Hành trình xây hệ sinh thái du lịch bền vững của CEO Tổ Ong Adventure: Nhiều người nói về kinh tế rừng, nhưng ít người thật sự dám bắt tay vào làm và chịu trách nhiệm với từng tấc đất, từng con người!

Tổ Ong Adventure được biết đến như một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực du lịch mạo hiểm tại Việt Nam. Đằng sau tên gọi tưởng như giản dị này là sự hội tụ của những con người say mê núi rừng, sở hữu vốn kiến thức và kinh nghiệm sâu dày về địa hình, khí hậu, sinh thái.

Dưới sự dẫn dắt của chị Võ Thị Ngọc Thảo (SN 1996), mô hình không chỉ tạo ra những hành trình trekking độc đáo mà còn mở ra hướng đi hoàn toàn mới: du lịch bền vững gắn với bảo tồn rừng và phát triển cộng đồng địa phương.

01. Sống giữa rừng để hiểu rừng, thiết kế hành trình mang dấu ấn riêng

Ngay từ những ngày đầu thành lập, đội ngũ Tổ Ong Adventure đã chọn cách tiếp cận khác biệt: thay vì khảo sát nhanh hay dựa trên bản đồ, họ dành nhiều ngày liên tục sống trong rừng, băng qua suối, men theo sườn núi, trò chuyện với người bản địa để hiểu từng nếp đất, dòng nước. Chính sự dấn thân ấy giúp họ không chỉ nắm vững địa hình mà còn thấm vào mình văn hóa bản địa, để từ đó thiết kế nên những chuyến phiêu lưu mang bản sắc riêng mà không trùng lặp với bất kỳ tour trekking nào khác.

Chị Ngọc Thảo - người đứng đầu mô hình kể rằng mỗi hành trình của Tổ Ong đều được “thai nghén” từ trải nghiệm thực tế: “Chúng tôi phải sống trong rừng để cảm nhận nó, để hiểu cách người bản địa tương tác với thiên nhiên. Khi đó, mỗi cung đường sẽ không còn là sản phẩm du lịch, mà là câu chuyện thật".

Chỉ trong vài năm, Tổ Ong Adventure đã vượt xa mô hình kinh doanh truyền thống. Từ một đơn vị tổ chức trekking đơn thuần, họ chuyển mình thành một hệ sinh thái du lịch - bảo tồn - cộng đồng, kết nối trực tiếp với các Vườn quốc gia và người dân địa phương. Thay vì chọn con đường dễ dàng là mở rộng ồ ạt, Tổ Ong chọn hướng đi khó hơn: thuê môi trường rừng, đầu tư hạ tầng sinh thái, thiết lập quy trình an toàn và hoạt động dựa trên nguyên tắc bảo tồn. Chính chiến lược “chậm hơn nhưng chắc hơn” này đã mang tới “trái ngọt”.

Chị Ngọc Thảo chia sẻ đầy tự hào: “Chỉ trong hai năm, mô hình không chỉ giữ vững vị thế dẫn đầu trong mảng trekking tại Việt Nam, mà còn trở thành hình mẫu du lịch thiên nhiên được nhiều địa phương và đối tác tìm hiểu.”

Theo chị Ngọc Thảo, tăng trưởng bền vững không chỉ nằm ở lợi nhuận hay thị phần mà ở khả năng cùng phát triển với hệ sinh thái xung quanh: con người - cộng đồng - thiên nhiên. Tổ Ong chủ yếu hoạt động tại các vùng đệm rừng, khu bảo tồn, nơi sinh kế của người dân lâu nay phụ thuộc phần lớn vào rừng. Với mỗi cung trekking mới, Tổ Ong tuyển dụng và đào tạo người dân địa phương để họ trở thành porter, hướng dẫn viên hỗ trợ, hoặc nhân sự vận hành. Điều này giúp họ có nguồn thu ổn định thay cho việc phải khai thác rừng.

“Đó là cách bảo vệ rừng hiệu quả nhất: giúp người dân có thu nhập từ việc giữ rừng, không phải phá rừng”, CEO Tổ Ong Adventure nhấn mạnh. Nhờ đó, tỷ lệ khách hàng quay lại lên đến hơn 30% trong năm 2024 - con số cho thấy mô hình không chỉ đem lại trải nghiệm tốt, mà còn tạo dựng niềm tin bền vững từ cộng đồng du khách.

CEO Ngọc Thảo cho rằng thành công của Tổ Ong không được đo bằng số lượng tour hay doanh thu, mà bằng diện tích môi trường rừng mà đơn vị trực tiếp thuê, quản lý và vận hành các hoạt động trải nghiệm. Đó không chỉ là con số về quy mô mà còn là minh chứng cho năng lực thực thi và niềm tin của đối tác.

