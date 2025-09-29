Hanwha Life được vinh danh có “Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất”

Danh hiệu nhằm tôn vinh và khuyến khích các giải pháp bảo hiểm sáng tạo, không chỉ giúp khách hàng chủ động dự phòng tài chính trước các rủi ro trong cuộc sống mà còn nâng cao hiệu quả đầu tư.

Để đạt được danh hiệu này, Hanwha Life Việt Nam đã trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt, bao gồm bình chọn từ khách hàng, cộng đồng và đánh giá của hội đồng chuyên gia. Kết quả, danh mục sản phẩm của Hanwha Life Việt Nam, trong đó đặc biệt là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị "Đồng hành sống thỏa chất" đã đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí quan trọng do ban tổ chức đề ra, như: Tính minh bạch trong công bố thông tin, hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư, mức độ hài lòng của khách hàng khi sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu thực tế,… để được vinh danh một cách thuyết phục.

Đội ngũ Kinh doanh và đại diện Hanwha Life Việt Nam tại Lễ công bố.

Tại buổi lễ trao giải, đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: "Chặng đường hơn 17 năm gắn bó với người Việt kết hợp cùng kinh nghiệm dày dạn từ thị trường bảo hiểm lâu đời Hàn Quốc đã giúp chúng tôi thấu hiểu khách hàng ngày nay không chỉ mong muốn được bảo vệ mà còn kỳ vọng vào những giải pháp giúp gia tăng tài sản và đầu tư hiệu quả. Chính vì vậy, Hanwha Life luôn tiên phong thiết kế các sản phẩm bảo hiểm kết hợp hài hòa 2 mục tiêu này, mở rộng yếu tố bảo vệ tài chính cho khách hàng trên từng giai đoạn cuộc sống."

Trong các sản phẩm mới của Hanwha Life Việt Nam, tâm điểm phải kể đến sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị "Đồng hành sống thỏa chất" khi vừa mở ra cơ hội đầu tư, gia tăng tài sản vừa mang đến các quyền lợi bảo vệ vượt trội.

Bảo hiểm liên kết đơn vị "Đồng hành sống thỏa chất" kết hợp hài hòa giữa bảo vệ và đầu tư

Với sự đồng hành của Hanwha Life Việt Nam, khách hàng sẽ sở hữu kế hoạch đầu tư chủ động thông qua 4 quỹ liên kết đơn vị được thiết kế chuyên biệt phù hợp với đa dạng khẩu vị đầu tư, được sự quản lý của 2 công ty quản lý quỹ uy tín là VinaCapital và KIM Việt Nam.

Nhờ các quỹ này, khách hàng có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư ngay cả khi chưa có số vốn lớn. Trong tương lai, khi nhu cầu đầu tư tăng lên hoặc thay đổi, khách hàng có thể đầu tư thêm, điều chỉnh tỷ lệ đầu tư hoặc chuyển đổi quỹ theo mong muốn.

Trong suốt thời gian tham gia hợp đồng, khách hàng còn nhận được các khoản thưởng duy trì hợp đồng, thưởng đặc biệt hấp dẫn, giúp gia tăng tài sản trong dài hạn, thêm an tâm tận hưởng cuộc sống theo "chất" riêng của mình.

Song song với yếu tố đầu tư, sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị "Đồng hành sống thỏa chất" còn mang đến lớp bảo vệ tài chính vững vàng cho khách hàng trước những biến cố không lường trước trong cuộc sống. Đó là những điểm tựa kịp thời giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng kinh tế khi rủi ro xảy đến và giữ vững sự ổn định cho gia đình. Cụ thể, quyền lợi bảo vệ của sản phẩm sẽ được tự động tăng dần theo thời gian lên đến 150% số tiền bảo hiểm, giúp khách hàng sở hữu một giải pháp tài chính mạnh mẽ, nâng mức bảo vệ phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống. Trong cùng một hợp đồng bảo hiểm, sản phẩm còn mang đến sự an tâm trọn vẹn khi bảo vệ thêm cho người thân trong gia đình trước rủi ro tử vong do tai nạn mà không yêu cầu thẩm định.

Không chỉ đồng hành với khách hàng, Hanwha Life Việt Nam còn luôn bên cạnh gia đình khách hàng trong những thời khắc khó khăn nhất qua quyền lợi Đồng hành sẻ chia. Cụ thể, ngay khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi tử vong, công ty sẽ ứng trước 10% số tiền bảo hiểm (tối đa 50 triệu đồng), giúp người thân khách hàng kịp thời trang trải chi phí hậu sự ban đầu trước khi hoàn tất các thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm tử vong chính thức.

Từ những quyền lợi thiết thực ấy, có thể thấy "Đồng hành sống thỏa chất" là một sản phẩm tiêu biểu trong việc đáp ứng trọn vẹn nhu cầu bảo vệ sức khỏe và tài chính của khách hàng. Việc được vinh danh có "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất" chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng đổi mới, đồng thời khẳng định cam kết của Hanwha Life trong việc mang đến cho khách hàng sự an tâm, vững vàng trước rủi ro, hướng đến kiến tạo tương lai thịnh vượng.

Song song chiến lược khẳng định uy tín trên từng sản phẩm, Hanwha Life Việt Nam còn vun đắp niềm tin nơi khách hàng trong suốt hành trình đồng hành thông qua đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tâm lắng nghe, sẵn sàng giải đáp những băn khoăn ngay khi khách hàng cần. Chính sự hỗ trợ chuyên nghiệp, nhanh chóng và kịp thời này đã góp phần quan trọng vào việc tạo dựng niềm tin và trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng, từ đó tôn vinh giá trị của các sản phẩm bảo hiểm được vinh danh.

Nhờ những giá trị tốt đẹp mang đến cho khách hàng, Hanwha Life Việt Nam còn được vinh danh "Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín" 9 năm liên tiếp (2017-2025) và "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" 5 năm liền (2020-2024) do Vietnam Report công bố, đồng thời là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" trong 4 năm liên tiếp (2022-2025) do HR Asia bình chọn.