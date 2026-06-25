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Hé lộ tổ hợp tiện ích đầu tiên tại The Heritage Tay Ninh

| | Bất động sản

Hé lộ tổ hợp tiện ích đầu tiên tại The Heritage Tay Ninh

Sở hữu vị trí đắt giá trên đại lộ Điện Biên Phủ rộng 6 làn xe, The Heritage Tay Ninh kết nối thuận tiện đến Tòa Thánh Tây Ninh, núi Bà Đen và những điểm đến biểu tượng của Tây Ninh.

Hé lộ tổ hợp tiện ích đầu tiên tại The Heritage Tay Ninh - Ảnh 1.

Sau khi hé lộ quy hoạch tổng thể, dự án tiếp tục giới thiệu những hình ảnh đầu tiên về cụm tiện ích giáo dục hiện đại. Sự xuất hiện của hạng mục này góp phần hoàn thiện bức tranh đô thị được quy hoạch bài bản, đồng thời khẳng định định hướng phát triển một môi trường sống toàn diện, nơi giáo dục, trải nghiệm và chất lượng sống được ưu tiên kiến tạo cho cộng đồng cư dân tương lai.

Hé lộ tổ hợp tiện ích đầu tiên tại The Heritage Tay Ninh - Ảnh 2.

Tại The Heritage Tay Ninh, cụm trường học gồm trường tiểu học và THCS được kiến tạo theo hướng hiện đại với không gian mở đan xen cây xanh và khu vận động ngoài trời.

Hé lộ tổ hợp tiện ích đầu tiên tại The Heritage Tay Ninh - Ảnh 3.

Khu trường tiểu học được thiết kế như một "campus thu nhỏ" - an toàn, trong lành và đầy sức sống.

Hé lộ tổ hợp tiện ích đầu tiên tại The Heritage Tay Ninh - Ảnh 4.

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên xanh mát và bản sắc văn hóa của Tây Ninh, trường học được kiến tạo hài hoà giữa giáo dục và trải nghiệm.

Hé lộ tổ hợp tiện ích đầu tiên tại The Heritage Tay Ninh - Ảnh 5.

Những khoảng xanh đan xen cùng kiến trúc thân thiện giúp nuôi dưỡng tinh thần khám phá, tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện cả về tri thức, thể chất lẫn cảm xúc.

Hé lộ tổ hợp tiện ích đầu tiên tại The Heritage Tay Ninh - Ảnh 6.

Thiết kế ưu tiên không gian mở, tối ưu ánh sáng tự nhiên và khả năng kết nối, mang đến trải nghiệm học tập linh hoạt hơn cho học sinh.

Hé lộ tổ hợp tiện ích đầu tiên tại The Heritage Tay Ninh - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, khu thể thao được quy hoạch bài bản góp phần bồi đắp thể chất và khơi nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày.

Hé lộ tổ hợp tiện ích đầu tiên tại The Heritage Tay Ninh - Ảnh 8.

Bên cạnh hệ thống giáo dục, dự án còn phát triển đồng bộ công viên, khu vui chơi và tiện ích giải trí nội khu nhằm kiến tạo môi trường sống hiện đại cho cộng đồng cư dân đa thế hệ.

Hé lộ tổ hợp tiện ích đầu tiên tại The Heritage Tay Ninh - Ảnh 9.

Tọa lạc tại trục phát triển du lịch Tây Ninh, The Heritage Tay Ninh kiến tạo một đô thị sống chất lượng với hệ tiện ích đồng bộ, đáp ứng nhu cầu an cư, học tập và trải nghiệm của nhiều thế hệ, hướng tới xây dựng cộng đồng cư dân văn minh và thịnh vượng giữa tâm điểm phát triển mới của Tây Ninh.

Thông tin dự án:

The Heritage Tay Ninh – Khu đô thị du lịch thời thượng bậc nhất phía Tây Sài Gòn

Website: theheritagetayninh.com.vn

Email: kd@ahavn.vn

Hotline Kinh doanh: 0918.895.666

Hotline Cho thuê: 0916.959.666

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

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