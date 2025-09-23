Hàng triệu học sinh và phụ huynh trên toàn quốc cần nắm được thông tin này

Bộ Giáo dục - Đào tạo lấy ý kiến về bỏ xét tuyển học bạ, giới hạn nguyện vọng xét tuyển

Tại Hội nghị Giáo dục đại học được tổ chức cách đây ít ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức lấy ý kiến các đại biểu về hai vấn đề lớn: có nên tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển học bạ THPT và có nên giới hạn số nguyện vọng xét tuyển của thí sinh.

Trong nhiều năm qua, xét tuyển học bạ THPT là một trong những phương thức chính để tuyển sinh đại học. Không chỉ các trường "tốp dưới" mà cả nhiều trường đại học có thương hiệu cũng triển khai, với các yêu cầu riêng. Có thời điểm, nhiều trường còn dành tỷ lệ chỉ tiêu cho phương thức này nhiều hơn cả kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, phương thức này cũng vấp phải không ít tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng việc quá phụ thuộc vào học bạ dễ dẫn tới hiện tượng “làm đẹp học bạ”, gây ảnh hưởng đến sự công bằng trong tuyển sinh.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2025, xét tuyển học bạ chiếm 42,4%, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%, còn lại là các phương thức khác. Bộ đang cân nhắc hai lựa chọn: hoặc bỏ hẳn, hoặc tiếp tục duy trì xét tuyển học bạ.

Một nội dung khác cũng được đưa ra lấy ý kiến là việc giới hạn số nguyện vọng xét tuyển. Ba phương án được đưa ra gồm: Giới hạn tối đa 5 nguyện vọng; Giới hạn tối đa 10 nguyện vọng; Tiếp tục không giới hạn như hiện nay.

Tuyển sinh đại học tại Việt Nam ngày càng đa dạng và cạnh tranh. Tuy nhiên, việc cân nhắc giữa mở rộng cơ hội cho thí sinh và đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong tuyển sinh là vấn đề cần tiếp tục bàn thảo.

Quyết định cuối cùng của Bộ GD-ĐT về việc giữ hay bỏ xét tuyển học bạ, cũng như việc có nên giới hạn số nguyện vọng, hứa hẹn sẽ tác động mạnh mẽ đến mùa tuyển sinh những năm tới.

Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT xây dựng đề án thi tốt nghiệp THPT, thi đại học trên máy tính

Mới đây, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 281 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, đặt mục tiêu tạo đột phá căn bản và toàn diện trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Một trong những trọng tâm của chương trình là chuyển đổi số toàn diện. Trong năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) được giao xây dựng Nghị định quản lý dữ liệu giáo dục, đồng thời triển khai cơ sở dữ liệu học bạ số và văn bằng số cho người học trên phạm vi toàn quốc, gắn với mã định danh cá nhân.

Đáng chú ý, đến năm 2026, Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp và các kỳ thi đánh giá diện rộng trên máy tính.

Ý tưởng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính đã được Bộ GD-ĐT đề cập từ năm 2019, với kế hoạch thí điểm tại một số địa phương sau năm 2020. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa được triển khai thực tế.

Đến tháng 6/2025, Thủ tướng đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đặt mục tiêu thí điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào năm 2027. Đây được xem là bước đi quan trọng để nâng cao tính công bằng, khách quan, đồng thời phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục.

Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 281 với các nhiệm vụ cụ thể được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển đột phá trong quản lý, thi cử và tuyển sinh. Nếu được triển khai đồng bộ, chương trình không chỉ giúp giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh, mà còn góp phần hiện đại hóa hệ thống giáo dục, tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế.