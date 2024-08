Hậu bạo loạn, thống đốc NHTW mới được bổ nhiệm của ‘công xưởng dệt may thế giới’ tuyên bố sẽ tăng lãi suất vượt mức 10%, ra sức hỏi vay thêm hàng tỷ USD

Ngân hàng Trung ương Bangladesh sẽ tăng lãi suất từ 8,5% lên 9% trong những ngày tới nhằm kìm hãm đà tăng của lạm phát, thống đốc ngân hàng Ahsan H. Mansur cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào sáng thứ Năm (22/8).

Động thái này diễn ra sau khi bất ổn chính trị nhiều tuần ở Bangladesh khiến lạm phát tăng mạnh, chạm mức 11,66% vào tháng 7. Thêm vào đó, dự trữ quốc gia đang giảm và xuất khẩu từ ngành may mặc chủ lực bị ảnh hưởng. Bangladesh là nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc. Năm 2023, xuất khẩu hàng may mặc đạt 38,4 tỷ USD, chiếm 83% tổng kim ngạch xuất khẩu của Bangladesh.

Ông Ahsan H. Mansur mới được bổ nhiệm 1 tuần trước bởi Thủ tướng được chỉ định Muhammad Yunus - nhà kinh tế học đoạt giải Nobel. Ông Yunus đã tuyên thệ nhậm chức người đứng đầu chính phủ lâm thời sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina bị lật đổ trong một cuộc bạo loạn và rời khỏi đất nước vào tháng này.

Ông Mansur cho biết sẽ tăng lãi suất lên 10% hoặc hơn trong những tháng tới.

Trước đó, ông Mansur cho biết mặc dù lạm phát sẽ giảm đáng kể trong năm tới, việc hạ lãi suất có thể vẫn cần nhiều thời gian hơn.

Vị thống đốc cũng nói với BBC rằng ông đang đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm vay thêm 3 tỷ USD. Tháng 1/2023, IMF đã phê duyệt khoản vay 4,7 tỷ USD cho quốc gia này.

Thống đốc Ngân hàng cũng cho biết Bangladesh đang muốn vay thêm 1,5 tỷ USD từ Ngân hàng Thế giới và 1 tỷ USD từ Ngân hàng Phát triển Châu Á và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản.

Trong nửa đầu năm 2024, WB đã cam kết tổng cộng 2,85 tỷ USD cho Bangladesh.

Theo Reuters