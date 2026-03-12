Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kể từ ngày 11/3 đến 23/4, người dân Quảng Ninh đón tin cực vui

12-03-2026 - 18:30 PM | Sống

Sau thời gian tạm ngừng hoạt động, Công viên Rồng (Dragon Park) thuộc quần thể Sun World Ha Long chính thức mở cửa trở lại từ ngày 13/3/2026, kèm chương trình ưu đãi giá vé hấp dẫn dành cho du khách trong giai đoạn đầu mùa du lịch.

Theo thông báo từ Sun World Ha Long, Công viên Rồng sẽ áp dụng mức vé đồng giá 150.000 đồng/người, cho phép du khách trải nghiệm toàn bộ các trò chơi giải trí đỉnh cao trong khuôn viên. Chương trình kéo dài từ ngày 13/3 đến hết 23/4/2026. Trẻ em cao dưới 1m được miễn phí vé vào cửa.

Khung giờ hoạt động được điều chỉnh theo từng ngày trong tuần, cụ thể: thứ Sáu mở cửa từ 13h đến 17h; thứ Bảy và Chủ nhật hoạt động từ 9h đến 17h. Đây được xem là động thái khởi động mùa vui chơi – du lịch mới tại Hạ Long sau thời gian tạm nghỉ.

Điểm hẹn giải trí cảm giác mạnh hàng đầu miền Bắc

Công viên Rồng nằm trong tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Ha Long tại Quảng Ninh, do Tập đoàn Sun Group đầu tư phát triển. Với diện tích khoảng 23ha, Dragon Park được xây dựng theo mô hình công viên chủ đề hiện đại, quy tụ hàng chục trò chơi từ nhẹ nhàng dành cho gia đình đến các trải nghiệm cảm giác mạnh dành cho giới trẻ.

Khu vui chơi này nổi bật với hệ thống hơn 20 trò chơi hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, được thiết kế để phục vụ đa dạng nhóm khách từ trẻ em, thanh thiếu niên đến người lớn.

Trong đó, những trò chơi cảm giác mạnh được nhiều du khách yêu thích có thể kể đến như: Phi Long Thần Tốc; Tê Giác Cuồng Nộ; Theo Dấu Chân Rồng; Vòng xoay tử thần...

Bên cạnh khu trò chơi cảm giác mạnh, Công viên Rồng cũng phát triển nhiều hạng mục thân thiện với gia đình và trẻ nhỏ như “Chiếc Cốc Thần”, “Chuyến xe tuổi thơ”, du thuyền nhiệt đới hay tàu monorail trên cao cho phép du khách ngắm toàn cảnh khu vui chơi. Một số trò chơi nhẹ nhàng như “Thằn lằn bay” đưa người chơi di chuyển trên đường ray cao khoảng 8m với tốc độ vừa phải, phù hợp với mọi lứa tuổi, góp phần tạo nên trải nghiệm cân bằng giữa giải trí và thư giãn.

Việc mở cửa trở lại cùng mức giá ưu đãi được kỳ vọng sẽ góp phần kích cầu du lịch địa phương, đồng thời thu hút nhóm du khách trẻ và gia đình trong giai đoạn đầu năm.

Với mức vé chỉ 150.000 đồng cho trải nghiệm không giới hạn trò chơi, Công viên Rồng được dự báo sẽ sớm trở lại nhịp sôi động quen thuộc từ giữa tháng 3 này.

Người dân TP.HCM thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này lưu ý, vi phạm có thể bị phạt 5 triệu đồng

Ánh Lê

Phụ nữ mới

