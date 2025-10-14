Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình ảnh của Shark Bình bị tạm giam

14-10-2025 - 15:53 PM | Thị trường chứng khoán

Công an xác định Shark Bình cùng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Ngày 14-10, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech do doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch và một số công ty liên quan.

Hình ảnh của Shark Bình bị tạm giam- Ảnh 1.

Shark Bình tại cơ quan công an

Theo đó, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Shark Bình và 9 người khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain". Bên cạnh đó, cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex để củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự án.

Hình ảnh của Shark Bình bị tạm giam- Ảnh 2.

Shark Bình làm việc với cơ quan công an

Hình ảnh của Shark Bình bị tạm giam- Ảnh 3.

Shark Bình cùng các đồng phạm

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra, nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của Công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư số tiền đặc biệt lớn.

Hình ảnh Shark Bình cùng các đồng phạm tại cơ quan điều tra:

Hình ảnh của Shark Bình bị tạm giam- Ảnh 4.

Hình ảnh của Shark Bình bị tạm giam- Ảnh 5.

Hình ảnh của Shark Bình bị tạm giam- Ảnh 6.

 

Theo Nguyễn Hưởng

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
ASEANSC: Định giá vẫn hấp dẫn, VN-Index có thể lên 1.800 điểm

ASEANSC: Định giá vẫn hấp dẫn, VN-Index có thể lên 1.800 điểm Nổi bật

Loạt “cá mập” ngoại Dragon Capital, VinaCapital, J.P. Morgan, Pyn Elite Fund dự báo về chứng khoán Việt Nam

Loạt “cá mập” ngoại Dragon Capital, VinaCapital, J.P. Morgan, Pyn Elite Fund dự báo về chứng khoán Việt Nam Nổi bật

Shark Bình lừa đảo nhà đầu tư tiền số như thế nào để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn?

Shark Bình lừa đảo nhà đầu tư tiền số như thế nào để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn?

15:50 , 14/10/2025
Phiên 14/10: Khối ngoại thẳng tay bán hơn 1.400 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị “xả” mạnh nhất?

Phiên 14/10: Khối ngoại thẳng tay bán hơn 1.400 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị “xả” mạnh nhất?

15:38 , 14/10/2025
Ai là bị hại của Shark Bình lưu ý

Ai là bị hại của Shark Bình lưu ý

15:11 , 14/10/2025
Shark Bình nói gì trước khi bị khám xét nhà riêng và bắt tạm giam?

Shark Bình nói gì trước khi bị khám xét nhà riêng và bắt tạm giam?

15:00 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên