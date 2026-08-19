Hiểm họa không ngờ từ tin nhắn “phạt nguội” yêu cầu chuyển tiền trong 48 giờ

“Phương tiện của Quý khách bị ghi nhận vi phạm tín hiệu đèn giao thông… Trong vòng 48 giờ nếu không xử lý, mức phạt sẽ tăng thêm 50%…” là nội dung tin nhắn mà người dân có thể nhận được. Nếu nhận được tin nhắn có nội dung tương tự, người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn, không truy cập đường link, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và không chuyển tiền.

Qua hình ảnh phản ánh, tin nhắn được gửi từ số điện thoại quốc tế +212 6 49 02 06 39, tự xưng “[TTDLQG - Bộ Công an]” và yêu cầu người nhận truy cập một đường link không phải địa chỉ chính thức của cơ quan nhà nước để “thanh toán khoản phạt”. Đây là dấu hiệu bất thường, có nguy cơ là tin nhắn giả mạo nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

Các cơ quan chức năng sẽ xác minh, làm rõ nguồn phát tán, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Mọi hành vi lừa đảo, giả mạo cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp thông tin của người dân đều sẽ được xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nội dung tin nhắn lừa đảo.

Người dân được khuyến cáo cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng thông tin “phạt nguội” để lừa đảo; không làm theo yêu cầu của người lạ liên lạc qua điện thoại, tin nhắn để cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản, truy cập đường link lạ hoặc chuyển tiền.

Khi nhận được tin nhắn nghi là lừa đảo, người dân không bấm vào đường link được gửi trong tin nhắn, không trả lời tin nhắn theo hướng dẫn để nhận “link kích hoạt”, không cung cấp số CCCD, thông tin GPLX, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc mật khẩu. Người dân cũng không cài đặt ứng dụng từ đường link hoặc nguồn không chính thống và không chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Nếu cần kiểm tra vi phạm và thực hiện nộp phạt, người dân nên chủ động sử dụng các kênh chính thức của cơ quan chức năng, không truy cập các đường link được gửi từ số điện thoại lạ. Đừng để sự lo lắng về một lỗi vi phạm giao thông trở thành cơ hội để kẻ gian chiếm đoạt tài sản.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, đường link và các thông tin liên quan, đồng thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý.

(Nguồn: Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao)