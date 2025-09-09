Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ công ty 10 năm tuổi và vị Tiến sĩ trở về từ Nhật Bản đứng sau lô vaccine "Made in Vietnam" kỷ lục vừa xuất sang Philippines

09-09-2025 - 11:39 AM | Doanh nghiệp

Nhà khoa học 8X được mệnh danh là “kiến trúc sư trưởng” của vaccine dịch tả lợn châu Phi, đã góp phần xuất khẩu hàng trăm nghìn liều vaccine ASF của Việt Nam ra thế giới.

Hé lộ công ty 10 năm tuổi và vị Tiến sĩ trở về từ Nhật Bản đứng sau lô vaccine

TS Nguyễn Văn Điệp

Vaccine "Made in Vietnam" ra thế giới

Sáng 9/9, lô hàng 340.000 liều vaccine dịch tả lợn châu Phi (ASF) của Việt Nam xuất khẩu sang Philippines. Đây là lô vaccine dịch tả lợn châu Phi xuất khẩu lớn nhất từ trước tới nay, thực hiện theo đặt hàng của Philippines.

Việt Nam là quốc gia tiên phong trên thế giới trong việc nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi (ASF). Từ tháng 7/2023, sản phẩm AVAC ASF LIVE do Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam phát triển đã chính thức được lưu hành trong nước. Đến nay, Việt Nam vẫn là nước duy nhất sản xuất thành công vaccine ASF, và sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn bước đầu xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Tháng 8/2024, lô vaccine thương mại đầu tiên (160.000 liều) chính thức được Philippines cấp phép nhập khẩu, sau quá trình tiêm thử nghiệm tích cực. Đến tháng 9/2025, nước này tiếp tục đặt thêm 340.000 liều, nâng tổng số lượng nhập khẩu từ Việt Nam lên nửa triệu liều.

Ngoài Philippines, vaccine này cũng đã xuất khẩu sang Indonesia (120.000 liều thương mại từ tháng 6/2025) và Nigeria (5.000 liều thử nghiệm).

Hiện AVAC đang xúc tiến thủ tục đăng ký lưu hành tại nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Malaysia, Nepal, Myanmar, Lào, Campuchia và một số nước châu Phi. Đáng chú ý, năm 2025 Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) đã ban hành bộ tiêu chuẩn đối với vaccine ASF và AVAC ASF LIVE đáp ứng được các tiêu chuẩn này.

Công ty 10 năm tuổi có 5 năm nghiên cứu vaccine tả lợn châu Phi

Hé lộ công ty 10 năm tuổi và vị Tiến sĩ trở về từ Nhật Bản đứng sau lô vaccine

Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam được thành lập vào năm 2015. Ông Vũ Tiến Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện pháp luật của công ty.

Trước đó, hoạt động của AVAC đã có lịch sử từ năm 2012 dưới dạng Công ty TNHH một thành viên, tập trung vào Trung tâm nghiên cứu và phát triển vaccine và dịch vụ xét nghiệm thú y.

AVAC chính thức tham gia vào đường đua khốc liệt nghiên cứu làm vắc xin tả lợn châu Phi vào năm 2020.

Năm 2021, Chủ tịch AVAC Vũ Tiến Lâm (Chủ tịch AVAC) mời TS Nguyễn Văn Điệp về nước để trực tiếp tham gia nghiên cứu và phát triển vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi (ASF). Từ tháng 10/2021, TS Nguyễn Văn Điệp được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam.

TS Nguyễn Văn Điệp sinh năm 1983. Ông tốt nghiệp Khoa Thú y, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) năm 2006; được giữ lại làm giảng viên.

Ông Điệp từng nhận học bổng toàn phần Monbukagakusho (Nhật Bản) để theo học tiến sĩ chuyên ngành bệnh lý thú y tại Đại học Miyazaki.

