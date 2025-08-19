Hành khách bay Vietnam Airlines phải biết: Cách check in online cực nhanh trên ứng dụng VNeID

Với chức năng làm thủ tục trực tuyến được tích hợp trên ứng dụng VNeID, quy trình làm thủ tục của hành khách sẽ trở nên nhanh chóng, thuận tiện và đảm bảo an toàn. Sau khi làm thủ tục trực tuyến qua ứng dụng VNeID, hành khách chỉ cần xác thực khuôn mặt tại cửa an ninh và lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ.

Điều kiện áp dụng

Để làm thủ tục trực tuyến trên ứng dụng VNeID, hành khách lưu ý các điều kiện sau:

- Đã cài đặt ứng dụng VNeID với tài khoản VNeID được xác thực định danh mức 2;

- Làm thủ tục cho chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines Group khai thác bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco.

Hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến trên ứng dụng VNeID

Bước 1: Hành khách đăng nhập ứng dụng VNeID với tài khoản đã được định danh mức 2.

Bước 2: Chọn mục "Dịch vụ khác".

Bước 3: Chọn mục "Dịch vụ hàng không".

Bước 4: Chọn mục "Check in online", nhấn nút "Check in online" và chọn hãng hàng không Vietnam Airlines.

Lưu ý: Nếu điện thoại của hành khách chưa cài đặt ứng dụng Vietnam Airlines hoặc chưa cập nhật lên phiên bản phù hợp, hệ thống sẽ điều hướng hành khách sang Apple Store hoặc CH Play để cài đặt hoặc nâng cấp phiên bản.

Bước 5: Sau khi xác nhận đồng ý về quy định, mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, hành khách được chuyển hướng sang ứng dụng Vietnam Airlines để hoàn thiện quá trình làm thủ tục trực tuyến và xác thực danh tính (eKYC).

Bước 6: Hành khách thực hiện sinh trắc ở cửa kiểm soát an ninh tại sân bay.

Bước 7: Hành khách hực hiện sinh trắc ở cửa lên tàu bay.

Ảnh: ACV

Đã làm thủ tục cho chuyến bay nhưng chưa xác thực danh tính (eKYC)

Trường hợp đã hoàn thành làm thủ tục nhưng chưa thực hiện eKYC - một phương thức xác thực danh tính bằng sinh trắc học, hành khách thực hiện xác thực bằng cách truy cập ứng dụng VNeID và chọn các mục theo thứ tự sau: Dịch vụ khác - Dịch vụ hàng không - Check in online - Vietnam Airlines - Điền thông tin PNR/Số vé điện tử/Số thẻ FFP. Sau khi điền thông tin, hành khách sẽ được chuyển hướng đến màn hình thông báo kèm nút "Thực hiện eKYC".

Tại đây, hành khách chọn "Thực hiện eKYC" để tiến hành chụp ảnh và xác thực.