Hari Won từ hồi trẻ đến khi làm vợ Trấn Thành chỉ si mê món rẻ bèo này

14-10-2025 - 22:59 PM | Sống

Hari Won từ hồi trẻ đến khi làm vợ Trấn Thành chỉ si mê món rẻ bèo này

Món ăn này có gì đặc biệt khiến Hari Won không thể nào bỏ được?

Một quán bún bò Huế được Hari Won ăn từ nhỏ đến lớn cho đến khi trở thành vợ TRấn Thành cũng không bỏ được, thậm chí từ 8 năm trước cô nàng cũng đã làm video review quán bún bò này cho khán giả. 

Hari Won từ hồi trẻ đến khi làm vợ Trấn Thành chỉ si mê món rẻ bèo này- Ảnh 1.

Hari Won từ hồi trẻ đến khi làm vợ Trấn Thành chỉ si mê món rẻ bèo này- Ảnh 2.

Nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Huy Liệu, quán bún bò này đã bán được gần 40 năm và được nhiều người biết đến nhờ sự nhiệt liệt đề cử của Hari Won. Trong một video, Hari Won chia sẻ rằng cô ăn ở đây từ lúc 12 - 13 tuổi, khi đó một tô bún bò chỉ có giá từ 3 nghìn - 5 nghìn đồng và mê đến nỗi một ngày có thể ăn được 3 tô bún bò. Thậm chí là khi không đủ tiền, nữ ca sĩ sẽ kêu cô chủ quán bán riêng nước lèo hoặc bán ít hơn để thoả cơn thèm bún bò yêu thích của mình.

Sau khi được Hari Won giới thiệu, nhiều thực khách đã tìm đến quán bún bò Trần Huy Liệu và đa số đều cho rằng tô bún bò của tiệm ăn khá vừa miệng. Một phần bún bò đặc biệt có đầy đủ topping như: nạm, gân, chả cây. Đặc biệt gân ở quán rất mềm và không bị dai, thịt cũng không quá béo và ăn rất ngon. 

Hari Won từ hồi trẻ đến khi làm vợ Trấn Thành chỉ si mê món rẻ bèo này- Ảnh 3.

Hari Won từ hồi trẻ đến khi làm vợ Trấn Thành chỉ si mê món rẻ bèo này- Ảnh 4.

Ảnh: Hari Won, Esther Luu

Điểm làm nên “linh hồn” của tô bún bò chính là phần nước lèo. Cũng trong video review quán, Hari Won đã chia sẻ rằng: “Các quán khác thường làm một bát bún quá công nghiệp, còn ở đây giống như nhà nấu. Mọi thứ đều rất giản dị và hợp vệ sinh”. Được biết, nước lèo của quán được làm từ sụn sườn bò nên nước lèo có hương vị ngọt thanh, đậm vị và rất tròn vị. 

Hari Won từ hồi trẻ đến khi làm vợ Trấn Thành chỉ si mê món rẻ bèo này- Ảnh 5.

Bà chủ cũng chia sẻ phản ứng của bà xã Trấn Thành sau khi ăn xong vô cùng hài hước: “Bà ơi nhức nách quá nhức nách quá. Nó đứng nó phe phẩy nó làm vậy mắc cười lắm”. Không những thế, trong một video của thực khách, con gái của chủ tiệm còn chia sẻ rằng mới buổi sáng Hari Won đã đặt ship bún bò về nhà để ăn. Bấy nhiêu phản ứng cũng để để cảm nhận được sự ngon của bún bò Huế mà Hari Won nhiệt liệt giới thiệu.

Hari Won từ hồi trẻ đến khi làm vợ Trấn Thành chỉ si mê món rẻ bèo này- Ảnh 6.

Hari Won từ hồi trẻ đến khi làm vợ Trấn Thành chỉ si mê món rẻ bèo này- Ảnh 7.

Nguồn: Đi Đâu Ăn Đó

Tuy nhiên, có một điểm trừ nhỏ, đó chính là không gian quán khá nhỏ, bên trong nhà chỉ đủ kê một cái bài và bên ngoài cũng không có nhiều chỗ ngồi nên khi đến đây, phần lớn thực khách sẽ mua mang về là chính. Dù vậy, với mức giá chỉ từ 40 - 50 nghìn đồng cho một tô bún bò đầy đặn, đây vẫn là địa chỉ đáng thử cho những ai muốn tìm lại hương vị bún bò Huế mộc mạc, đậm chất “nhà làm” giữa lòng thành phố. 

Theo Hy Chu

Đời sống Pháp luật

