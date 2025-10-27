Hiếm lắm mới có sự kiện quy tụ được đầy đủ những gương mặt này tại Việt Nam

Khách sạn Park Hyatt Saigon vừa chính thức công bố sự trở lại của Passion Week 2025, sự kiện được giới mộ điệu ẩm thực và nghệ thuật mong đợi nhất trong năm. Diễn ra từ ngày 25 đến 29 tháng 11 năm 2025, Passion Week bước sang mùa thứ tư, tiếp tục khẳng định vị thế là “viên ngọc quý” trong chuỗi chương trình Masters of Food & Wine toàn cầu của thương hiệu Park Hyatt – một hành trình kéo dài năm ngày quy tụ những đầu bếp đạt sao MICHELIN, chuyên gia rượu vang, nghệ nhân sáng tạo và nghệ sĩ hàng đầu thế giới.

Tuần lễ của sự đam mê và hoàn mỹ

Là biểu tượng của sự giao thoa giữa ẩm thực, thiết kế và văn hoá đương đại, Passion Week mang đến cho khách mời hành trình trải nghiệm trọn vẹn về sự sáng tạo, tay nghề thủ công và kết nối cảm xúc. Trong không gian sang trọng của Park Hyatt Saigon, các lớp học chuyên đề, bữa trưa và tiệc tối cùng những đầu bếp danh tiếng sẽ giúp khách tham dự được trực tiếp giao lưu và học hỏi với các bậc thầy – những con người đại diện cho đỉnh cao của nghệ thuật và đam mê.

“Passion Week là dịp để tôn vinh sự hoàn hảo – nơi những tư duy xuất sắc cùng nhau truyền cảm hứng bằng đam mê, vẻ đẹp và sự sáng tạo,” ông Frédéric Boulin, Tổng Giám đốc Park Hyatt Saigon chia sẻ. “Đó chính là tinh thần Park Hyatt – nơi ẩm thực gặp gỡ văn hoá, nơi đam mê được chuyển hoá thành nghệ thuật.”

Ông Frédéric Boulin - Tổng Giám đốc Park Hyatt Saigon

Nguồn gốc và hành trình toàn cầu

Nguồn gốc của sự kiện đặc sắc này bắt đầu từ năm 2002, khi Park Hyatt Mendoza (Argentina) lần đầu tổ chức chương trình Masters of Food & Wine, mời các chuyên gia ẩm thực và sommelier hàng đầu hướng dẫn khách thưởng thức ẩm thực theo cách sâu sắc và trọn vẹn hơn. Thành công vang dội của chương trình đã khiến nó trở thành dấu ấn đặc trưng, được nhân rộng tại nhiều khách sạn Park Hyatt trên khắp thế giới.

Tại Việt Nam, vào năm 2015, Park Hyatt Saigon khởi xướng dự án Art at the Park, giới thiệu các nghệ sĩ Việt Nam và tôn vinh sức mạnh của nghệ thuật trong cộng đồng. Từ hai nền tảng đó, Passion Week ra đời, kết hợp tinh hoa của ẩm thực, nghệ thuật và văn hoá để tạo nên hành trình trải nghiệm toàn diện mà Park Hyatt gọi là “The Art of Living” – Nghệ thuật sống.

Triết lý và tinh thần của Passion Week

Passion Week được định hình như một phần trong triết lý toàn cầu của Park Hyatt – tôn vinh nghệ thuật thủ công, văn hoá và sáng tạo. Sự kiện không chỉ giới thiệu ẩm thực thượng hạng mà còn là nơi hội tụ của những nhà sáng tạo đầy đam mê trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ rượu vang, mixology đến thiết kế và sức khoẻ. Tại đây, ranh giới giữa người trình diễn và khán giả được xoá nhoà, để mỗi khoảnh khắc trở thành một trải nghiệm nghệ thuật sống đúng nghĩa.

Mỗi mùa Passion Week kéo dài nhiều ngày, mang đến chuỗi hoạt động phong phú như các lớp học chuyên đề do các bậc thầy quốc tế hướng dẫn, những bữa trưa và tiệc tối được đồng sáng tạo giữa các đầu bếp MICHELIN và đội ngũ Park Hyatt Saigon, cùng các trải nghiệm đa giác quan đến từ những thương hiệu rượu vang, champagne và nghệ thuật trình bày hàng đầu. Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, sự kiện còn là nơi giao lưu, chia sẻ tri thức và khơi dậy cảm hứng sáng tạo giữa các chuyên gia, người yêu ẩm thực và tín đồ nghệ thuật.

