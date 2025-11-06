Hành trình rẽ sóng vượt đại dương trở về Việt Nam, sẵn sàng khai phá biển khơi

Giàn khoan tự nâng PV DRILLING IX của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán PVD). Trong hơn một tháng qua, giàn PV DRILLING IX đã kiểm tra, vận hành và chạy thử các thiết bị quan trọng đáp ứng yêu cầu đăng kiểm ABS như thiết bị an toàn, hệ thống cẩu, động cơ, máy phát điện và hệ thống nâng hạ giàn.

Công tác tái khởi động ban đầu đã được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ đề ra. Các hạng mục kỹ thuật trọng yếu đều đạt yêu cầu, tạo tiền đề cho việc đưa giàn trở lại hoạt động bình thường sau thời gian bảo dưỡng và chuẩn bị kỹ thuật tại châu Âu.

Vì vậy, cuối tháng 10, giàn khoan tự nâng PV DRILLING IX đã rời cảng Esbjerg, Đan Mạch để di chuyển (wet tow) sang cảng Rotterdam, Hà Lan, chính thức bắt đầu hành trình trở về Việt Nam.

Theo kế hoạch, giàn PV DRILLING IX sẽ cập cảng Rotterdam vào ngày 3/11/2025 để lên tàu vận tải chuyên dụng (heavy lift vessel), bắt đầu hành trình vận chuyển (dry tow) về Việt Nam. Dự kiến cuối tháng 12/2025, giàn sẽ về đến Việt Nam , tiếp tục bước vào giai đoạn tái khởi động tiếp theo trước khi chính thức tham gia chiến dịch khoan mới từ tháng 4/2026. Đây được xem là bước chuẩn bị chiến lược, góp phần nâng cao năng lực thi công khoan và củng cố vị thế của PV Drilling tại khu vực.

Đội ngũ kỹ thuật của PV Drilling nhận giàn khoan tại Đan Mạch

Giàn PV DRILLING IX được phát triển theo thiết kế JU-2000E của Friede & Goldman. Đây là một trong những dòng giàn tự nâng được đánh giá cao và ứng dụng phổ biến tại các khu vực biển khắc nghiệt, yêu cầu tiêu chuẩn an toàn và kỹ thuật hàng đầu như Biển Bắc, Trung Đông và Đông Nam Á.

Giàn sở hữu khả năng khoan sâu tới 30.000 feet (khoảng 9.144 m), vận hành hiệu quả ở vùng nước có độ sâu tới 425 feet (tương đương 129,5 m). Giàn được trang bị các hệ thống máy móc hiện đại với công nghệ mới nhất, như khoan, ráp dụng cần khoan tự động, các trang thiết bị hoạt động hỗ trợ khoan song hành,... đáp ứng các giếng khoan yêu cầu nhiệt độ cao áp suất cao (HPHT).

Điểm nhấn công nghệ của PV DRILLING IX là hệ thống jacking NOV BLM tích hợp mức độ tự động hóa cao, cho phép thực hiện các chiến dịch khoan dài ngày tại những khu vực có địa chất phức tạp, đòi hỏi năng lực thi công và độ tin cậy vượt trội. 150 người có thể cùng làm việc trực tiếp trên giàn.

Giàn PV DRILLING IX - trước đây mang tên Noble Highlander - được xem là nền tảng kỹ thuật hiện đại, tạo lợi thế cho PV Drilling trong việc đáp ứng các yêu cầu khoan khắt khe tại khu vực.

Một giàn khoan của PV Drilling.

PV Drilling được thành lập từ năm 2001 trên cơ sở nhận chuyển giao các nguồn lực từ Xí nghiệp Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển (PTSC Offshore) thuộc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC).

Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giàn khoan, dịch vụ kỹ thuật về khoan và giếng khoan, dịch vụ cung ứng nhân lực trong lĩnh vực khoan và giếng khoan dầu khí (ngoài khơi lẫn trên đất liền).

Tính tới thời điểm hiện tại, PV Drilling có 7 giàn khoan hiện đại và đều có hợp đồng đến hết năm 2026, một số giàn có hợp đồng đến năm 2028.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý 3, doanh thu của PVD tăng nhẹ 5% lên 2.571 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,4% lên 23,7% giúp lợi nhuận gộp tăng 35,6% lên 609 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đồng thời tăng nhưng lợi nhuận sau thuế của tổng công ty vẫn tăng mạnh 54% lên 277 tỷ đồng – mức cao nhất tính từ quý 1/2019.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh thu công ty đạt 6.551 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 46% lên 673 tỷ đồng. Với kết quả này, PV Drilling đã thực hiện được 91% kế hoạch doanh thu và vượt 27% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm.

Về triển vọng kinh doanh của PVD, theo đánh giá của Công ty chứng khoán VNDirect, giá thuê của PV Drilling sẽ tăng khoảng 3% trong 2025 và 4% trong 2026, qua đó thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và mở rộng biên lợi nhuận.

Năm nay, doanh nghiệp đã đầu tư mở rộng thêm 2 gian khoan mới PV Drilling VIII và PV Drilling IX. 2 giàn mới này sẽ làm tăng đáng kể năng lực và đóng góp khoảng 26% doanh thu và 20% lợi nhuận gộp mảng khoan trong 2026.