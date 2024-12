Hiệu suất danh mục của "cá mập” quy mô 22.000 tỷ đồng âm 2 tháng liên tiếp

Theo báo cáo mới cập nhật, Pyn Elite Fund ghi nhận mức hiệu suất âm 1,2% trong tháng 11 vừa qua, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp và là tháng thứ 3 từ đầu năm nay quỹ này ghi nhận hiệu suất âm. Tính chung 11 tháng đầu năm, hiệu suất đầu tư của Pyn Elite Fund vẫn tương đối khả quan với mức 17,08%.

Hiệu suất của quỹ ngoại trong tháng 11 chủ yếu được hỗ trợ bởi sự vượt trội của DXS (+33,2%), HVN (+20%), ACV (+6,5%). Dù vậy. diễn biến kém sắc tới từ một số mã như NTL (-11,8%), HAX (-7,8%), HHV (-6,4%) phần nào tác động tiêu cực đến hiệu suất đầu tư chung.

Theo Pyn Elite Fund, trong tháng 11 vừa qua, sau chiến thắng của ông Donald Trump, nhà đầu tư nước ngoài đã đồng loạt rút vốn khỏi các thị trường khu vực do lo ngại về nguy cơ áp thuế và biến động tỷ giá. Kết quả, không chỉ Việt Nam mà nhiều thị trường trong khu vực chịu áp lực nặng nề như Indonesia giảm 6,1%, Philippines giảm 5,5%, Hong Kong giảm 4,4%, và Thái Lan giảm 2,6%.

Thanh khoản thị trường cũng sụt giảm xuống còn 570 triệu USD (-11% so với quý trước, -14% so với cùng kỳ năm trước), bất chấp việc triển khai chính thức các giải pháp không yêu cầu ký quỹ trước cho các tổ chức đầu tư nước ngoài. Làn sóng bán ròng miệt mài từ khối ngoại trong bối cảnh thị trường thanh khoản thấp đã làm suy giảm thêm niềm tin của nhà đầu tư trong nước, đồng thời hạn chế khả năng hấp thụ áp lực bán ra. Yếu tố tích cực tới từtỷ giá khi tiền Đồng giữ ổn định trong tháng 11 (-0,2%), ngay cả khi chỉ số USD Index tăng 2,4% so với giỏ các đồng tiền chính trên thế giới.

Vừa qua, Quốc hội vừa thông qua những quyết sách quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các điểm nhấn đáng chú ý bao gồm (1) phê duyệt dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam trị giá 67 tỷ USD, dự kiến giúp GDP tăng thêm 1 điểm phần trăm mỗi năm, với phần lớn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; (2) thông qua các luật hỗ trợ về đầu tư công, điện lực và chứng khoán, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, Quốc hội giao mục tiêu kinh tế năm 2025 trên 7%. Tuy nhiên, Chính phủ phấn đấu đạt GDP khoảng 8%. Việc này sẽ tạo đà phấn đấu mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Hiện, Pyn Elite Fund là quỹ ngoại có quy mô hàng đầu tại thị trường chứng khoán Việt Nam với tổng tài sản quản lý lên đến hơn 802 triệu EUR (21.700 tỷ đồng) vào cuối tháng 11. Nhóm tài chính (ngân hàng, chứng khoán) chiếm áp đảo cả về số lượng và tỷ trọng. Top 10 danh mục của quỹ có đến 6 cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán với tổng tỷ trọng khoảng 52%. Riêng Sacombank (STB) chiếm đến gần 1/5 danh mục (19,5%) của quỹ.

Theo Pyn Elite Fund, từ tháng 5 quỹ đã tự tin về triển vọng tăng giá của STB và cho rằng thị trường vẫn chưa nhận ra tiềm năng gia tăng đáng kể của vốn chủ sở hữu tại ngân hàng này sau khi hoàn tất đấu giá 32,5% cổ phần. Mới đây, Chứng khoán HSC đã đưa ra dự báo về khả năng thu hồi tài sản trị giá 20.000 tỷ đồng, đồng thời nhấn mạnh rằng "năm 2025 có thể là năm đột phá lớn đối với STB". Pyn Elite Fund cho rằng đây là một bước tiến tích cực trong việc nâng cao nhận thức của các nhà đầu tư trên thị trường rộng lớn hơn.