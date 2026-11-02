Hàng tỷ USD bất ngờ rời chứng khoán Mỹ, chuyên gia cảnh báo một điều với chứng khoán Việt Nam

Dòng vốn quốc tế đang có dấu hiệu dịch chuyển khỏi thị trường cổ phiếu Mỹ để tìm đến châu Á và các thị trường mới nổi. Đây được xem là tín hiệu thuận lợi đối với chứng khoán Việt Nam, song khả năng tận dụng cơ hội vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.



Theo dữ liệu được Chứng khoán An Bình (ABS) tổng hợp, các quỹ cổ phiếu toàn cầu tiếp tục hút ròng tuần thứ sáu liên tiếp, với giá trị hơn 10 tỷ USD. Tuy nhiên, tốc độ giải ngân đã chậm lại đáng kể so với mức 25 tỷ USD của tuần trước đó, cho thấy tâm lý nhà đầu tư quốc tế đang trở nên thận trọng hơn.

Đáng chú ý, dòng tiền có sự phân hóa rõ nét giữa các khu vực. Trong khi các quỹ cổ phiếu Mỹ bị rút ròng 6,65 tỷ USD, các quỹ cổ phiếu châu Á lại hút ròng gần 10 tỷ USD. Riêng nhóm thị trường mới nổi (EM) thu hút thêm 2,2 tỷ USD, đánh dấu tuần hút ròng thứ ba liên tiếp.

Diễn biến này cho thấy dòng vốn quốc tế đang có xu hướng tái phân bổ, với sự quan tâm ngày càng lớn dành cho khu vực châu Á và các thị trường mới nổi.

Không chỉ vậy, dòng tiền cũng có dấu hiệu rời khỏi một số kênh trú ẩn. Các quỹ thị trường tiền tệ bị rút ròng 38,5 tỷ USD, trong khi quỹ vàng ghi nhận mức rút ròng 1,51 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, nhóm quỹ công nghệ vẫn hút ròng 5,5 tỷ USD dù Nasdaq giảm mạnh trong tháng 10.

Những diễn biến trên phần nào cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư chưa suy giảm trên diện rộng, song dòng tiền đang trở nên chọn lọc hơn trước những biến động của thị trường toàn cầu.

Cơ hội nào cho chứng khoán Việt Nam?

Theo phân tích của ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư Chứng khoán An Bình (ABS), Việc dòng vốn quốc tế gia tăng phân bổ vào châu Á và các thị trường mới nổi được xem là tín hiệu thuận lợi đối với triển vọng thu hút vốn của chứng khoán Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vừa bước sang giai đoạn mới sau dấu mốc nâng hạng.

Tuy nhiên, xu hướng tích cực của dòng vốn toàn cầu không đồng nghĩa thị trường trong nước sẽ ngay lập tức được hưởng lợi. Khả năng đón dòng tiền thực tế còn phụ thuộc vào hoạt động giao dịch của khối ngoại, sức hấp dẫn của thị trường và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp.

Bên cạnh câu chuyện dòng vốn, yếu tố mùa vụ cũng đang thu hút sự quan tâm khi thị trường bước vào tháng 11, giai đoạn vốn được xem là thuận lợi đối với chứng khoán Mỹ.

Thhống kê giai đoạn 1964–2025 cho thấy tháng 11 là tháng có mức tăng trung bình tốt nhất trong năm của S&P 500, đạt 1,6%, với xác suất tăng điểm 69%.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam lại không có quy luật mùa vụ rõ ràng như vậy. Trong 26 năm, từ 2000 đến 2025, VN-Index tăng trung bình 2% trong tháng 11, nhưng xác suất tăng chỉ đạt 54%.

Đáng chú ý, mức tăng bình quân này chịu ảnh hưởng lớn từ một số năm thị trường bứt phá mạnh. Nếu loại bỏ ba năm tăng đột biến là 2000, 2003 và 2006, mức sinh lời bình quân tháng 11 của VN-Index thậm chí chuyển sang âm 0,5%.

Dù thống kê 10 năm gần nhất cho tín hiệu khả quan hơn, với mức tăng bình quân 3,2% và xác suất tăng 70%, chuyên gia cho rằng yếu tố mùa vụ chỉ nên được xem là thông tin tham khảo, thay vì cơ sở chính để đưa ra quyết định đầu tư.

Trên thực tế, triển vọng thị trường còn chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến kinh tế vĩ mô và lợi nhuận doanh nghiệp. Hiện nay, làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và chi tiêu vốn công nghệ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp toàn cầu. Tuy nhiên, định giá cổ phiếu ở mức cao cùng những tín hiệu chậm lại của kinh tế Mỹ đang đặt ra không ít rủi ro.

Trong bối cảnh đó, xu hướng thị trường thời gian tới được nhận định sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng cải thiện dòng tiền và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết.



Đặc biệt, sự dịch chuyển của dòng vốn quốc tế vào các thị trường mới nổi, hoạt động giao dịch của khối ngoại, chính sách tiền tệ quốc tế và kết quả kinh doanh quý III sẽ là những yếu tố quan trọng định hình diễn biến thị trường.

Nhìn chung, dù dòng vốn quốc tế đang xuất hiện những chuyển động thuận lợi, khả năng phục hồi bền vững của chứng khoán Việt Nam vẫn cần được xác nhận bằng sự cải thiện thực chất của dòng tiền và nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp.



