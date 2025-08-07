Hawee Parkland Cao Thượng – tiến độ là thước đo uy tín của Chủ đầu tư

Chuẩn bị bàn giao đúng cam kết – Ghi dấu uy tín chủ đầu tư

Hawee Parkland Cao Thượng nằm ở trung tâm xã Tân Yên – Bắc Ninh có quy mô hơn 11ha đang bước vào những giai đoạn thi công cuối cùng, sẵn sàng bàn giao sản phẩm cho khách hàng đúng tiến độ cam kết.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy các hạng mục chính như: quảng trường trung tâm, hệ thống giao thông nội khu, hệ thống cấp thoát nước, vỉa hè, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật… đã hoàn thiện trên 95%. Hồ điều hòa và công viên cảnh quan đang được gấp rút hoàn thiện những chi tiết cuối cùng. Không gian sống hiện lên sinh động, đúng như bản vẽ.

Thực tế cho thấy, một xu hướng đang dần hình thành tại các tỉnh vùng ven Hà Nội: người mua không còn tìm kiếm sản phẩm giá rẻ, mà ưu tiên dự án có tiện ích đồng bộ, hạ tầng tốt và triển khai bài bản.

Giải thưởng Best Township Sustainable Design Vietnam 2025- Khu đô thị có thiết kế bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2025 được trao cho Hawee Parkland Cao Thượng vừa qua mà minh chứng rõ nét cho những giá trị kiến tạo những khu đô xanh – hiện đại – đáng sống mà Chủ đầu tư theo đuổi.

Quảng trường Parkland – không gian kết nối cộng đồng đã hoàn thiện

Bên cạnh đó, để hạn chế rủi ro, người mua nhà ngày càng đặt ra nhiều tiêu chí khắt khe như: pháp lý rõ ràng, dự án phải thành hình và chất lượng xây dựng phải tốt…Trong bối cảnh đó, các dự án đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng thi công như Hawee Parkland Cao Thượng không chỉ nâng cao vị thế của chính mình, mà còn góp phần quan trọng trong việc khôi phục niềm tin thị trường.

Đẹp từ bản vẽ đến thực tế thi công

Trong một thị trường bất động sản đầy biến động, nơi niềm tin của khách hàng ngày càng trở thành "tài sản quý giá nhất", Hawee Parkland chọn một con đường giản dị nhưng đầy thách thức: Nói thật. Làm thật

Chỉn chu trong từng hạng mục thi công minh chứng rõ ràng cho năng lực triển khai và cam kết "nói thật – làm thật" từ chủ đầu tư Hawee Parkland.

Dự án áp dụng các nguyên lý thiết kế thông minh, mỗi căn nhà đều tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên mang đến không gian sống thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Với triết lý "xanh toàn diện", hệ thống cây xanh đa tầng được phủ kín toàn khu với 16 loại cây bóng mát, 12 loại cây tầm trung, 14 loại cây thảm bụi, mỗi công viên nội khu được thiết kế theo chủ đề hoa riêng, đảm bảo quanh năm 4 mùa đều có sắc hoa nở rộ tạo nên không gian đa sắc màu.

Các công viên nội khu, sân chơi trẻ em và đường dạo bộ được bố trí đan xen tạo nên một môi trường sống an yên giữa thiên nhiên. Đặc biệt, dự án ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện, hướng đến giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và phù hợp với tiêu chuẩn sống xanh trong tương lai.

Với Hawee Parkland, sự chuyên nghiệp không nằm ở những hình ảnh đẹp mắt mà nằm ở chính những gì khách hàng có thể chạm tay, nhìn thấy và cảm nhận được chất lượng sau nhiều năm sinh sống. Đó là một dự án đang thành hình bằng cả tâm huyết – nơi khách hàng có thể an cư, đầu tư và tự hào vì sự lựa chọn đúng đắn của mình.