Hiện tượng bất thường xảy ra tại số 24 phố Hai Bà Trưng

Ảnh minh họa

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, mới đây, cục Tần số vô tuyến điện phát hiện BTS giả mạo giấu trong vali du lịch tại Hà Nội. Cụ thể, Trung tâm Tần số khu vực I đã phối hợp với Bộ Công an và Công an Hà Nội bắt quả tang một đối tượng người nước ngoài đang vận hành thiết bị này để phát tán tin nhắn rác, lừa đảo.

Đáng chú ý, đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, thiết lập thay đổi mã nhận dạng liên tục, phát sóng trong phạm vi nhỏ. Hơn nữa, các đối tượng này di chuyển linh hoạt đến khu vực đông người để tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan chức năng.

Ở Hà Nội, cuối tháng 10, nhiều người dân tại một số trung tâm thương mại như Tràng Tiền Plaza (số 24 Hai Bà Trưng), Aeon Mall Hà Đông phản ánh gặp hiện tượng bất thường khi điện thoại mất sóng 5G, sau đó nhận được tin nhắn định danh từ một ngân hàng với nội dung "đủ điều kiện đổi điểm lấy iPhone". Khi truy cập, người dùng được dẫn đến trang web có giao diện giống hệt ứng dụng ngân hàng, đề nghị điền tên đăng nhập và mật khẩu để đổi thưởng.

Cục Tần số vô tuyến điện khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các tin nhắn lừa đảo, báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện nghi vấn.

Trước đó, chỉ trong 3 tuần đầu tháng 8, Cục Tần số vô tuyến điện (Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II) đã phát hiện, định vị chính xác nguồn gây nhiễu bất hợp pháp, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Bộ công an phát hiện bắt giữ 04 đối tượng sử dụng trạm BTS giả để phát tán hàng loạt tin nhắn lừa đảo, có sự tham gia của người nước ngoài.

Chiều ngày 21/8/2025, từ công tác giám sát tần số thường xuyên, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II đã phát hiện tín hiệu phát sóng bất thường trên địa bàn TP.HCM.

Nhận định đây là dấu hiệu của trạm thu phát sóng di động (BTS) giả, Trung tâm II đã ngay lập tức triển khai lực lượng, khoanh vùng và phối hợp khẩn cấp với Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, bắt giữ đối tượng sử dụng trạm BTS giả cùng tang vật ngay tại hiện trường.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ hai thiết bị BTS giả đang hoạt động , phát tán tin nhắn giả mạo ngân hàng Vietcombank và đơn vị vận tải Vietnam Post nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Ngoài ra, một thiết bị khác chưa kịp sử dụng cũng bị thu giữ.

Tin nhắn lừa đảo do trạm BTS giả phát đi

Theo nhận định của các chuyên gia, việc các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn, từ giả mạo cơ quan nhà nước, ngân hàng đến dịch vụ chuyển phát cho thấy âm mưu của tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và có thể mang yếu tố xuyên quốc gia.

Tang vật thu giữ được tại vụ việc

Chuỗi thành tích liên tiếp này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng, tinh thần chủ động và công tác giám sát chặt chẽ của Cục Tần số vô tuyến điện, đặc biệt là vai trò nòng cốt của Trung tâm Tần số vô tuyến điện. Sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả với lực lượng Công an đã tạo thành một "lá chắn thép", góp phần quan trọng bảo đảm an ninh không gian mạng và giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Đây cũng là thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm công nghệ cao; thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9.

﻿Vào giữa tháng 8, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II – Cục Tần số vô tuyến điện cũng phát hiện tin nhắn lừa đảo với nội dung như sau.

Vào đầu tháng 8, ngày 7/8/2025, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II – Cục Tần số vô tuyến điện phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06) khu vực phía Nam và các đơn vị chức năng liên quan đã bắt giữ một đối tượng người nước ngoài sử dụng trạm thu phát sóng di động giả mạo (BTS giả) để phát tán tin nhắn lừa đảo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau.

Đây là hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao mới, kết hợp giữa kỹ thuật giả mạo trạm BTS và các chiêu trò đánh vào tâm lý người tiêu dùng trong thời đại số. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của công tác phối hợp liên ngành giữa các lực lượng chuyên trách về tần số, kỹ thuật nghiệp vụ và hình sự trong việc bảo vệ an toàn thông tin và giữ gìn an ninh trật tự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai. Khi phát hiện tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc các nhà mạng di động để được hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời.