Hành động mới của "Bầu" Thiện tại châu Phi

Ngày 11/9 tại Ninh Bình, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa – Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng Công ty TNHH Thương mại và Nông nghiệp Khang An (thành viên Tập đoàn Xuân Thiện) đã ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế triển khai “Dự án sản xuất phân bón và quản lý dinh dưỡng cây trồng cho vùng trồng sắn và rừng bạch đàn tại Angola giai đoạn 2025–2035”.



Theo nội dung thỏa thuận, từ năm 2025–2030, Khang An sẽ xây dựng hai nhà máy phân hữu cơ tại các tỉnh Cuanza Sul và Cuando Cubango (Angola) với tổng công suất trên 500.000 tấn/năm.

Các nhà máy này nhằm cung ứng trực tiếp cho vùng nguyên liệu sắn và bạch đàn, đồng thời phục vụ phát triển nông nghiệp địa phương.

Nước Angola nằm ở Tây Nam châu Phi, có đường bờ biển giáp Đại Tây Dương ở phía Tây. ﻿

Giai đoạn tiếp theo 2030–2035, dự án sẽ mở rộng sang phân bón hóa học và NPK, hướng tới tự chủ nguồn cung trong nước và tiến tới xuất khẩu sang các thị trường Tây Phi.

Chuyên gia Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam hướng dẫn kỹ sư Angola gieo hạt giống bạch đàn tại Vườn ươm sản xuất giống của Xuân Thiện-công suất 20 triệu cây giống/năm ở Cuchi.

Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án lớn tại Angola, Công ty Khang An sẽ phối hợp cùng Viện trong chuyển giao công nghệ sản xuất, quy trình quản lý dinh dưỡng, cũng như đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ.



Đại diện Tập đoàn Xuân Thiện cho biết, Thỏa thuận hợp tác này nằm trong chương trình phát triển nông – lâm nghiệp quy mô lớn, bao gồm 500.000 ha vùng nguyên liệu sắn phục vụ chế biến và 1 triệu ha rừng bạch đàn cung cấp nguyên liệu công nghiệp, hướng tới kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.



Sự kiện ký kết được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ môi trường và cải thiện năng lực cạnh tranh của nông sản Angola.



Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Viện và Công ty Khang An, dự án được kỳ vọng trở thành hình mẫu hợp tác công – tư trong lĩnh vực nông nghiệp quốc tế, đồng thời thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Angola.

Tập đoàn Xuân Thiện tiền thân là Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình, thành lập năm 2000, đến tháng 1/2022 chuyển đổi thành mô hình tập đoàn.﻿

Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện là ông Nguyễn Văn Thiện hay còn gọi là bầu Thiện, sinh năm 1970, con trai ông Nguyễn Xuân Thành, nhà sáng lập Tập đoàn Xuân Thành ở Ninh Bình và là em trai Chủ tịch HĐQT LPBank ông Nguyễn Đức Thụy.



Hiện doanh nghiệp hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực năng lượng, vật liệu xây dựng - thép xanh và nông nghiệp, logistics, bất động sản và Giáo dục đào tạo.﻿

Về các dự án đầu tư tại nước ngoài của Xuân Thiện, năm 2014, đây là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đầu tiên "xuất quân" đầu tư thủy điện vào Cameroon (châu Phi).



Được biết, Xuân Thiện đã sở hữu 2 dự án tại quốc gia châu Phi này là thủy điện Yabassi và Toumbassala trên sông Wouri và Nkam với tổng công suất gần 600 MW.﻿

Còn trong lĩnh vực nông nghiệp , Xuân Thiện sở hữu hàng loạt Tổ hợp Nông nghiệp công nghệ cao tại Đắk Lắk, Thanh Hóa,...



Với quy mô hàng ngàn ha, công ty cung cấp ra thị trường nước ép trái cây, thức ăn chăn nuôi chất lượng cao và hàng triệu con lợn mỗi năm, tạo việc làm cho hàng vạn lao động địa phương.﻿