Hé lộ địa điểm sàn tiền số lớn nhất thế giới dự kiến đặt trụ sở tại TPHCM

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động bên lề Hội nghị trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (WISE HCMC+ 2025), ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, chia sẻ thông tin liên quan đến Binance - sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới.

Cụ thể, Binance dự kiến sẽ đặt tại tầng 6 (diện tích hơn 1.400m2) của tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (Sihub) tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa. Tuy nhiên, ông Thắng nhấn mạnh: "Đây chỉ là thông tin dự kiến".

Được biết, tầng 6 của tòa nhà được dành cho không gian của Trung tâm tài chính quốc tế của thành phố trong thời gian tới.

Tòa nhà Sihub khánh thành ngày 23-8, có diện tích gần 17.000 m²

VIDEO: Tầng 6 của Sihub, nơi Binance dự kiến sẽ đặt trụ sở

Trước đó, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, Sở Tài chính TPHCM và Tập đoàn Binance đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo UBND TPHCM cùng đại diện các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp.

Thỏa thuận được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực quản lý, mở rộng kết nối thị trường vốn Việt Nam với quốc tế và thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các lĩnh vực tài chính – công nghệ – đổi mới sáng tạo.

Không gian tầng 6 của Sihub

Tòa nhà Sihub khánh thành ngày 23-8, có diện tích gần 17.000 m², được vận hành theo mô hình hợp tác công – tư. Từ tầng 1 đến tầng 3 là không gian dành cho các chương trình do Nhà nước quản lý, là nơi thực thi chính sách, ươm mầm tài năng, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo. Từ tầng 4 đến tầng 7 là khu vực thu hút các nguồn lực tư nhân, tập trung các tổ chức ươm tạo, tăng tốc, quỹ đầu tư mạo hiểm… Trung tâm hướng đến việc cung cấp dịch vụ "một cửa" cho cộng đồng khởi nghiệp: từ tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, tài chính, gọi vốn, đến nghiên cứu và phát triển công nghệ, kết nối thị trường trong nước và quốc tế.



