Hay uống cà phê kiểu này có thể gây viêm khắp cơ thể, "dẫn lối" cho ung thư: Gặp ở nhiều người Việt

Cà phê từ lâu đã trở thành thức uống quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là dân văn phòng. Không ít người thường mua cà phê mang đi và uống trực tiếp từ cốc giấy dùng một lần.

Tuy nhiên, tờ China Times dẫn lời bác sĩ Tiêu Tiệp Kiện (Trung Quốc), việc thường xuyên uống cà phê nóng bằng cốc giấy có thể tiềm ẩn những rủi ro sức khỏe mà nhiều người không ngờ tới.

Sự nguy hiểm của việc thường xuyên uống cà phê nóng bằng cốc giấy

Thường xuyên uống cà phê nóng bằng cốc giấy có thể gây hại cho cơ thể (Ảnh minh họa).

Bác sĩ Tiêu giải thích, bên trong cốc giấy thường được phủ một lớp màng nhựa để chống thấm nước. Khi gặp nhiệt độ cao, lớp nhựa này có thể giải phóng các hạt vi nhựa và chúng sẽ theo đồ uống đi vào cơ thể.

Một nghiên cứu công bố năm 2021 trên tạp chí Journal of Hazardous Materials cho thấy, khi đổ nước nóng khoảng 85 độ C vào cốc giấy và để trong 15 phút, khoảng 25.000 hạt vi nhựa kích thước cực nhỏ có thể được giải phóng.

Các chuyên gia cho biết hạt vi nhựa ngày càng được phát hiện nhiều trong môi trường sống. Một số nghiên cứu thậm chí đã phát hiện vi nhựa trong máu và phân của con người. Điều đó cho thấy các hạt nhựa cực nhỏ này có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua thực phẩm và đồ uống.

Theo một nghiên cứu đăng năm 2024 trên tạp chí Israel Journal of Health Policy Research , nhiều chất phụ gia trong nhựa như Bisphenol A (BPA) và phthalate được xem là chất gây rối loạn nội tiết. Những chất này có thể ảnh hưởng đến hormone, chức năng tuyến giáp, quá trình chuyển hóa và sức khỏe sinh sản.

Các nghiên cứu cũng cho thấy chúng có liên quan đến nguy cơ béo phì, tiểu đường, lạc nội mạc tử cung và một số loại ung thư, tờ China Times thông tin.

Ngoài ra, tờ China Times đưa tin, một số nghiên cứu gần đây còn chỉ ra rằng khi hạt vi nhựa đi vào cơ thể, chúng có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó gây viêm mạn tính toàn thân. Tình trạng viêm kéo dài có thể khiến cơ thể trao đổi chất kém, dễ tích tụ mỡ, đầy bụng khó tiêu, thậm chí gây ra mụn trứng cá.

Nên làm gì để uống cà phê an toàn hơn?

Nên cân nhắc hạn chế dùng cốc giấy để đựng đồ uống nóng (Ảnh minh họa).

Theo các chuyên gia, nếu thường xuyên uống cà phê mang đi, mọi người nên cân nhắc hạn chế dùng cốc giấy để đựng đồ uống nóng.

Chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, bác sĩ Tiêu cho biết khi muốn mua cà phê mang đi, ông thường dùng bình giữ nhiệt hoặc cốc riêng của mình, hạn chế dùng cốc giấy. Cách làm này không chỉ giúp giảm nguy cơ tiếp xúc với vi nhựa, mà còn góp phần giảm rác thải nhựa ra môi trường.

Ở mức độ hợp lý, cà phê vẫn được nhiều nghiên cứu cho thấy có thể giúp tăng sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và phòng ngừa nhiều loại bệnh tật. Tuy nhiên, để tận dụng lợi ích mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe, ngoài việc hạn chế dùng cốc giấy khi uống cà phê nóng, các chuyên gia lưu ý một số điểm sau:

Không uống quá nhiều cà phê mỗi ngày, đa số khuyến nghị khoảng 2 - 3 tách/ngày là mức phù hợp với người khỏe mạnh.

Hạn chế thêm quá nhiều đường, kem béo hoặc siro, vì có thể làm tăng lượng calo nạp vào.

Tránh uống cà phê quá muộn trong ngày để không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Người có bệnh dạ dày, tim mạch hoặc nhạy cảm với caffeine nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