Dấu ấn đặc biệt qua các mùa

Từ khi ra mắt, Passion Week đã ghi dấu ấn qua từng mùa. Năm 2018, sự kiện mở màn với chủ đề “The Art of Gastronomy”, quy tụ các đầu bếp MICHELIN đến từ Pháp và Nhật Bản, đặt nền móng cho định dạng sự kiện độc đáo và gần gũi. Năm 2019, Passion Week mở rộng quy mô quốc tế với sự góp mặt của những ngôi sao ẩm thực như Chef Maxime Gilbert (Écriture, Hong Kong) và Chef Christian Bau (Victor’s Fine Dining, Đức), khẳng định vị thế là một trong những sự kiện ẩm thực danh giá nhất Việt Nam.

Sau thời gian gián đoạn vì đại dịch, Passion Week 2022 trở lại mạnh mẽ với chủ đề “Rediscover Passion”, tôn vinh tinh thần bền bỉ và đổi mới của ngành ẩm thực. Bước sang 2025, Passion Week mùa IV tiếp nối di sản ấy, hứa hẹn mang đến không gian nơi nghệ thuật, cảm xúc và đam mê hội tụ.

Sự kiện năm nay quy tụ dàn khách mời danh giá đến từ khắp thế giới. Trong đó có Chef Arnaud Dunand Sauthier – chủ nhà hàng Maison Dunand, Bangkok (2 sao MICHELIN), bậc thầy haute cuisine Pháp nổi tiếng với triết lý tôn vinh sự tinh khiết của nguyên liệu; Chef Ricardo Chaneton – nhà sáng lập MONO (Hong Kong), sở hữu 1 sao MICHELIN và xếp hạng 27 trong danh sách Asia’s 50 Best Restaurants; Chef Agustin Ferrando Balbi – đầu bếp của Andō (Hong Kong), được vinh danh trong top 41 Asia’s 50 Best 2025; cùng Chef Andrea Drago – Orobianco, Alicante (1 sao MICHELIN 2024) và Chef Bertrand Noeureuil – L’Observatoire du Gabriel, Bordeaux (2 sao MICHELIN 2025).

Không chỉ có những đầu bếp hàng đầu, Passion Week còn chào đón các nghệ nhân và chuyên gia danh tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Master Alfie Lin, giám đốc thiết kế của CN Flower (Đài Bắc), được mệnh danh là “Bậc thầy nghệ thuật hoa đương đại châu Á”, từng hợp tác cùng Dior và Louis Vuitton. Trà sư Machiko Soshin Hoshina đến từ Tokyo, giáo sư trường phái trà đạo Urasenke, sẽ mang đến trải nghiệm trà đạo Nhật Bản hiện đại, kết hợp giữa thiền định và nghệ thuật.

Bên cạnh đó còn có Master Hubert de Billy, thế hệ thứ năm của gia tộc Champagne Pol Roger danh tiếng; Master Joash Conceicao, trưởng bartender của Offtrack (Singapore, hạng 23 Asia’s 50 Best Bars); Master Ronny Holicka, đại sứ thương hiệu Bacardi–Martini Indonesia và trưởng bartender của Bar Modernhaus (Jakarta, hạng 12 Asia’s 50 Best Bars); cùng Master Per van Spall, bậc thầy khí công từ Bali, người mang đến các buổi thực hành giúp tìm lại sự cân bằng giữa thân – tâm – trí.

Các chuyên gia ẩm thực có mặt trong sự kiện

Trong suốt năm ngày diễn ra Passion Week 2025, Park Hyatt Saigon sẽ tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc. Tiệc khai mạc do Chef Arnaud Dunand Sauthier chủ trì sẽ mở màn cho chuỗi sự kiện, tiếp nối là bữa trưa và tiệc tối cùng Chef Ricardo Chaneton, lớp học mixology do Joash Conceicao và Ronny Holicka hướng dẫn, lớp học rượu vang cùng chuyên gia sommelier danh tiếng David Biraud, và tiệc bế mạc do Chef Bertrand Noeureuil thực hiện kết hợp với rượu vang Château Angélus. Mỗi sự kiện đều giới hạn số lượng khách, mang đến cơ hội hiếm có để thưởng thức, học hỏi và truyền cảm hứng cùng những bậc thầy định hình diện mạo ẩm thực đương đại.

Đồng hành cùng Passion Week 2025 là các thương hiệu cao cấp như The Macallan, Turkish Airlines, Audi Vietnam và Nespresso, cùng chia sẻ hành trình tôn vinh nghệ thuật, sáng tạo và tinh hoa thủ công – những giá trị cốt lõi mà Park Hyatt luôn theo đuổi.