Tổ Ong hướng tới trở thành đơn vị bảo chứng cho tiêu chuẩn du lịch trong rừng tại Việt Nam, nơi bất kỳ hoạt động trải nghiệm nào cũng phải đảm bảo yếu tố an toàn, môi trường và sự tham gia của nhân lực địa phương.

02. Làm thật - Dấn thân - Va chạm - Chịu thiệt thòi

Phong cách lãnh đạo của CEO Ngọc Thảo không dựa trên chức danh hay quyền lực, mà dựa trên một thứ giản dị nhưng vô cùng khó đánh đổi: “tính thật”. Ở chị, sự lãnh đạo không tỏa ra từ vị trí ngồi trong văn phòng, mà từ cách chị làm thật - tử tế thật - đồng hành thật. Quyền lãnh đạo, theo chị, chỉ được trao cho người biết tạo ra niềm tin, biết khiến đội ngũ cảm thấy công việc mình đang làm không chỉ để kiếm sống, mà còn có ý nghĩa: giúp rừng sống, giúp cộng đồng mạnh lên.

Nhắc đến giai đoạn hậu COVID-19, chị vẫn giữ nguyên xúc cảm của những ngày đầy thử thách đó. “Khi mọi thứ về ‘mo’, tôi không chắc ai sẽ quay lại,” chị kể. Thế nhưng, từng người một vẫn trở lại. Không yêu cầu, không đòi hỏi, họ tự tay dọn kho, sắp lại từng vật dụng, bắt đầu lại từ con số không như thể đó là điều tự nhiên. Khoảnh khắc ấy cho chị một sự xác tín quan trọng: “Thứ giữ chân con người không phải lương bổng hay chức vụ, mà chính là giá trị thật mà doanh nghiệp mang lại cho họ”.

Trong lĩnh vực du lịch thiên nhiên - một ngành dễ được “kể chuyện” bằng những mỹ từ, chị Thảo thẳng thắn nhìn nhận rằng nói hay thì đơn giản, nhưng làm thật lại đòi hỏi sự dấn thân nghiêm túc, trải nghiệm thực thành, đối mặt với va chạm, đôi khi chịu thiệt thòi. Nhưng đó là con đường duy nhất để một mô hình giữ được sự bền vững, không chao đảo giữa những trào lưu chóng vánh.

Nói về bài toán đạo đức trong kinh doanh, CEO Tổ Ong Adventure không né tránh. Chị cho rằng bất kỳ cơ hội nào cũng có mặt trái. Không có quyết định nào làm vừa lòng tất cả. Điều quan trọng nhất là giữ nguyên la bàn lãnh đạo, thứ định hướng giúp doanh nghiệp đứng vững trước mọi cám dỗ.

“Tôi luôn tự hỏi: Sau này nhìn lại, mình có thấy xấu hổ với quyết định này không?”, chị nói. Nếu một cơ hội đòi hỏi che giấu điều gì hoặc buộc chị phải đánh đổi giá trị cốt lõi, chị sẽ từ chối. Ngược lại, nếu cơ hội đó mang lại lợi ích thật, dù có gây khó chịu, thậm chí cần loại bỏ một phần để phù hợp, chị vẫn sẽ làm, miễn là nó công bằng và không đi ngược với định hướng của Tổ Ong.

Điều chị Thảo mong muốn nhất không phải là đưa Tổ Ong trở thành doanh nghiệp nổi tiếng, cũng không phải đạt tăng trưởng thần tốc để tạo tiếng vang, mà là xây dựng một mô hình đủ vững để bất kỳ ai nhắc đến du lịch trong rừng cũng có thể yên tâm nói: “Làm theo chuẩn của Tổ Ong thì yên tâm". Đó mới là đỉnh cao mà chị hướng đến: một tiêu chuẩn, một biểu tượng được gây dựng bằng sự tử tế và bền bỉ.

“Ở Việt Nam, nhiều người nói về kinh tế rừng, nhưng rất ít người thật sự dám bắt tay vào làm và chịu trách nhiệm với từng tấc đất, từng con người. Tổ Ong chọn con đường chậm hơn, cực hơn nhưng chắc hơn", chị chia sẻ.

Chính sự kiên định ấy đang giúp Tổ Ong Adventure âm thầm định hình một chuẩn mực mới cho ngành du lịch mạo hiểm tại Việt Nam: chuẩn mực của sự tử tế, của trách nhiệm và của tinh thần dấn thân thực sự. Ở đó, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình trải nghiệm, mà còn là một lời cam kết, góp phần giữ rừng xanh, giữ giá trị văn hóa bản địa và giữ gìn sự cân bằng mà thiên nhiên đang trao tặng.