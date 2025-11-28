Hệ sinh thái DVG Holdings và tư duy của người mở đường

Điền Văn Giáp lại chọn một hướng đi khác - xây dựng một hệ sinh thái đa ngành có tầm nhìn dài hạn, nơi mỗi doanh nghiệp đóng vai trò là một mắt xích trong chiến lược tổng thể mang tên DVG Holdings.

Với triết lý "Giá trị thật – Năng lực thật – Sản phẩm thật", anh Giáp đang từng bước đưa DVG Holdings trở thành một tập đoàn đa ngành có sức ảnh hưởng, đặc biệt trong các lĩnh vực đang là trụ cột tăng trưởng của Việt Nam: Nông nghiệp sau thu hoạch, công nghệ chế biến, tự động hoá, xuất khẩu nông sản, đầu tư tài chính, hàng tiêu dùng, thực phẩm, năng lượng và bất động sản.

Nông nghiệp sau thu hoạch: Mảnh ghép mũi nhọn trong hệ sinh thái DVG

Khởi đầu từ niềm đam mê công nghệ và khát vọng nâng tầm giá trị nông sản Việt, anh Giáp tập trung phát triển mảng công nghệ sau thu hoạch thông qua Machinex Việt Nam và các công ty thành viên.

Hệ thống doanh nghiệp của anh đang cung cấp: Thiết bị chế biến sâu, dây chuyền sấy – chiết xuất – bảo quản và giải pháp nâng cao chất lượng nông sản phục vụ xuất khẩu.

Anh Giáp khẳng định: "Công nghệ sau thu hoạch không chỉ là máy móc, mà là nền tảng để nâng giá trị nông sản Việt lên một chuẩn mới."

Đây chính là mảng mũi nhọn mà DVG Holdings xác định là chiến lược lâu dài, tạo nền tảng bền vững cho toàn bộ hệ sinh thái.

Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản chế biến – Bước đi chiến lược đưa nông sản Việt ra thế giới

Không dừng lại ở công nghệ, DVG Holdings đang xây dựng chuỗi xuất khẩu nông sản chế biến sâu nhằm tạo ra sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, gia tăng giá trị và đưa thương hiệu Việt ra thị trường toàn cầu thông qua thương hiệu AgriNova.

Đây sẽ là cánh tay nối dài, biến công nghệ thành dòng sản phẩm thực sự, đáp ứng nhu cầu của các thị trường khó tính.

Đầu tư tài chính – Mảng chiến lược của giai đoạn tiếp theo

Song song với sản xuất và xuất khẩu, DVG Holdings đang tập trung phát triển mảng đầu tư tài chính, bao gồm:

Quản lý và tối ưu dòng vốn nội bộ: Tạo cấu trúc tài chính bền vững cho toàn hệ sinh thái.

Hợp tác vốn với doanh nghiệp tiềm năng: Tìm kiếm các công ty có năng lực cốt lõi rõ ràng để đồng phát triển.

Đầu tư vào Startup trẻ: Đây là lĩnh vực được anh Giáp đặc biệt ưu tiên.

Anh chia sẻ: "Việt Nam cần thêm những startup tạo ra giá trị thật cho cộng đồng. DVG sẵn sàng đầu tư và đồng hành cùng những founders trẻ có dự án độc đáo, mang lại tác động tích cực cho xã hội."

Đây là cách anh Giáp tạo ra một "bệ phóng" cho thế hệ doanh nhân mới và đồng thời xây dựng một danh mục đầu tư chiến lược cho DVG Holdings.

Phân phối hàng tiêu dùng – Đa dạng hóa hệ sinh thái với thương hiệu Amercook (Mỹ)

Ngoài ra, DVG Holdings còn mở rộng sang lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng thông qua Công ty Cổ phần XGT, đặc biệt là dòng đồ gia dụng thương hiệu Mỹ – Amercook. Amercook có mặt tại nhiều quốc gia, nổi bật với định vị đồ gia dụng có thẩm mỹ cao, chất lượng bền bỉ và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Mỹ. Việc đưa Amercook vào hệ sinh thái không chỉ giúp DVG đa dạng hóa ngành nghề mà còn mở ra mảng kinh doanh tiêu dùng bền vững với tốc độ tăng trưởng cao.

Năng lượng và bất động sản – Hai trụ cột tăng trưởng dài hạn

DVG Holdings đang mở rộng sang mảng năng lượng (đặc biệt là các mô hình năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng) và bất động sản (bao gồm sàn văn phòng cho thuê, BĐS công nghiệp và phát triển tài sản ổn định).

Hai lĩnh vực này được xem là "mảng tăng trưởng dài hạn", giúp hệ sinh thái cân bằng tài sản, ổn định dòng tiền và mở rộng quy mô.

Phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Điền Văn Giáp: Kỷ luật – Tư duy chiến lược – Dám mở đường

Điều khiến anh Giáp khác biệt không chỉ nằm ở việc anh điều hành nhiều công ty cùng lúc, mà ở cách anh kết nối chúng thành một hệ sinh thái bổ trợ nhau.

Triết lý lãnh đạo của anh có ba điểm cốt lõi: Kỷ luật trong hành động, tập trung giải quyết các vấn đề thật của xã hội đồng thời luôn mở đường cho những giá trị mới.

Anh chọn tư duy dài hạn thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn.



Anh chọn xây dựng hệ sinh thái thay vì chỉ phát triển một doanh nghiệp đơn lẻ.

Và anh chọn đầu tư vào thế hệ trẻ – những người có thể tạo ra tương lai cho nền kinh tế Việt Nam.

Tầm nhìn DVG Holdings: Trở thành tập đoàn đa ngành thực thụ của Việt Nam

Trong giai đoạn 5 năm tới, DVG Holdings đặt mục tiêu: Hoàn thiện hệ sinh thái đa ngành, dẫn đầu về công nghệ sau thu hoạch, xây dựng danh mục đầu tư tài chính & startup mạnh, phát triển các dự án năng lượng & bất động sản chiến lược, mở rộng hợp tác quốc tế và không quên trở thành tập đoàn đa ngành có sức ảnh hưởng tại Việt Nam và khu vực.

Một nhà lãnh đạo của thế hệ doanh nhân Việt Nam hiện đại

Câu chuyện của Chủ tịch Điền Văn Giáp là minh chứng cho một thế hệ doanh nhân Việt Nam mới: không ngại thay đổi, không ngại mở lối, không ngại đi xa.

Anh đang kiến tạo một hệ sinh thái không chỉ để kinh doanh, mà còn để tạo ra giá trị cho cộng đồng, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mang thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế.