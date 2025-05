Hậu drama, Chu Thanh Huyền ngồi xế hộp bạc tỷ rời quê Quang Hải, lọt "cam thường" vẫn "ăn đứt" Doãn Hải My ở điểmnày

Sáng 3/5, nàng WAG Chu Thanh Huyền - bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải gây chú ý khi đăng tải video quay trước cổng nhà chồng, trước giờ cô lên đường rời Đông Anh để trở lại trung tâm thành phố Hà Nội làm việc. Chu Thanh Huyền đội mũ thời trang, diện váy hai dây khoe xương quai xanh gợi cảm, làn da "trắng phát sáng", thần thái đầy tự tin. Cô quay video bên cạnh chiếc xế hộp bạc tỷ của gia đình - phương tiện mà Chu Thanh Huyền thường xuyên sử dụng khi về thăm quê chồng ở Đông Anh.



Giọng nói lảnh lót, bà xã Quang Hải thể hiện sự tự tin trở lại sau một loạt drama bủa vây liên quan đến việc kinh doanh online. Thời gian trước, khi dính lùm xùm, Chu Thanh Huyền chọn cách im hơi lặng tiếng và thường quay video giấu mặt mình, chỉ có giọng nói khi vui đùa cùng chồng và con trai. Và hôm nay, cô nàng đã thoải mái trở lại, còn khoe công việc kinh doanh với vị thế một nữ doanh nhân, cùng các nhân viên hội họp.

Như chưa hề có drama, Chu Thanh Huyền tự tin trở lại với công việc kinh doanh

Trước đó, vào tối 2/5, nàng WAG cũng nhận về nhiều sự quan tâm khi cùng ông xã nổi tiếng - cầu thủ Quang Hải - đến tham dự bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của bé Lúa - con trai đầu lòng nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My. Bữa tiệc quy tụ nhiều gương mặt đình đám làng bóng đá và showbiz Việt.

Qua 'camera thường', Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My - hai nàng WAG hot nhất làng bóng đá, thường xuyên bị dân mạng đem ra so sánh - nay vui vẻ khoe ảnh chung khung hình, đọ sắc cùng nhau. "Cam thường" cũng khó dìm nhan sắc của Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My. Một người xinh đẹp, gần gũi, một người lại mang vẻ sang chảnh, tiểu thư khí chất, mỗi người đều ấn tượng theo cách riêng.

Tuy nhiên, dân mạng vẫn phát hiện ra một điều mà Chu Thanh Huyền đang "ăn đứt" Doãn Hải My. Đó là làn da trắng sáng. Khi Doãn Hải My khoe làn da ngăm khoẻ khoắn, nuột nà trong váy trễ vai, Chu Thanh Huyền lại nổi bật với sắc da trắng lạnh.

Quang Hải - Chu Thanh Huyền và Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chung khung hình

"Cam thường" là thế, còn qua những hình ảnh đã được chỉnh sửa hay sử dụng filter làm đẹp, nhan sắc của Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền đều gây thương nhớ.

Thời gian trước, Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My dính tin đồn không thân thiết do những tương tác có phần gượng gạo ở lễ cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền. Bản thân Chu Thanh Huyền cũng khẳng định cô nàng giữ quan hệ "không thân thiết cũng không lơ là", khi được fan hỏi về Doãn Hải My. Bởi vậy, mỗi khi hai nàng WAG chung khung hình khi hai gia đình có dịp tụ tập, thái độ và cách cư xử của cả hai đều thu hút sự quan tâm.

Vào tháng 4/2022, khi Quang Hải chia tay Hà Nội FC để chuẩn bị sang Pháp thi đấu cho Pau FC, Chu Thanh Huyền đã xúc động rơi nước mắt trên khán đài. Doãn Hải My lúc đó đã ở bên cạnh an ủi, ôm vai động viên cô. Thậm chí, cả hai còn được phát hiện đeo vòng đôi, cho thấy sự thân thiết ở thời điểm đó.

Tuy nhiên, khi Doãn Hải My cùng vài nàng WAG khác tạo nhóm chơi chung cực thân thiết thì Chu Thanh Huyền lại vắng mặt trong hội bạn thân này. Mối quan hệ giữa Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền hiện tại được duy trì ở mức độ lịch sự và tôn trọng lẫn nhau, phản ánh sự trưởng thành và chuyên nghiệp của cả hai khi xuất hiện trước công chúng.

Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My từng cùng xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy và tương tác thân thiết, tuy nhiên thời gian sau đó, lại khá xa cách