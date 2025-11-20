Hét giá thuê nhà lên 546 triệu đồng/năm, chủ nhà gặp kết cục không ngờ

Suốt hơn 13 năm qua, anh Đoàn sống tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), đã thuê 1 căn nhà vừa để ở, vừa tận dụng tầng 1 kinh doanh cửa hàng kính mắt. Nhờ kỹ thuật tốt và cách phục vụ chân thành, khách quen ngày càng đông, danh tiếng cửa hàng cũng theo đó mà lan xa. Thế nhưng, công việc thuận lợi bao nhiêu thì rắc rối với chủ nhà - người cho anh thuê mặt bằng kinh doanh, lại xuất hiện nhiều bấy nhiêu.

Chủ nhà là bà Lý, vốn im lặng quan sát suốt thời gian dài. Khi thấy cửa hàng của anh Đoàn ngày một đông khách, doanh thu tăng đều, bà nhen nhóm ý định tăng tiền thuê. Bởi lẽ bà tin rằng nhờ mặt bằng vị trí đắc địa mới là lý do chính giúp cửa hàng phát đạt.

Ban đầu mức tăng không quá vô lý, anh Đoàn muốn ổn định nên đồng ý. Nhưng vì thấy đối phương dễ tính, bà Lý bắt đầu liên tục đòi nâng giá. Suốt 13 năm bám trụ tại mặt bằng này, anh Đoàn đã nhẫn nhịn rất nhiều để giữ sự yên ổn. Thế nhưng yêu cầu mới nhất từ bà Lý đã vượt quá sức chịu đựng của anh.

"Hết tháng này, tiền thuê sẽ là 162.000 NDT/năm (hơn 564 triệu đồng), tức 13.500 NDT/tháng (hơn 47 triệu đồng)", bà Lý thản nhiên thông báo.

Anh Đoàn không khỏi choáng váng vì trước đó mức giá chỉ 100.000 NDT/năm (hơn 348 triệu đồng), tương đương 8.333 NDT/tháng (khoảng 29 triệu đồng). Anh có thắc mắc thì bà Lý chỉ cười bảo: "Không chịu thì trả nhà tôi cho người khác thuê" .

Anh Đoàn

Không thể gồng mình trước mức giá ấy, anh Đoàn thử nhiều lần thương lượng nhưng đều vô ích. Đúng lúc băn khoăn tìm hướng mới, anh phát hiện một cửa hàng gần nhà bà Lý đang cần cho thuê với giá rẻ hơn rất nhiều. Không suy nghĩ lâu, anh lập tức ký hợp đồng và chuyển cửa hàng sang địa điểm mới.

Điều bất ngờ là khách hàng vẫn nhiệt tình ủng hộ. Cửa tiệm mới của anh nhanh chóng đông khách chẳng kém ngày trước. Ngược lại, mặt bằng của bà Lý – treo bảng cho thuê với giá 160.000 NDT/năm, lại chẳng có ai đoái hoài. Ngày ngày nhìn dòng người tấp nập trước cửa hàng của anh Đoàn, bà Lý bực bội đến đỏ mặt, cảm xúc tiêu cực tích tụ dần rồi đến lúc bùng nổ.

Một buổi tối, trong cơn tức giận mất kiểm soát, bà xông vào cửa hàng mới của anh và liên tục đập phá, đòi anh phải bồi thường vì… không ai chịu thuê mặt bằng cũ của bà.

Quá hoảng sợ, anh Đoàn lập tức gọi cảnh sát. Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế bà Lý và đưa về đồn. Khi cơn nóng giận qua đi, người phụ nữ này mới sực tỉnh, bật khóc vì nhận ra mức độ nghiêm trọng của hành vi mình gây ra. Nhưng lúc ấy đã quá muộn.

Anh Đoàn cho biết trong lúc đập phá, bà Lý còn buông lời xúc phạm và đe dọa. Vì sợ vướng vòng lao lý, bà Lý phải đến tận nhà, xin anh Đoàn rút đơn tố cáo và hứa bồi thường thiệt hại. Mặc dù bực tức với thái độ và cách hành xử của bà trong nhiều năm, nhưng cuối cùng anh Đoàn vẫn chấp nhận giảng hòa, vì bà Lý đáng tuổi mẹ anh, lại sống một thân một mình không nơi nương tựa.

Sau vụ việc này, công việc kinh doanh của anh Đoàn vẫn ổn định, khấm khá còn mặt bằng của bà Lý, đến nay đã gần 2 năm vẫn không có ai thuê.

