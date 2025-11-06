HDBank liên tục 8 năm liền là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Giải thưởng uy tín này ghi nhận nỗ lực không ngừng của HDBank trong việc xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, chuyên nghiệp số hóa - nơi công nghệ và con người cùng tỏa sáng.

Sức mạnh 5T của HDBank

Hiện HDBank có gần 18.000 cán bộ nhân viên, trong đó 40,2% gắn bó trên 5 năm - thuộc nhóm cao nhất ngành ngân hàng, thể hiện rõ hiệu quả làm việc, tinh thần cống hiến và phẩm chất 5T: Tử tế – Tận tâm – Tin cậy – Tiên phong – Trung thành của mỗi HDBanker.

Kiên định triết lý phát triển bền vững, HDBank kết hợp hài hòa phúc lợi vượt trội với định hướng phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Chính sách nhân sự nổi bật gồm: thưởng vượt năng suất, ưu đãi lãi suất vay, hỗ trợ vay tín chấp, khám sức khỏe định kỳ, tặng bảo hiểm y tế quốc tế, cùng các chương trình đào tạo, tái đào tạo chuyên sâu, tập trung vào kỹ năng số, quản trị dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Các chương trình thi đua kinh doanh sôi nổi như "Hoa đồng tiền vàng" với giải thưởng hấp dẫn và hoạt động tôn vinh cá nhân xuất sắc. Các khóa đào tạo lãnh đạo kế cận "HDBank Next Leaders" và "m.MBA" đã trở thành bệ phóng cho đội ngũ kế thừa - những HDBanker vừa am hiểu nghiệp vụ, vừa thành thạo công nghệ, sẵn sàng dẫn dắt tổ chức trong giai đoạn chuyển đổi số toàn diện.

Năm 2025, HDBank còn được trao giải thưởng "Most Caring Company Awards" - Quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời.

"Tôi yêu HDBank" - Con người thắp lửa đổi mới

Trải qua 35 năm kiến tạo và 15 năm đổi mới, HDBank đã bền bỉ xây dựng một nền văn hóa nội bộ giàu tính nhân văn, lan tỏa năng lượng tích cực và gắn kết từng thành viên. Những hoạt động thường niên như cuộc thi viết "HDBank trong tôi", thi ảnh "Duyên dáng HDBank", thi clip "Chuyện nghề chúng mình", đối thoại "CEO Speakout", hội thao, hội diễn văn nghệ, các hành trình thiện nguyện, hay cuộc thi hát "Đoàn HDBank"… đã trở thành dấu ấn thương hiệu nội bộ, kết nối hàng nghìn HDBanker trong niềm tự hào và tinh thần "Tôi yêu HDBank".

Chính tinh thần gắn kết ấy đã nuôi dưỡng nên một đội ngũ HDBanker với trái tim ấm áp, tinh thần đổi mới và khát vọng phụng sự. Con người HDBank với các phẩm chất cốt lõi Tử tế, Tận tâm, Tin cậy, Tiên phong, Trung thành; đón đầu công nghệ và không ngừng học hỏi để kiến tạo ngân hàng số năng động, dẫn đầu kỷ nguyên mới. Và tinh thần "Tôi yêu HDBank" chính là sợi chỉ đỏ kết nối mọi thành viên, truyền động lực để cùng nhau bứt phá và biến tầm nhìn thành hiện thực.

Minh chứng rõ nét cho nỗ lực này là danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" suốt 8 năm liền, khẳng định cam kết của HDBank trong việc duy trì môi trường làm việc hạnh phúc, gắn kết và nuôi dưỡng một văn hóa số mạnh mẽ.

Với nền tảng văn hóa vững chắc, đội ngũ đoàn kết và tinh thần tiên phong, vừa chủ động đổi mới, sẵn sàng thích ứng với mọi biến động, HDBank đang tiến nhanh tới mục tiêu trở thành biểu tượng ngân hàng số hàng đầu, tử tế và nhân văn.