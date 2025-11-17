Hàng trăm người chen chân nộp hồ sơ dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, giá từ 900 triệu đồng/căn

Theo kế hoạch 8h sáng 17/11, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT3 Khu đô thị mới Kim Chung (tên thương mại Thăng Long Green City) tại xã Thiên Lộc, Hà Nội là Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua của người dân theo kế hoạch.
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, từ sớm hàng trăm người dân có nhu cầu nộp hồ sơ đã có mặt trước cổng Trung tâm văn hoá - thông tin thể thao của xã Thiên Lộc chờ đến giờ vào nộp hồ sơ.
Thậm chí trước đó, từ 16/11, khu vực trước điểm tiếp nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội CT3 Khu đô thị mới Kim Chung cũng trở thành “điểm nóng” khi hàng trăm người dân đổ về giữ chỗ chờ làm thủ tục.
Chị Nguyễn Thị Hà, tại Hoài Đức chia sẻ: “Hai vợ chồng chị có mặt ở điểm tiếp nhận hồ sơ từ trưa hôm qua để chờ nộp hồ sơ. Nhà ở xã hội giờ hiếm quá, không nhanh là hết suất. Vợ chồng tôi đi sớm với mong muốn ngày đầu có thể làm thủ tục nộp hồ sơ mua nhà, phòng trường hợp hồ sơ cần bổ sung thì còn thời gian không mất cơ hội".
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Ngọc Ước - Phó Giám đốc Ban Phát triển dự án bất động sản Viglacera cho biết, thấu hiểu những khó khăn, áp lực mà người dân từng gặp phải trong quá trình tiếp cận nhà ở xã hội thời gian qua, Liên danh chủ đầu tư đã chủ động nghiên cứu, xây dựng chuỗi giải pháp minh bạch, có văn bản thông báo mang tính chất hướng dẫn rõ ràng và thuận lợi nhất. Việc này bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận thông tin bình đẳng, không phụ thuộc vào trung gian, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thực hiện.
Theo ông Ước, chủ đầu tư bố trí máy bấm số để đảm bảo minh bạch trong quá trình tiếp nhận hồ sơ. Theo quy trình tiếp nhận hồ sơ: Khách hàng tới mang theo hồ sơ bản gốc, xuất trình CCCD để lấy số thứ tự. Tiếp đến nhân viên sẽ ghi lại số thứ tự và viết phiếu hẹn khách hàng về thời điểm nộp hồ sơ. Sau đó cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ khách hàng theo quy định. "Mọi người dân có nhu cầu nộp hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội của dự án chúng tôi sẽ tiếp nhận hết. Người dân có thể chủ động theo dõi, nắm rõ tiến độ, không cần xếp hàng chờ đợi từ đêm hay lo ngại mất lượt. Tất cả thông tin chúng tôi đều công khai minh bạch giúp người dân yên tâm trong suốt quá trình tham gia. Dự kiến hôm nay chúng tôi sẽ tiếp nhận 50 bộ hồ sơ", ông Lê Ngọc Ước nói.
Cũng theo ghi nhận, lực lượng chức năng xã Thiên Lộc, các bộ Công an Xã Thiên Lộc có mặt từ sớm để bảo đảm an ninh trật tự trong suốt thời gian tiếp nhận hồ sơ.
Theo kế hoạch, dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City dự kiến bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 17/11/2025 đến hết ngày 3/1/2026. Giá bán căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tại dự án này tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2. Giá cho thuê căn hộ (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 91.700 đồng/m2/tháng; giá thuê mua căn hộ tạm tính là: 312.860 đồng/m2/tháng và thời gian thuê mua là 5 năm. Tại ô đất CT3 chủ đầu tư sẽ xây dựng 3 đơn nguyên nhà ở chung cư cao tầng có ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C. Mỗi tòa cao 12 tầng và 1 tum với tổng 1.104 căn hộ, gồm: 589 căn nhà ở xã hội để bán; 212 căn nhà ở xã hội cho thuê: 128 căn nhà ở xã hội thuê mua; 175 căn hộ thương mại.