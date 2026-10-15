Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ SUV điện mới của Mazda, kích cỡ gần CX-5

| | Thị trường

Mẫu xe điện mới được cho là dùng nền tảng chuyên dụng do chính Mazda phát triển, khác với các sản phẩm SUV điện liên doanh đã ra mắt.

Theo Carscoops, Mazda đang phát triển một mẫu xe điện hoàn toàn mới, với nguyên mẫu thử nghiệm vừa xuất hiện tại châu Âu.

Thoạt nhìn, nguyên mẫu này tới các mẫu SUV thuộc dòng Large Platform của Mazda, tức dòng cỡ lớn gồm CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90.

Dù vậy, phần thân xe bị cắt ngắn trên nguyên mẫu cho thấy đây nhiều khả năng là bản thử nghiệm của một dòng xe hoàn toàn mới, thay vì một bản nâng cấp cho các mẫu hiện có.

Cụ thể, mẫu SUV thuần điện này sử dụng phần lớn các tấm thân vỏ tương tự CX-70/CX-90, nhưng có chiều dài cơ sở ngắn hơn. Phần đuôi xe thu gọn đáng kể và chiều rộng cơ sở bánh xe cũng hẹp hơn rõ rệt.

Xe còn được trang bị lưới tản nhiệt kín hoàn toàn cùng các chi tiết khí động học, chỉ để lại một khe hút gió nhỏ trên cản trước phục vụ làm mát. Bộ mâm hợp kim tạm thời có màu bạc ở phía trước và màu đen ở phía sau.

Những thay đổi này cho thấy mẫu xe điện mới có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với CX-70/CX-90. Dù chưa thể xác định chính xác, kích thước tổng thể của xe có thể gần với CX-50 và CX-5, qua đó cạnh tranh với Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 và Volkswagen ID. Tiguan thế hệ mới.

Khác với các mẫu Mazda 6e và CX-6e phát triển dựa trên nền tảng của đối tác Changan, mẫu xe điện mới sẽ sử dụng nền tảng chuyên biệt dành cho xe điện do Mazda tự phát triển.

Nền tảng này có thể tiếp tục được ứng dụng trên các mẫu xe điện tương lai với nhiều kiểu dáng và kích thước khác nhau, đồng thời tạo điều kiện để hãng chủ động hơn trong thiết kế và tinh chỉnh đặc tính vận hành.

Theo các thông tin rò rỉ, mẫu xe sẽ sử dụng pin lithium-ion thế hệ mới và pin thể rắn. Pin được sản xuất tại một nhà máy mới ở Nhật Bản, với các mô-đun pin hình trụ do Panasonic cung cấp.

Mazda ban đầu dự kiến ra mắt mẫu xe điện mới vào năm 2025, trước khi lùi thời điểm giới thiệu sang năm 2027. Gần đây, một số nguồn tin cho rằng dự án có thể tiếp tục bị trì hoãn đến năm 2029, song hãng chưa xác nhận thông tin này.

Tại Việt Nam, Mazda đang đẩy mạnh điện hóa thông qua việc giới thiệu các dòng SUV hybrid cao cấp gồm CX-60 và CX-90. Trong đó, CX-90 bản PHEV là sản phẩm đầu bảng với kích thước lớn nhất, bán ra thị trường với giá 2,299 tỷ đồng.

Theo Trường Vũ

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đàn bò của bầu Đức

Đàn bò của bầu Đức Nổi bật

'Có biến' tại công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới

'Có biến' tại công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới Nổi bật

Việt Nam có một công trình đặc biệt: Mỗi ngày xử lý quả "bom nước" tương đương hàng trăm bể bơi lớn

Việt Nam có một công trình đặc biệt: Mỗi ngày xử lý quả "bom nước" tương đương hàng trăm bể bơi lớn

09:10 , 15/10/2026
Bảng giá xe máy Honda SH mode 2027 mới nhất tháng 10/2026

Bảng giá xe máy Honda SH mode 2027 mới nhất tháng 10/2026

09:05 , 15/10/2026
Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón mẫu xe 7 chỗ mới

Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón mẫu xe 7 chỗ mới

08:41 , 15/10/2026
FPT Shop của bà Nguyễn Bạch Điệp bước chân vào mảng dịch vụ liên quan đến 'bàn là, quạt cháy, máy bơm…"

FPT Shop của bà Nguyễn Bạch Điệp bước chân vào mảng dịch vụ liên quan đến 'bàn là, quạt cháy, máy bơm…"

08:32 , 15/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên