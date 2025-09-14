Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hành khách sững sờ vì thấy nguyên “vườn thú” đang đợi mình trong phòng khách sạn hàng đầu thế giới

14-09-2025

Không chỉ sững sờ mà còn phải lấy điện thoại ra chụp ngay.

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền một tấm ảnh trong phòng khách sạn xuất hiện nhiều con thú có hình thù khá đặc biệt được làm từ khăn của khách sạn. Cụ thể, tại một khách sạn Hilton ở Riyadh, một vị khách công tác dài ngày đã có một trải nghiệm vô cùng độc đáo và dễ thương. Thay vì chỉ dọn phòng như bình thường, nhân viên vệ sinh phòng đã tạo ra một chú thú nhồi bông bằng khăn tắm.

Thích thú với món quà mà nhân viên làm cho mình, vị khách này đã để lại một mẩu giấy nhỏ, xin phép được giữ lại món quà đặc biệt ấy và mong nhân viên dọn phòng đừng dọn chúng đi. 

Hành khách sững sờ vì thấy nguyên “vườn thú” đang đợi mình trong phòng khách sạn hàng đầu thế giới- Ảnh 1.

"Vườn thú" bằng khăn của nhân viên làm cho hành khách. Nguồn: @wehaveavisual

Đáp lại sự hào hứng của vị khách, mỗi ngày sau khi dọn phòng, nhân viên ấy lại để lại thêm một chú thú nhồi bông bằng khăn khác. Những chiếc khăn tắm đã biến thành một bộ sưu tập động vật độc đáo. Từ voi, khỉ, ếch, cho đến công hay chim cánh cụt, mỗi con vật đều được tạo hình khéo léo và không hề trùng lặp. Cứ thế, bộ sưu tập ngày càng phong phú, biến căn phòng trở thành một "sở thú khăn tắm" đầy ngộ nghĩnh và dễ thương. 

Hành khách sững sờ vì thấy nguyên “vườn thú” đang đợi mình trong phòng khách sạn hàng đầu thế giới- Ảnh 2.
Hành khách sững sờ vì thấy nguyên “vườn thú” đang đợi mình trong phòng khách sạn hàng đầu thế giới- Ảnh 3.
Hành khách sững sờ vì thấy nguyên “vườn thú” đang đợi mình trong phòng khách sạn hàng đầu thế giới- Ảnh 4.
Hành khách sững sờ vì thấy nguyên “vườn thú” đang đợi mình trong phòng khách sạn hàng đầu thế giới- Ảnh 5.

Đa dạng con vật được sáng tạo bằng khăn khách sạn. Nguồn: @wehaveavisual

Tác giả câu chuyện chia sẻ rằng họ đã ở lại khách sạn suốt nhiều tuần để làm việc, và bộ sưu tập này chính là một điểm nhấn đáng nhớ trong chuyến đi của mình. Khi kết thúc kỳ nghỉ, vị khách đã gửi một hộp đồ ăn nhẹ và một chút tiền tip để bày tỏ lòng biết ơn.

Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã ngay lập tức hỏi địa chỉ của khách sạn và chia sẻ thêm trải nghiệm tương tự của mình khi nghỉ dưỡng tại một số cơ sở lưu trú khác như:

- Làm tui nhớ đến có lần tui đi du lịch mang theo thú nhồi bông có thể tạo dáng ghê, sau khi tui quay lại phòng khách sạn tui thấy nó đang tạo dáng trên giường đợi tui.

- Điều này làm tôi nhớ đến kỳ nghỉ của mình ở Hurghada, Ai Cập. Tôi đã ở đó 8 đêm và sáng đầu tiên sau bữa sáng, tôi trở về phòng và thấy một tác phẩm khăn tắm giống hệt thế này.

- Khách sạn này ở đâu thế? Tui muốn có mấy con vật bằng khăn giống vậy.

- Đợt mình ở Apec Phú Yên, mình có đem theo 2 con gấu mùi của mình. Sau khi tụi mình đi chơi 1 ngày phủ phê cái về phòng thấy mấy chị dọn phòng sạch sẽ thơm tho rồi xếp 2 đứa nó ngồi ngay 2 bên mép giường như ngồi đợi. Kakaka đáng iu xỉu luôn

- Nhân viên cũng xếp cho tụi mình mà nhìn nó hề xỉu.

Hành khách sững sờ vì thấy nguyên “vườn thú” đang đợi mình trong phòng khách sạn hàng đầu thế giới- Ảnh 6.

Nguồn: Huyền Thu Đặng

Có thể thấy, nhân viên khách sạn đã mang đến một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ cho nhiều hành khách lưu trú. Với nhiều du khách, đây chính là lý do khiến họ nhớ mãi một chuyến đi và muốn quay lại lần nữa, không chỉ vì dịch vụ chất lượng mà còn bởi những khoảnh khắc bất ngờ, dễ thương và đầy nhân văn như thế này.

Có nên giặt chung quần áo với khăn tắm? Thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

