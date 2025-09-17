Hano-vid ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong 6 tháng đầu năm 2025

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của Hano-vid tăng nhẹ, đạt 5.295 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng tăng từ 399,6 tỷ đồng lên 409,3 tỷ đồng, cho thấy công ty tiếp tục tích lũy vốn và duy trì được nền tảng tài chính ổn định.

Tổng nợ phải trả của Hano-vid đã giảm từ 22.662 tỷ đồng xuống 21.899 tỷ đồng, phản ánh nỗ lực cơ cấu nguồn vốn của Hano-vid. Việc giảm bớt số nợ không chỉ giúp công ty cải thiện sức khỏe tài chính mà còn tạo dư địa cho các kế hoạch đầu tư trong giai đoạn tới.

Các chỉ số thanh toán đều cho thấy xu hướng tích cực với hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,32 lên 1,58; hệ số thanh toán nhanh tăng từ 1,06 lên 1,25. Điều này cho thấy Hano-vid đang có dòng tiền ổn định, đảm bảo khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn một cách an toàn.

Lợi nhuận trước thuế của Hano-vid tăng từ 9,6 tỷ lên 12,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 4 lần, từ 2,1 tỷ lên 9,7 tỷ đồng. Các kết quả này phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đã có sự cải thiện rõ rệt trong nửa đầu năm nay. Mặc dù mức sinh lời còn khiêm tốn, song xu hướng đi lên cho thấy Hano-vid đang từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Công ty Cổ phần Bất động sản Hanovid được thành lập vào năm 2010. Công ty đã thực hiện thành công dự án GoldSilk Complex tại phường Hà Đông, Hà Nội. Dự án có diện tích gần 2 ha, bao gồm 2 toà nhà cao 32 tầng với 748 căn hộ, 4 khu nhà phố thương mại với 47 căn hộ liền kề, khu nhà trẻ, trường học với diện tích hơn 5.000m2. Tiếp nối thành công với các dự án tại Hà Nội, Hanovid phát triển thêm nhiều dự án tại các tỉnh thành như Yên Bái, Cao Bằng, Sơn La, Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Long An, Bình Định… góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.