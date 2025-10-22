Hiện tượng lạ nước sông Hàn ở Đà Nẵng chảy ngược trước bão số 12: Vì sao?

Chiều 21/10, ghi nhận tại khu vực đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước, quận Hải Châu), nước sông Hàn dâng cao sát mép đường, có lúc tràn qua mặt vỉa hè. Sóng lớn đánh mạnh vào bờ gây xói lở, khiến tuyến đường bị ngập cục bộ nhiều đoạn. Một phần lan can kè dọc sông đã bị sóng đánh sập – Thông tin trên Báo Dân Việt.

Khu vực công viên ven sông trên đường Như Nguyệt được cảnh báo có nguy cơ sụt lún, sạt xuống sông do dòng nước chảy ngược và đánh mạnh vào các trụ móng dưới lòng sông. Lực lượng chức năng đã lập hàng rào tạm, cắm biển cảnh báo nguy hiểm để hạn chế người dân qua lại.

Trao đổi với Báo Dân Việt, ông Nguyễn Bá Thủy – Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia – cho biết, hiện tượng nước sông Hàn chảy ngược là do mực nước sông đang thấp hơn mực nước biển, khiến nước biển dâng tràn vào sông.

“Hiện tại chưa có lũ trên sông Hàn, nên mực nước trong sông thấp hơn mực nước biển. Vì vậy, nước biển chảy ngược vào sông là điều hoàn toàn bình thường, không phải hiện tượng bất thường về khí tượng,” ông Thủy giải thích.

Ông cũng cho biết, khi có mưa lớn hoặc lũ trên thượng nguồn, mực nước sông Hàn sẽ tăng và dòng chảy sẽ trở lại hướng ra biển, hạn chế tình trạng nước chảy ngược như hiện nay.

Lan can vỉa hè khu vực đường Như Nguyệt ven sông Hàn (Đà Nẵng) bị sóng đánh bật. Ảnh: DV.

Đà Nẵng sẵn sàng ứng phó bão Fengshen

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 12 có khả năng đổ bộ vào khu vực Trung Trung Bộ trong 24–36 giờ tới. Dù cường độ bão khi vào đất liền được dự báo không quá mạnh, nhưng nguy cơ mưa lớn, ngập lụt ở đô thị và sạt lở đất ở vùng núi được đánh giá là rất cao.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, thành phố đã kích hoạt mức ứng phó cao nhất. Ba Ban chỉ huy tiền phương được thành lập tại các khu vực trọng điểm: miền núi phía Tây, khu vực phía Nam và trung tâm thành phố, do các Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ huy.

Thành phố cũng đã quyết định cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học từ trưa 22/10 để đảm bảo an toàn. Người dân được khuyến cáo dự trữ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho ít nhất 3 ngày; kê cao đồ đạc, chằng chống nhà cửa và chủ động di dời đến nơi an toàn trước 17 giờ cùng ngày.

UBND TP. Đà Nẵng đồng thời yêu cầu không tiếp nhận hàng cứu trợ tự phát để đảm bảo công tác điều phối, cứu trợ diễn ra tập trung và thống nhất.



