Hệ sinh thái đa ngành của nữ doanh nhân Hà Thị Phương Thảo

Siêu dự án The Arena nhiều lần bị "nhắc tên" trong kết luận của TTCP

Tại Kết luận Thanh tra số 81/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ (TTCP) ngyaf 18/3/2025 về trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch của Bộ Xây dựng, cơ quan thanh tra đã chỉ ra những vi phạm tại Dự án The Arena do Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh làm chủ đầu tư.

Theo đó, Dự án The Arena nằm tại tại lô TTT13, D14d, TT9b thuộc khu 4 – Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh (cũ), tỉnh Khánh Hòa. Đây là công trình dân dụng cấp I, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III.

Kết luận thanh tra (KLTT) xác định, về thành phần hồ sơ thẩm định: Cục Quản lý hoạt động xây dựng không cung cấp được hồ sơ, tài liệu chứng minh đã nhận đủ hồ sơ (quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc, quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án, văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền, tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư dự án (dự toán), hồ sơ năng lực của các nhà thầu…) khi thẩm định thiết kế cơ sở Dự án The Arena theo quy định.

Về nội dung thẩm định, Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở đối với tòa A1 và A2 khi chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt (quy hoạch chi tiết điều chỉnh lần thứ 6); nhiều thông số khi thẩm định có sai khác, điều chỉnh giảm hơn với quy hoạch chi tiết được duyệt. Cụ thể, diện tích xây dựng tháp A2, A3, A4, công trình biệt thự, công trình dịch vụ; tổng diện tích sàn xây dựng; tổng số căn hộ; thẩm định khi báo cáo tác động môi trường chưa được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng không lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan về nội dung sử dụng đất đai (thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt) theo quy định; không thẩm định nội dung sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn.

Đơn vị này cũng ban hành văn bản nhưng không kết luận Dự án The Arena chưa đủ điều kiện (hoặc đủ điều kiện) triển khai các bước tiếp theo là thực hiện không đúng với quy định.

Phối cảnh dự án Dự án The Arena Cam Ranh.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên, Dự án The Arena được "nhắc" đến trong kết luận của TTCP.

Trước đó, tại Thông báo KLTT số 1919/TB-TTCP về việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác, kiểm tra, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại một số dự án ở tỉnh Khánh Hòa, TTCP đã chỉ ra việc diện tích thuê đất thay đổi qua nhiều lần điều chỉnh. Tại thời điểm thanh tra, dự án đang thực hiện, chưa hoàn thành.

Cũng tại dự án này, UBND tỉnh Khánh Hòa lựa chọn chủ đầu tư không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là vi phạm Điều 54 Luật Đầu tư 2005. Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2009, đến thời điểm thanh tra đã gần 10 năm nhưng tiến độ rất chậm...

Dự án The Arena là tổ hợp khu vui chơi giải trí kết hợp du lịch nghỉ dưỡng lớn được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho CTCP Đầu tư du lịch và Thể thao Trần Thái Nam Long thực hiện mà không qua đấu giá. Năm 2009, tỉnh này đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho phía doanh nghiệp.

Năm 2012, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thay đổi giấy chứng nhận đầu tư trên cho CTCP Trần Thái Cam Ranh tại dự án này với quy mô 27,5 ha với nội dung thuê đất trả tiền hàng năm (thời hạn 50 năm), để xây dựng khu biệt thự và căn hộ để bán và cho thuê. Đồng thời, yêu cầu sau 4 năm, dự án phải xây dựng và đưa vào sử dụng.

Thế nhưng, sau đó dự án liên tục được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh quy hoạch chi tiết trong suốt từ năm 2012 đến cuối năm 2017.

Từ thời điểm được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 5 đến nay, Trần Thái Cam Ranh đã có 6 lần đề xuất, kiến nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 liên quan đến 04 hạng mục khối khách sạn cao tầng A1, A2, A3 và A4 của dự án.

Về Trần Thái Cam Ranh, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 7/2009, có trụ sở chính tại Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh (phường Cam Ranh, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Vốn điều lệ ban đầu là 212 tỷ đồng do 3 cổ đông sáng lập gồm: Công ty Bất động sản Phú An (46%), Công ty Bất động sản Trần Thái (44%) và bà Thái Ngọc Dung (10%).

Tuy nhiên, đến năm 2017, cả ba cổ đông sáng lập đều không còn sở hữu cổ phần tại công ty này.

Đến tháng 10/2022, Trần Thái Cam Ranh tăng vốn lên 810 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật khi này gồm ông Lê Anh Trứ (SN 1978)-Giám đốc và bà Hà Thị Phương Thảo (SN 1982)- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Tháng 12/2023, ông Lê Anh Trứ đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật Trần Thái Cam Ranh cho đến nay.