Năm 2015, TS Điệp được vinh danh là "Sinh viên xuất sắc nhất" tại Hội nghị quốc tế về "Bệnh mới nổi và tái xuất hiện trên lợn lần thứ 7" tại Kyoto, Nhật Bản

Năm 2018, ông hoàn thành nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Miyazaki và tiếp tục làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Khoa Thú y, Đại học Kagoshima — tập trung vào virus lợn (PRRS, PED) và phát triển các dòng tế bào thích hợp.

Sau khi về làm việc tại AVAC, ông Điệp là "kiến trúc sư trưởng" cho công trình vaccine dịch tả lợn châu Phi thương mại hóa thành công.

Chia sẻ tại buổi lễ xuất khẩu vaccine sang Philippines, TS. Nguyễn Văn Điệp, tính đến tháng 9/2025 đã có hơn 4,3 triệu liều AVAC ASF LIVE được đưa ra thị trường.

Trong đó hơn 3,7 triệu liều vaccine cung cấp trong nước, đã được sử dụng tại các trại chăn nuôi quy mô lớn và thông qua hệ thống thú y địa phương. Công ty hiện vẫn duy trì dự trữ khoảng 1,5 triệu liều để đảm bảo nguồn cung.

Theo TS Nguyễn Văn Điệp, trước đây, vaccine chỉ có dạng lọ 50 liều, với giá 60.000–70.000 đồng mỗi liều (tương đương 3–3,5 triệu đồng/lọ), phù hợp chủ yếu với các trang trại quy mô lớn. Tuy nhiên, phần lớn hộ chăn nuôi Việt Nam vẫn nhỏ lẻ, thường dưới 10 con lợn/hộ, nên khó tiếp cận vaccine do chi phí cao và nguy cơ lãng phí.

Để khắc phục, từ tháng 9/2025 AVAC sẽ giới thiệu dòng sản phẩm đóng gói 5 liều/lọ, giúp hộ chăn nuôi nhỏ tiết kiệm chi phí và góp phần mở rộng độ bao phủ tiêm phòng.


Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
Avac

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vì sao một quyết định từ Ấn Độ có thể giúp đại gia nhựa vốn hóa 12.500 tỷ lớn nhất sàn chứng khoán Việt hưởng lợi kỷ lục?

Vì sao một quyết định từ Ấn Độ có thể giúp đại gia nhựa vốn hóa 12.500 tỷ lớn nhất sàn chứng khoán Việt hưởng lợi kỷ lục? Nổi bật

Taseco Group lãi bán niên tăng 68%: Tăng vay Ngân hàng lên 5.000 tỷ để dồn lực cho Bất động sản

Taseco Group lãi bán niên tăng 68%: Tăng vay Ngân hàng lên 5.000 tỷ để dồn lực cho Bất động sản Nổi bật

Đất Xanh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 7.000 tỷ đồng ven sông Sài Gòn, cổ phiếu tăng gấp đôi chỉ sau 5 tháng

Đất Xanh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 7.000 tỷ đồng ven sông Sài Gòn, cổ phiếu tăng gấp đôi chỉ sau 5 tháng

11:21 , 09/09/2025
TS. Trần Đình Thiên: 'Người dân Việt Nam rất sẵn sàng chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế một cách tự nhiên'

TS. Trần Đình Thiên: 'Người dân Việt Nam rất sẵn sàng chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế một cách tự nhiên'

10:52 , 09/09/2025
Lễ Vinh danh Doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất 2025: Đại diện các doanh nghiệp đóng góp hàng trăm nghìn tỷ góp mặt

Lễ Vinh danh Doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất 2025: Đại diện các doanh nghiệp đóng góp hàng trăm nghìn tỷ góp mặt

10:49 , 09/09/2025
TS. Nguyễn Văn Phụng: 'Nhiều DN nộp thuế 1.000 tỷ, 10.000 tỷ, thậm chí 20.000 tỷ đồng nhưng tôi lại trân trọng những DN đóng 100 tỷ'

TS. Nguyễn Văn Phụng: 'Nhiều DN nộp thuế 1.000 tỷ, 10.000 tỷ, thậm chí 20.000 tỷ đồng nhưng tôi lại trân trọng những DN đóng 100 tỷ'

09:52 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên