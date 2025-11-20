Từ hôm nay khách Việt soi kỹ vé, nếu thấy dòng chữ này thì xác định bị an ninh giữ lại

Một chi tiết tưởng chừng vô hại mà bấy lâu nay chúng ta vẫn thường ngó lơ nay bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trong cộng đồng du lịch vì những phiền toái nó gây ra. Vé máy bay thường chứa rất nhiều thông tin quan trọng, từ tên hành khách, số hiệu chuyến bay, đến các mã và ký hiệu mà không phải ai cũng để ý. Trong số đó, có một ký hiệu đặc biệt mà khách hàng cần nắm rõ vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình kiểm tra an ninh trước khi bay, đó chính là “SSSS”.

“SSSS” là gì mà ai cũng lo ngại?

Đây là một mã mà nhiều hành khách không muốn nhìn thấy nhất khi nhận vé máy bay và những ai lần đầu nhận lấy mã này không khỏi cảm thấy bối rối, thậm chí lo lắng, bởi nó gợi ý về việc hành khách sẽ trải qua những thủ tục an ninh bổ sung khi bay đến hoặc khởi hành từ Mỹ.

Dòng chữ SSSS trên vé máy bay

“SSSS” là viết tắt của cụm từ Transportation Security Administration - Secondary Security Screening Selection, nghĩa là hành khách bị chọn để thực hiện kiểm tra an ninh bổ sung. Khi vé của bạn mang ký hiệu này, điều đó có nghĩa là quá trình kiểm tra trước khi lên máy bay sẽ kỹ lưỡng hơn so với bình thường. Hành khách có thể phải trải qua việc kiểm tra hành lý xách tay chi tiết hơn, quét các thiết bị điện tử, thậm chí là phải dành thêm từ 15 đến 20 phút hoặc lâu hơn tại khu vực kiểm tra an ninh.

Đây là một phần nỗ lực của TSA nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả các chuyến bay đến hoặc đi từ Mỹ. Mặc dù việc bị chọn kiểm tra bổ sung không đồng nghĩa với việc hành khách có vấn đề gì, nhưng chắc chắn hành khách cần chuẩn bị tâm lý và thời gian nhiều hơn.

Tiêu chí để lựa chọn hành khách nhận mã “SSSS”

Tuy nhiên, TSA không công khai đầy đủ các tiêu chí để chọn hành khách cho kiểm tra bổ sung với mã “SSSS”. Dựa trên những thông tin được gợi ý, một số hành khách có thể bị chọn vì các dấu hiệu nhất định mà hệ thống an ninh xem là rủi ro cao hơn. Ví dụ như việc mua vé một chiều, đặt vé sát giờ bay trong vòng 24 giờ, thanh toán bằng tiền mặt thay vì thẻ tín dụng hay sử dụng các hình thức thanh toán khác.

Điều này không có nghĩa là tất cả hành khách thỏa các tiêu chí trên đều bị chọn, nhưng đây là yếu tố mà hành khách nên lưu ý để tránh gây ra bất ngờ trong quá trình check-in và kiểm tra an ninh.

Lưu ý cho những hành khách bị nhận ký hiệu “SSSS” trên vé máy bay

Đối với những hành khách nhận được vé có ký hiệu “SSSS” cần lưu ý những điều sau:

- Đến sân bay sớm hơn dự kiến, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hành lý gọn gàng để chuẩn bị cho các bước kiểm tra bổ sung.

- Các thiết bị điện tử trong hành lý xách tay, tuân thủ về quy định chất lỏng và dung lượng pin.

- Chuẩn bị tâm lý thoải mái và bình tĩnh, đồng thời hạn chế áp lực khi phải kiểm tra kỹ lưỡng tại khu vực kiểm tra an ninh.

Như vậy, nếu bị nhận ký hiệu “SSSS” trên vé máy bay, hành khách cần bình tĩnh và tuân thủ đúng quy định an ninh tại sân bay. Làm đúng theo hướng dẫn sẽ giúp cho quá trình kiểm tra diễn ra suôn sẻ và nhanh hơn.

Nguồn: The Independent, Travel + Leisure