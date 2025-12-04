Hé lộ phương án đường và cầu vượt biển nối Cần Giờ – Vũng Tàu dài gần 11 km của Vingroup

Hình minh hoạ.

Tập đoàn Vingroup vừa có tờ trình gửi UBND TP. HCM về thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo đó, điểm đầu dự án nằm trên đường Biển Đông 2, thuộc Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ). Điểm cuối tại vị trí giao nhau giữa đường quy hoạch Mai Sao - Bến Đình và đường 30/4, thuộc phường Tam Thắng (Vũng Tàu).

Theo phương án thiết kế, dự án có tổng chiều dài khoảng 14,67 km, trong đó, phần đường và cầu vượt biển dài gần 11 km gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, tốc độ thiết kế 60 km/h. Cầu sử dụng kết cấu dây văng, nhịp chính dài 600 m, tĩnh không thông thuyền 55 m, đáp ứng cho tàu biển lớn đi qua. Phần đường dẫn dài gần 3,8 km, tốc độ thiết kế 80 km/h, quy mô đồng bộ với các tuyến đường hiện hữu và quy hoạch.

Về hướng tuyến, từ điểm đầu tại Cần Giờ, tuyến đi theo hướng Đông Nam vượt qua vịnh Ghềnh Rái, phần lớn chạy trên biển, sau đó nối vào trục đường quy hoạch Mai Sao - Bến Đình và kết thúc tại nút giao đường 30/4.

Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án khoảng 104.410 tỷ đồng. Trong tổng vốn đầu tư, chi phí xây dựng chiếm 58.642 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng 407 tỷ đồng; chi phí thiết bị 2.927 tỷ đồng; lãi vay 19.313 tỷ đồng; phần còn lại là chi phí dự phòng, quản lý, tư vấn…

Nhà đầu tư dự kiến huy động 100% từ vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại. Nhà nước sẽ thanh toán bằng quỹ đất đối ứng theo Nghị định 257/2025/NĐ-CP, với giá trị quỹ đất tương đương giá trị công trình.

Theo đề xuất lộ trình triển khai dự án, quý I/2026 sẽ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; đến quý III/2026 hoàn tất phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. Công trình dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành năm 2029.

Theo Vingroup, việc xây dựng dự án là trục kết nối trực tiếp giữa Cần Giờ và Vũng Tàu qua tuyến ven biển sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 10 phút. Dự án có vai trò huyết mạch, tạo động lực kinh tế mạnh mẽ cho vùng Đông Nam Bộ, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí vận tải và thúc đẩy lưu thông hàng hoá trong khu vực.

Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ phát triển khu du lịch biển Cần Giờ và Khu công nghiệp Long Sơn, tăng năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép – Thị Vải. Cùng với đó, giảm áp lực giao thông Quốc Lộ 51 và đường 965, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam TP. HCM.