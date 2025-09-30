Hé lộ mức giá IPO của Chứng khoán VPS

Chứng khoán VPS vừa công bố các kế hoạch tăng vốn vừa được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường.

Thứ nhất, VPS dự kiến phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1,245601579 . Nguồn vốn phát hành là 7.100 tỷ, được trích từ lợi nhuận chưa phân phối (6.912 tỷ đồng), phần còn lại đến từ các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2025 đến năm 2026, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Thứ hai, Chứng khoán VPS sẽ tiến hành IPO với số lượng cổ phiếu lần đầu phát hành là 202,3 triệu đơn vị. Giá chào bán chưa được công bố cụ thể nhưng sẽ không thấp hơn mức giá trị sổ sách theo BCTC bán niên 2025 là 22.457 đồng/cp. Đối tượng mua cổ phần là toàn bộ cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu; dự kiến chiếm 13,65% cổ phần tại thời điểm đợt chào bán hoàn tất. Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài cũng được nâng lên 100%. Thời gian dự kiến vào quý 4/2025 đến quý 1/2026.

Số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% sẽ không ít hơn 4.543 tỷ đồng. Về phương án sử dụng vốn, VPS dự chi 74% số tiền thu về cho hoạt động cho vay ký quỹ, 20% số tiền dành cho đầu tư hạ tầng CNTT và phần còn lại dùng cho đầu tư phát triển nguồn nhân lực.

Thứ ba, VPS sẽ chào bán riêng lẻ gần 1 62 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có đóng góp cho sự phát triển của công ty. Giá chào bán chưa được tiết lộ, thời gian thực hiện trong năm 2025 hoặc 2026.

Nếu hoàn tất cả 3 phương án đều thực hiện thành công với số cổ phiếu chào bán tối đa, Chứng khoán VPS sẽ có vốn điều lệ 16.442 tỷ đồng, gấp gần 3 lần hiện tại.

Đáng chú ý, toàn bộ cổ phiếu sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) sau khi kết thúc đợt IPO. Trong trường hợp sau khi hoàn tất đợt IPO mà VPS không đáp ứng điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty sẽ thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM).

ĐHĐCĐ của VPS cũng đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Indronil Sengupta và thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Vân Huyền. Cả hai đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ở chiều ngược lại, ông John Desmond Sheehy được bầu giữ chức Thành viên HĐQT và bà Nguyễn Ngọc Khánh trở thành Thành viên Ban kiểm soát VPS.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, VPS ghi nhận 3.192 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận trước thuế và sau thuế trong nửa đầu năm 2025 lần lượt đạt 1.285 tỷ đồng và 1.027 tỷ đồng, cùng tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 2/2025, VPS tiếp tục dẫn đầu thị phân môi giới, khi ghi nhận 15,37% thị phần trên sàn HoSE, 18,82% thị phần môi giới sàn HNX, 16,57% trên sàn UPCoM và 46,39% đối với phái sinh.