Chân dung nữ doanh nhân đa ngành Hà Thị Phương Thảo

Trong số các thể nhân kể trên, bà Hà Thị Phương Thảo đứng tên loạt doanh nghiệp từ bất động sản, giáo dục đến hàng may sẵn, giày dép,... nhưng lại khá kín tiếng trước truyền thông.

Ngoài dự án The Arena Cam Ranh, nữ doanh nhân này còn liên quan đến nhiều dự án đình đám khác tại Khánh Hòa. Trong đó có Panorama Nha Trang- dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang làm chủ đầu tư.

Công ty Vịnh Nha Trang được thành lập năm 2014 do bà Hà Thị Phương Thảo làm đại diện pháp luật, với số vốn điều lệ khá khiêm tốn 500 triệu đồng. Ngành nghề chính của doanh nghiệp này khi đó là "tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại".

Tháng 3/2015, Công ty Vịnh Nha Trang tăng vốn điều lệ lên 54 tỷ đồng. Hơn 1 năm sau đó (tháng 5/2016), công ty này tiếp tục tăng vốn lên 300 tỷ đồng gồm 4 cổ đông: Công ty CP bất động sản Hà Quang (40%); Hà Thị Phương Thảo (40%); Hà Vân Hiền (10%) và Phạm Thanh Tùng (10%).

Tháng 6/2018, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 2.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này là: Công ty CP Bất động sản Hà Quang (11,9%); Hà Thị Phương Thảo (39,997%); Hà Vân Hiền (29,7%) và Phạm Thanh Tùng (10%).

Tuy nhiên, đến tháng 5/2019, Vịnh Nha Trang lại giảm vốn về 1.070 tỷ đồng. Hai cổ đông Hà Thị Phương Thảo và Hà Vân Hiền tăng sở hữu lên lần lượt 43,27% và 27,96%. Trong khi đó, Bất động sản Hà Quang giảm tỷ lệ nắm giữ tại Vịnh Nha Trang còn 11,21% và 9,42% vốn còn lại do ông Phạm Quang Tùng sở hữu.

Sau nhiều lần điều chỉnh, tính đến ngày 30/10/2024, vốn điều lệ của Vịnh Nha Trang là hơn 1.254 tỷ đồng.

Theo thay đổi gần đây nhất (tháng 4/2025), ông Lê Anh Trứ- Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của Trần Thái Cam Ranh, hiện cũng là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của Vịnh Nha Trang.

Đáng chú ý, Công ty CP Bất động sản Hà Quang (cổ đông sáng lập của Vịnh Nha Trang), cũng có nhiều mối liên quan đến nữ doanh nhân người Tày Hà Thị Phương Thảo.

Bất động sản Hà Quang được thành lập từ năm 2001. Tính đến tháng 1/2019, doanh nghiệp này có vốn 700 tỷ đồng, trong đó, cổ đông sáng lập là ông Hà Văn Hải (SN 1951) nắm đến 70%. Hiện, ông Hải cũng là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Doanh nhân Hà Văn Hải là bố của bà Hà Thị Phương Thảo. Ông được biết đến là người đầu tiên đưa cá tầm về nghiên cứu và nuôi tại Việt Nam.

Dự án Khu đô thị Lê Hồng Phong II. Ảnh: HaQuang Land

Bất động sản Hà Quang là doanh nghiệp triển khai xây dựng hai dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I và Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II (gọi chung là KĐT Lê Hồng Phong, tên thương mại là Venesia) tại TP.Nha Trang (cũ), tính Khánh Hòa.

Quay trở lại với bà Hà Thị Phương Thảo, không chỉ bất động sản, nữ doanh nhân còn là đại diện của nhiều doanh nghiệp liên quan đến giáo dục như: Công ty TNHH Nhân lực và Giáo dục Panorama (Khánh Hòa) có vốn điều lệ 20 tỷ đồng; Công ty CP Phát triển Nhân lực và Giáo dục Hà Quang (Khánh Hòa) có vốn điều lệ 70 tỷ đồng (tính đến tháng 7/2018); trong đó, bà Thảo nắm 15% vốn; ông Hà Văn Hải 70% và cổ đông Hà Vân Hiền 15%.

Bà Hà Thị Phương Thảo và Hà Vân Hiền còn cùng là cổ đông sáng lập tại Công ty TNHH Ha Studio. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 10/2018, hoạt động chính là Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép. Vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng, trong đó, bà Thảo nắm 70%, 30% còn lại do cổ đông Hà Vân Hiền sở hữu.

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 12/2021, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 9,8 tỷ đồng; bà Hà Thị Phương Thảo là Giám đốc, đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ngày 22/2/2023, Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo về việc Ha Studio giải thể do không còn nhu cầu hoạt động.

Bà Hà Thị Phương Thảo còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT, cổ đông sáng lập nắm 80% vốn của Công ty CP Thương mại Mosmedi. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 8/2021, vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Ngành nghề đăng ký chính là đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa trừ hoạt động đấu giá.