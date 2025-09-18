Hàng trăm nghìn tấn hàng của Việt Nam liên tục đổ bộ Campuchia: Thuế xuất khẩu 0%, sản lượng nước ta đạt hơn 20 triệu tấn

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính chung trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 7 triệu tấn sắt thép với kim ngạch 4,66 tỷ USD, giảm cả lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự lao dốc của giá thép trên thị trường quốc tế, khiến kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh hơn mức sụt giảm về sản lượng.

Dù thị trường chung giảm nhưng một số thị trường lại đang chứng kiến mức xuất khẩu tăng mạnh.

Cụ thể, Campuchia đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của sắt thép Việt Nam với hơn 1 triệu tấn, trị giá hơn 586 triệu USD, tăng 31% về lượng và tăng 19% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá xuất khẩu bình quân 571 USD/tấn, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm sắt thép của Việt Nam được áp dụng thuế suất 0% khi xuất khẩu sang Campuchia, dựa theo Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia bên lề Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 7, CLMV lần thứ 8 và Diễn đàn Kinh tế thế giới về khu vực Mekong.

Đứng thứ 2 là thị trường Italy, chi hơn 467 triệu USD để nhập khẩu 745 nghìn tấn sắt thép các loại, giảm 26% cả lượng và giá trị. Mỹ bất ngờ nhường vị trí thứ 3 cho Ấn Độ khi quốc gia tỷ dân tăng nhập khẩu sắt thép từ Việt Nam lên tới 42% về lượng và 11% về kim ngạch.

Xuất khẩu thép sang Mỹ giảm trong bối cảnh nước này liên tiếp đưa ra các biện pháp thuế quan đối với các mặt hàng kim loại, đặc biệt là với thép.

Hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế 25% lên mặt hàng hàng thép và nhôm nhập khẩu vào nước này. Đến đầu tháng 6, mức thuế này được nâng lên 50% (trừ hàng xuất xứ từ Anh).

Ngoài mức thuế chung áp dụng cho các quốc gia, một số sản phẩm thép Việt Nam chịu tác động bởi thuế chống bán phá giá. Hồi tháng 4, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố quyết định sơ bộ về thuế chống bán phá giá đối với tôn mạ Việt Nam từ 39,84% đến 88,12%, tuỳ doanh nghiệp.

Một áp lực khác mới xuất hiện hồi cuối tháng 8 khi Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã đưa ra kết luận cuối cùng về các sản phẩm thép mạ chống ăn mòn từ Việt Nam và một số quốc gia khác. Theo đó Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá ở mức từ 88,98% đến 110,21%. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, những doanh nghiệp không hợp tác trong quá trình điều tra sẽ phải chịu mức thuế dựa trên các chứng cứ sẵn có.

Nhận định chung cho thấy năm 2025, sản xuất và tiêu thụ thép trong nước được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt là ở phân khúc thép xây dựng và các sản phẩm thép phục vụ đầu tư công. Tuy nhiên, xuất khẩu thép có thể gặp khó khăn do các rào cản thương mại gia tăng.

Sản lượng thép thành phẩm dự kiến đạt 28-30 triệu tấn, trong đó tiêu thụ nội địa đạt khoảng 21-25 triệu tấn, tăng 8-10% so với năm 2024. Giá thép xây dựng trong nước có thể duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ, nhưng cũng có thể chịu áp lực giảm giá từ thị trường toàn cầu.