"Hiện tượng bất thường" xảy ra ở đại học danh tiếng top 1

14-10-2025 - 18:25 PM

“Hiện tượng bất thường” xảy ra ở đại học danh tiếng top 1

Đoạn video tại căng tin của đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) tạo ra cuộc thảo luận lớn.

Gần đây, một video ghi lại hình ảnh trong căng tin của trường ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc) bất ngờ nhận được sự chú ý trên mạng xã hội đất nước tỷ dân. Trong video này, hầu hết các sinh viên của ngôi trường danh tiếng top 1 châu Á này đều ngồi ăn một mình, hiếm có nhóm sinh viên nào tụ tập trong nhà ăn. 

Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là “hiện tượng bất thường” bởi căng tin của trường đại học khác đều rất sôi nổi, là nơi gặp gỡ, trò chuyện của sinh viên sau giờ học căng thẳng. 

“Hiện tượng bất thường” xảy ra ở đại học danh tiếng top 1- Ảnh 1.

Đoạn video tại ĐH Thanh Hoa tạo ra cuộc thảo luận lớn

“Bữa ăn một người” trở thành chủ đề nóng. Có người nói nguyên nhân do áp lực học tập, cạnh tranh quá lớn tại ngôi trường danh tiếng này khiến sinh viên khó mở lòng kết bạn. Tỷ lệ chọi vào “Harvard châu Á” vốn khốc liệt. Hàng chục triệu thí sinh tham gia kỳ thi đại học mỗi năm nhưng chỉ 0.05% trong số đó được nhận vào 2 ngôi trường Thanh Hoa - Bắc Đại danh giá. 

Thế nhưng một số sinh viên ĐH Thanh Hoa để lại bình luận cho biết đây không phải cảnh tượng hiếm gặp. Trong khuôn viên ngôi trường này, rất nhiều sinh viên ngồi một mình để tranh thủ xem lại dữ liệu thử nghiệm vừa hoàn thành, hoặc đang ghi nhớ các từ vựng tiếng Anh trong thời gian ngắn, tham gia một khóa học chuyên môn cường độ cao. 

Vậy nên căng tin cũng có thể trở thành “phòng học thứ hai” để sinh viên tiếp tục việc học tập hoặc suy nghĩ dang dở. Họ có sự tôn trọng thời gian và không gian riêng của nhau để mỗi cá nhân có thể tập trung theo đuổi mục tiêu của riêng mình.

“Hiện tượng bất thường” xảy ra ở đại học danh tiếng top 1- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, một số bình luận lại giải thích: “Ở ĐH Thanh Hoa, thời gian và năng lượng của mọi người đều là nguồn tài nguyên quý giá nhất. Họ đang dành khoảng lặng hiếm hoi trong ngày cho những suy nghĩ quan trọng nhất, hoặc đơn giản là cho não bộ được nghỉ ngơi. Điều này còn có giá trị hơn nhiều so với việc nói chuyện phiếm, giao tiếp xã hội kém hiệu quả”.

Ý kiến của blogger họ Trần nhận được nhiều lượt yêu thích. Anh viết: “Hai năm đầu đại học, tôi dành cả ngày để đi chơi với bạn cùng phòng. Chúng tôi đã có những kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau, nhưng tôi nhận ra bản thân mãi không thể có được thành tựu nào đáng nhớ. Từ đó tôi bắt đầu đi ăn, đi thư viện một mình. 

Ở một mình bạn có thể hoàn toàn kiểm soát năng lượng, thời gian độc lập. Nhờ đó, tôi đọc được hàng chục cuốn sách, thậm chí viết tiểu thuyết, hoàn thành một dự án và được công nhận được sự phát triển vượt bậc. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh, một mình không có nghĩa là cô đơn”.

“Hiện tượng bất thường” xảy ra ở đại học danh tiếng top 1- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Trên thực tế, với nhịp sống hiện đại, người trẻ có thói quen đi ăn hay làm việc, học tập một mình không còn hiếm gặp. Các video chủ đề “ăn một mình” đã hút gần 3 tỷ lượt xem trên nền tảng Douyin và 1,7 tỷ lượt xem, hơn 4 triệu lượt thảo luận tại nền tảng Xiaohongshu. 

Các nhà hàng tại đất nước tỷ dân cung cấp nhiều dịch vụ cho khách đến ăn một mình như lẩu, cơm tự sôi, suất ăn nhỏ hơn cho một người, đồng thời thiết kế các vách ngăn riêng tư. Một số nơi còn tạo không gian yên tĩnh, tặng kèm gấu bông để khách đi một người có thể thoải mái dùng bữa. Thậm chí tại Trung Quốc còn xuất hiện mô hình nhà hàng chỉ phục vụ một người, nhanh chóng thu hút người trẻ xếp hàng để trải nghiệm.

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

