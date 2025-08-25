Hanwha Life Việt Nam 4 năm liền là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Năm nay, với chủ đề "Multi-Generation Synergy - Sức mạnh đa thế hệ", giải thưởng HR Asia Awards - "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" tìm kiếm và vinh danh những doanh nghiệp tiên phong trong việc dung hòa sự khác biệt giữa các thế hệ, phát huy tối đa sức mạnh từ sự đa dạng để xây dựng lực lượng lao động vững vàng, linh hoạt và thích ứng nhanh với thay đổi của thời đại.

Hanwha Life Việt Nam đã xuất sắc vượt qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt chuẩn quốc tế, đáp ứng toàn bộ tiêu chí do HR Asia đề ra, gồm: (1) Nghiên cứu độc lập về uy tín và môi trường làm việc, (2) Khảo sát dựa trên Mô hình Đánh giá Sự gắn kết tổng thể của nhân viên, và (3) Phỏng vấn trực tiếp giữa Ban Lãnh đạo công ty cùng đội ngũ chuyên gia.

Tại lễ trao giải, bà Đào Phương Thúy - Phó Tổng Giám đốc Nhân sự và Hành chánh Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: "Thành tích 4 năm liền đạt danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" không chỉ là một sự ghi nhận, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của toàn thể đội ngũ Hanwha Life Việt Nam - những con người đã cùng nhau vun đắp niềm tin mỗi ngày, cùng nhau bứt phá trong kinh doanh, cùng nhau học hỏi, phát triển và cùng nhau sẻ chia yêu thương đến cộng đồng. Chính những giá trị ấy đã trở thành nền tảng vững chắc giúp chúng tôi xây dựng nên một môi trường làm việc mà mỗi thành viên đều cảm thấy tự hào và gắn bó."

Tại Hanwha Life Việt Nam, khái niệm "sức khỏe doanh nghiệp" được định hình dựa trên ba trụ cột chính: phát triển kinh doanh, phát triển con người và đẩy mạnh văn hóa sẻ chia với cộng đồng.

Phát triển kinh doanh gắn liền với sức mạnh đội ngũ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Hanwha Life Việt Nam triển khai chiến lược phát triển "Vươn tầm mới, tới tầm cao", với quyết tâm không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường. Tính đến giữa tháng 8/2025, Hanwha Life Việt Nam đã mở thêm 18 điểm phục vụ khách hàng, nâng tổng số văn phòng tổng đại lý, trung tâm dịch vụ khách hàng,.. lên hơn 130. Cùng với đó, đội ngũ hơn 500 nhân viên khối nghiệp vụ và hơn 38.800 tư vấn tài chính trải rộng khắp cả nước đã tạo nên một mạng lưới vững mạnh, vừa có độ phủ rộng khắp, vừa có chiều sâu chuyên môn, sẵn sàng phục vụ nhanh chóng và hiệu quả mọi nhu cầu của khách hàng.

Song song, nhiều sản phẩm bảo hiểm mới được ra mắt, đáp ứng đa dạng nhu cầu bảo vệ và đầu tư của khách hàng. Những kết quả ấn tượng này có được nhờ vào sự đồng lòng và nỗ lực bền bỉ của toàn thể đội ngũ, được bồi đắp qua các chương trình kết nối nội bộ như: buổi đối thoại toàn thể (Town Hall), hội nghị chiến lược kinh doanh,.. khẳng định sức mạnh văn hóa doanh nghiệp gắn kết, nơi mỗi thành viên đều hướng đến mục tiêu chung vì sự phát triển bền vững và lâu dài

Đầu tư con người - Nền tảng của thành công bền vững

Hanwha Life Việt Nam chú trọng xây dựng chuỗi phúc lợi toàn diện, bao gồm sức khỏe, tinh thần và cơ hội phát triển cho tất cả thành viên trong công ty. Cụ thể, công ty dành sự quan tâm đến nhân viên và gia đình bằng các gói bảo hiểm sức khỏe với nhiều quyền lợi ưu việt và hạn mức cao, đồng thời tổ chức hàng loạt chương trình gắn kết ý nghĩa như Outing Trip, Hanwha Life Premier League, Ngày hội Gia đình, hoạt động trong các dịp lễ, Tết,… góp phần tạo dựng môi trường làm việc giàu năng lượng tích cực.

Các hoạt động nội bộ là cầu nối để tập thể Hanwha Life Việt Nam gắn bó với nhau hơn

Bên cạnh đó, công ty đặc biệt chú trọng bồi dưỡng nhân tài thông qua các lộ trình đào tạo phù hợp cho từng nhóm đối tượng, đồng thời kết hợp linh hoạt giữa "Cố vấn" và "Huấn luyện" để nhân viên khai phá tối đa tiềm năng của mình. Với đội ngũ kinh doanh, các chương trình như Hanwha Lead hay Hanwha Future Manager được triển khai nhằm phát hiện và xây dựng thế hệ lãnh đạo kế thừa đầy triển vọng. Với khối nghiệp vụ, công ty thiết kế hành trình phát triển từ "trong nước" vươn ra "quốc tế" thông qua loạt chương trình như Early Talent - bệ phóng cho sinh viên mới tốt nghiệp, hay Hanwha Talent Exchange - cơ hội học hỏi tại các chi nhánh quốc tế của Hanwha Life trên toàn cầu.

Đấy mạnh văn hóa sẻ chia với cộng đồng

Sẻ chia với cộng đồng là nét văn hóa đặc trưng của Hanwha Life Việt Nam

Tại Hanwha Life Việt Nam, hỗ trợ cộng đồng không chỉ là trách nhiệm mà còn nét văn hóa được toàn thể cán bộ nhân viên, đội ngũ kinh doanh tích cực duy trì suốt 17 năm qua - kế thừa từ giá trị cốt lõi "Nâng cao chất lượng cuộc sống" của Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc). Từ các hoạt động gây quỹ nội bộ đến những chương trình thiện nguyện dịp lễ, Tết như "Tết yêu thương" tại tỉnh Trà Vinh, "Yêu thương cho em" tại làng SOS Hà Nội hay hành trình "Trao bảo vệ, trọn an tâm" trải dài khắp mọi miền,… tập thể Hanwha Life Việt Nam luôn đồng hành, góp phần sẻ chia yêu thương đến những mảnh đời khó khăn.

Với danh hiệu cao quý "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" đã đạt được liên tục trong nhiều năm liền, Hanwha Life Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, xây dựng đội ngũ nhân tài vững mạnh, cùng đồng hành hiện thực hóa mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất tại Việt Nam.