang sử dụng dịch vụ thực tế tại Hà Nội và TP.HCM, tất cả đều ủng hộ việc trang bị hệ thống giám sát an toàn trên xe taxi điện. Trong đó, đa số tài xế cho biết họ cảm thấy yên tâm hơn khi làm việc, nhất là trong ca đêm hoặc khi phục vụ những khách hàng chưa rõ thông tin. Về phía hành khách – đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và người thường xuyên di chuyển một mình – S2S được đánh giá là công cụ giúp củng cố cảm giác an toàn và nâng cao niềm tin vào chất lượng cũng như sự minh bạch của dịch vụ. Hệ thống này không bị nhìn nhận như một công cụ kiểm soát, mà đúng hơn là một “tấm khiên công nghệ” hỗ trợ hành trình trở nên an tâm, hiện đại và công bằng hơn.

Việc trang bị hệ thống camera giám sát trong xe taxi đã trở thành thông lệ phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển, được xem là giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao an toàn, minh bạch và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách. Tại Úc, chính quyền bang Victoria quy định tất cả xe taxi đều bắt buộc lắp đặt hệ thống camera giám sát, với thời gian lưu trữ dữ liệu tối thiểu 7 ngày. Tại Mỹ, Ủy ban Taxi và Limousine Thành phố New York (TLC) đã áp dụng quy định tương tự từ những năm 2000. Nhật Bản cũng ghi nhận sự phổ biến ngày càng tăng của camera trong taxi, nhằm giảm thiểu xung đột giữa tài xế và hành khách, hỗ trợ xử lý các tình huống bất thường. Trong khi đó, tại Vương quốc Anh, nhiều cơ quan cấp phép đã yêu cầu hoặc khuyến nghị lắp đặt hệ thống CCTV trong taxi và xe thuê riêng, với điều kiện tuân thủ chặt chẽ các quy định về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư. Những mô hình này đều cho thấy một điểm chung: sử dụng công nghệ giám sát một cách có kiểm soát là xu hướng văn minh được khuyến khích, vì lợi ích an toàn và quyền lợi cộng đồng.

Tại Việt Nam, các quy định pháp lý hiện hành đã cho phép lắp đặt camera trên xe kinh doanh vận tải, miễn là đảm bảo thông báo rõ ràng cho hành khách và sử dụng đúng mục đích nhằm bảo vệ an ninh, an toàn. Một số đơn vị vận tải truyền thống cũng đã áp dụng giải pháp này trong thời gian qua. Xanh SM, với định hướng phát triển bền vững và công nghệ làm nền tảng, tiếp cận vấn đề một cách bài bản khi thiết kế hệ thống S2S phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đồng thời đáp ứng yêu cầu cao về quyền riêng tư và trải nghiệm người dùng.

Đại diện Xanh SM cho biết, với S2S, mỗi cuốc xe không chỉ là một hành trình di chuyển, mà còn là một cam kết: an toàn là mặc định, minh bạch là nguyên tắc, và con người luôn được đặt ở trung tâm. Công nghệ giám sát không nhằm soi xét, mà để gìn giữ niềm tin – giữa người với người, giữa người với công nghệ.

“Hệ thống S2S là bước tiến chiến lược trong hành trình nâng chuẩn an toàn và minh bạch của Xanh SM. Chúng tôi tin rằng công nghệ, khi được triển khai đúng cách, sẽ không chỉ bảo vệ mà còn gia tăng niềm tin cho cả hành khách và tài xế,” ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc Xanh SM Toàn cầu khẳng định.