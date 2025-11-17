Hàng trăm người chen chân nộp hồ sơ dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, giá từ 900 triệu đồng/căn

Theo ông Ước, chủ đầu tư bố trí máy bấm số để đảm bảo minh bạch trong quá trình tiếp nhận hồ sơ. Theo quy trình tiếp nhận hồ sơ: Khách hàng tới mang theo hồ sơ bản gốc, xuất trình CCCD để lấy số thứ tự. Tiếp đến nhân viên sẽ ghi lại số thứ tự và viết phiếu hẹn khách hàng về thời điểm nộp hồ sơ. Sau đó cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ khách hàng theo quy định. "Mọi người dân có nhu cầu nộp hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội của dự án chúng tôi sẽ tiếp nhận hết. Người dân có thể chủ động theo dõi, nắm rõ tiến độ, không cần xếp hàng chờ đợi từ đêm hay lo ngại mất lượt. Tất cả thông tin chúng tôi đều công khai minh bạch giúp người dân yên tâm trong suốt quá trình tham gia. Dự kiến hôm nay chúng tôi sẽ tiếp nhận 50 bộ hồ sơ", ông Lê Ngọc Ước nói.