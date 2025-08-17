Hàng trăm cảnh sát khám xét nơi tổ chức hội thảo ở Hà Nội, bắt "ông trùm" Nguyễn Chánh Đáng

Qua đây, Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người liên quan, người bị hại trong vụ án trình báo đến Cơ quan An ninh điều tra để được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, khuyến cáo người dân: Đề cao cảnh giác trước những lời mời chào "đầu tư tiền kỹ thuật số", "lợi nhuận khủng" hay "đa cấp trá hình". Lợi nhuận cao bất thường chính là cái bẫy ngọt ngào của kẻ lừa đảo.

Chuyên án nhanh chóng được khám phá đã kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng phạm tội, không để xảy ra tình trạng hàng ngàn, hàng vạn người dân bị lôi kéo, dụ dỗ trở thành nạn nhân.