Cách nộp sổ đỏ trên VNeID mới nhất, người dân cả nước cần biết để làm ngay

Ứng dụng VNeID bản cập nhật 2.2.4 đã có tính năng bổ sung cung cấp thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho cơ quan nhà nước.

Do đó, người dân có thể nộp sổ đỏ trên VNeID cho cơ quan Nhà nước thay vì nộp trực tiếp bản photocopy cho tổ trưởng dân phố như thời gian vừa qua.

Để nộp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID, người dân cần thao tác các bước dưới đây.

Bước 1: Người dân cần dùng định danh mức độ 2 đăng nhập vào ứng dụng VNeID phiên bản 2.2.

Bước 2: Chọn "Dịch vụ khác" tại màn hình giao diện của ứng dụng VNeID.

Bước 3: Người dân truy cập vào mục "cung cấp thông tin cho Cơ quan Nhà nước".

Bước 4: Người dân ấn vào "tạo mới" và chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Bước 5: Kê khai thông tin. Phần thông tin người kê khai sẽ được tích hợp sẵn, đó là họ và tên, số định danh cá nhân của chủ tài khoản VNeID. Do đó, nếu kê khai hộ thì cần nhập tên người đứng tên trong sổ đỏ và lý do kê khai hộ.

Các trường thông tin bắt buộc phải kê khai đó là số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ.

Về file thông tin, người dân sẽ tải lên hình ảnh, tài liệu về sổ đỏ cần nộp dưới định dạng PDF, PNG, JPG.

Bước 6: Người dân ấn vào xác nhận các thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu. Các thông tin sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chiến dịch "làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" là đợt tổng rà soát và chuẩn hóa dữ liệu đất đai trên toàn quốc, diễn ra trong 90 ngày từ tháng 9 đến hết tháng 11.

Mục tiêu là đảm bảo thông tin đất đai "đúng - đủ - sạch - sống", kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư, giúp quản lý minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.