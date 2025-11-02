Vụ vỡ hồ chứa nước gây chết người ở Lâm Đồng: Chưa được cấp phép xây dựng

Trưa 2-11, ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường vụ vỡ hồ chứa nước khiến cháu bé 13 tuổi tử vong tại Tuy Phong.

Theo báo cáo của UBND xã Tuy Phong, bên cạnh lượng nước lớn từ hồ chứa nước trên cao của Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú chảy về thì mưa lớn tại nhiều khu vực trên đỉnh núi của thôn 1 khiến lũ về rất nhanh.

Ngay sau khi tìm thấy thi thể cháu gái 13 tuổi bị nước cuốn trôi, xã Tuy Phong phối hợp gia đình lo hậu sự. Đồng thời phân công nhiều tổ công tác kiểm đếm, khắc phục thiệt hại do sự cố vỡ hồ chứa nước.

Đoạn đập nằm phía hạ du bị hồ chứa nước cuốn phăng



Tổng cổng có khoảng 60 hộ dân với gần 200 nhân khẩu bị ảnh hưởng mùa màng, nhà cửa sau sự cố nói trên.

Riêng về khu vực Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú, nơi này được đăng ký hoạt động theo mô hình VAC. Trong đó, giai đoạn hiện tại, doanh nghiệp chỉ mới trồng cây ăn trái và đào hồ nước. Các hạng mục chăn nuôi gà, sản xuất phân bón chưa đi vào hoạt động.

Dòng nước xé từ hướng núi đổ về hạ du



"Trước đó, từ đầu tháng 10, cũng xảy ra sự cố vỡ thành hồ chứa từ Trang Trại Việt Phong Phú. Tuy nhiên không gây ra thiệt hại lớn" – đại diện UBND xã Tuy Phong nói.

Ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết qua rà soát dự án VAC của Trang Trại Việt Phong Phú hiện có khoảng hơn 20ha mặt nước, có những điểm sâu nhất từ 5-6 mét. Dung tích trung bình khoảng 900.000 m3, quy ra đây là một hồ nước cỡ vừa. Sự cố vừa qua, đập chính của hồ chứa nước này bị vỡ, dẫn tới lượng nước lớn đổ xuống hạ du.



Cây cối bên dưới hồ chứa nước tan hoang



"Qua rà soát dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2017, trong giấy phép được cấp không có hạng mục hồ nước. Giấy phép được cấp trước đó (trước khi thay đổi) vào tháng 6-2015 cũng không có hạng mục hồ. Các hạng mục khác, bao gồm nhà cửa ao chuồng là có nằm trong phép, nhưng không thể hiện nội dung cấp phép để xây hồ chứa. Chứng tỏ cái hồ này chưa được cấp phép" – ông Lộc nói.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, hiện trang trại này còn khoảng 3-5 hồ chứa nước quy mô nhỏ hơn, cần sớm có hướng hạ mực nước để đảm bảo an toàn.



Ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, thăm hỏi gia đình cháu bé tử vong



Phát biểu tại buổi làm việc với các sở, ngành và xã Tuy Phong, ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị trước mắt tập trung giải quyết tốt nơi ăn chốn ở và ổn định đời sống cho gần 200 nhân khẩu bị ảnh hưởng của sự cố hồ chứa nước. Trong đó, quan tâm chăm lo ổn định tinh thần cho gia đình cháu bé 13 tuổi gặp nạn.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị cơ quan liên quan nhanh chóng làm rõ nguyên nhân sự cố, gấp rút hạ mực nước tại các hồ chứa bên trên núi. Đồng thời kiểm tra toàn bộ giấy phép hoạt động, xử lý dứt điểm các dự án không phép trong khu vực vừa xảy ra sự cố.