Hình ảnh cầu Bình Triệu 1 chính thức thông xe sáng nay

Sáng 23-11, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM) tổ chức lễ thông xe cầu Bình Triệu 1 sau khi hoàn thành dự án nâng tĩnh không, hạng mục được xem là giải pháp gỡ "nút thắt" giao thông thủy trên sông Sài Gòn và giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ Đông Bắc thành phố.

Cầu Bình Triệu 1 chính thức mở lại làn ô tô

Dự án được khởi công ngày 26-8, chỉ hơn một tháng sau, ngày 30-9, phần kết cấu chính của cầu đã được kích nâng thêm 1,08 m, đạt tĩnh không 7 m mức chuẩn cho tàu trọng tải lớn 2.000-3.000 tấn lưu thông an toàn.

Trước đây, cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Phước 1 (xây dựng trước năm 1975) chỉ đạt tĩnh không 5,5 m và 6 m, không đáp ứng quy hoạch, gây hạn chế lớn cho vận tải thủy.

Tổng mức đầu tư dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 khoảng 133 tỉ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 770 m; dự án nâng cầu Bình Phước 1 có kinh phí 110 tỉ đồng, nâng cao thêm 1,25m. Cả hai sử dụng công nghệ kích nâng thủy lực hiện đại, vừa thi công vừa đảm bảo lưu thông, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm phát biểu tại lễ thông xe

Phát biểu tại lễ thông xe, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết quá trình nghiên cứu dự án đã xem xét nhiều phương án để đảm bảo tuổi thọ công trình khoảng 100 năm. Trong đó có cả phương án xây cầu mới, với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, thực tế lưu lượng phương tiện trên trục cửa ngõ này quá lớn, việc đóng cầu để thi công mới sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Vì vậy, thành phố chọn phương án nâng cấp với chi phí chỉ hơn 100 tỉ đồng nhưng vẫn đáp ứng mục tiêu tăng tĩnh không, tăng khả năng chịu lực và duy trì lưu thông ổn định.

Cầu Bình Triệu 1 chính thức thông xe, giải tỏa ùn ứ giao thông tỏng khu vực - CLIP: NGỌC QUÝ

Theo ông Trần Quang Lâm, trong 9 tháng thi công, giao thông chỉ phải hạn chế xe ô tô trong khoảng ba tháng, còn lại vẫn hoạt động bình thường. Đến nay, công trình đã hoàn tất và được khôi phục lưu thông như trước.

Dù tổng mức đầu tư không lớn, đây là giải pháp kỹ thuật lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam và được Bộ Xây dựng đánh giá cao.

Công trình thể hiện tinh thần mạnh dạn áp dụng công nghệ mới, tối ưu chi phí và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân. Quá trình thực hiện có sự phối hợp của các nhà khoa học cùng các đơn vị có kinh nghiệm như nhà thầu Pháp Freyssinet, Viện Khoa học Công nghệ và các tổ chức tư vấn, giám sát. Theo kiểm định, toàn bộ thông số kỹ thuật đều đạt yêu cầu.

Ông Lâm cho biết khu vực cửa ngõ Đông Bắc hiện là điểm nghẽn giao thông lớn nhất, khi nhiều dự án ở khu vực TP Thủ Đức và Bình Dương (cũ) đang chờ hoàn thiện.

TPHCM sẽ tiếp tục triển khai các dự án mở rộng trục quốc lộ 13, xây cầu Bình Triệu 3, hoàn thiện tuyến đường trên cao kết nối xuyên suốt và phối hợp nghiên cứu tuyến đường sắt số 3 để bổ sung năng lực vận tải. Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Xây dựng ghi nhận nỗ lực của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, các lực lượng thi công, tư vấn, giám sát và đặc biệt là sự phối hợp của chính quyền phường Hiệp Bình cùng người dân.

Ông Trần Quang Lâm cũng cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng CSGT Rạch Chiếc và Hàng Xanh trong việc điều tiết giao thông tại khu vực thường xuyên ùn tắc, nhất là các thời điểm mưa lớn.

Ông Nguyễn Viết Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ báo cáo tại lễ thông xe

Ông Nguyễn Viết Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, cho biết dự án nhằm đưa tĩnh không thông thuyền lên cấp II (50 x 7m), tăng an toàn giao thông thủy, tăng năng lực kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Bộ.

Trong quá trình thi công, đơn vị phải xử lý nhiều khó khăn như khoan cọc gặp chướng ngại vật, duy trì giao thông thủy – bộ đồng thời. Cũng theo ông Vinh, nhờ sự phối hợp của lực lượng cảnh sát giao thông, công an và chính quyền địa phương, tình trạng ùn ứ quanh công trường được hạn chế.

Cầu Bình Triệu 1 chính thức thông xe:

Nghi thức cắt băng lễ thông xe dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1

Thông xe cầu Bình Triệu 1 sau khi hoàn thành dự án nâng tĩnh không - hạng mục được xem là giải pháp gỡ "nút thắt" giao thông thủy trên sông Sài Gòn

Dự án được khởi công ngày 26-8. Chỉ hơn một tháng sau, ngày 30-9, phần kết cấu chính của cầu đã được kích nâng thêm 1,08 m, đạt tĩnh không 7 m mức chuẩn cho tàu trọng tải lớn 2.000-3.000 tấn lưu thông an toàn

Cầu Bình Triệu 1 thường xuyên đón lượng phương tiện lớn

Kể từ 9 giờ sáng 23-11, các phương tiện được phép lưu thông trên làn ô tô trên cầu Bình Triệu 1

Nghi thức thông xe cầu Bình Triệu 1