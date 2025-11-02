Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng

02-11-2025 - 17:32 PM | Xã hội

Sau khi xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước, nhiều cây cối, đất đá theo dòng nước đổ xuống khu dân cư ở xã Tuy Phong (Lâm Đồng) khiến người dân vô cùng bàng hoàng.

Vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng cuốn trôi nhiều hoa màu và tài sản của người dân.

Vụ vỡ hồ chứa nước ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều nhà cửa, cây cối ở đây bị cuốn trôi. Một khung cảnh tan hoang trải dài theo đường cuốn trôi cả dòng nước dữ.

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng- Ảnh 1.

Nhiều đồ đạc, tài sản người dân bị nước, bùn đất vùi lấp, cuốn trôi.

Ngày 2/11, nhiều người dân ở xã Tuy Phong vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ vỡ hồ chứa nước khiến 1 cháu bé tử vong .

Nhiều nhà cửa bị dòng nước kèm theo bùn đất vùi lấp. Đường xá, kênh rạch chứa đầy cây cối, sói lở khắp nơi. Dòng nước lũ từ thượng nguồn – nơi con đập bị vỡ đổ xuống xã Tuy Phong, cày xới toàn bộ khu dân cư và vùng sản xuất rộng lớn.

Nhiều người dân sống ở đây cho biết, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy.

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng- Ảnh 2.

Người dân vất vả dọn dẹp nhà cửa từ sáng sớm cho đến trưa vẫn chưa xong.

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng- Ảnh 3.

Nhiều chuồng trại của người dân bị nước cuốn trôi.

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng- Ảnh 4.

Kênh mương chứa đầy cây cối, hoa màu nằm ngổn ngang khắp nơi.

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng- Ảnh 5.

Một chiếc xe máy được người dân kéo ra khỏi bùn đất.

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng- Ảnh 6.

Xe máy bị nước, bùn đất vùi lấp.

Đến trưa 2/11, lực lượng chức năng xã Tuy Phong và người dân vẫn đang miệt mài dọn dẹp nhà cửa, đường xá.

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng- Ảnh 7.

Khung cảnh tan hoang ở xã Tuy Phong sau vỡ hồ chứa nước.

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng- Ảnh 8.

Lực lượng chức năng xã Tuy Phong giúp người dân dọn dẹp nhà cửa.

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng- Ảnh 9.

Người dân lấy nước sạch để rửa dọn nhà cửa.

Thiên Trang/ VTC News

VTC News

