Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình ảnh đường ven sông Đồng Nai qua “nhà lầu ông Phủ" trước ngày thông xe

05-01-2026 - 14:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án đường ven sông Đồng Nai gần 2.000 tỉ đồng đi qua "nhà lầu ông Phủ" đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để thông xe trước Tết Nguyên đán

Toàn cảnh tuyến đường ven sông Đồng Nai qua "nhà lầu ông Phủ" sắp thông xe trước Tết Nguyên đán 2026

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Dự án đường ven sông Đồng Nai thuộc phường Trấn Biên chạy từ cầu Hóa An đến giáp ranh phường Tân Triều dài 5,2 km, khởi công từ cuối năm 2021.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 2.

Sau hơn 4 năm thi công, nhiều lần điều chỉnh do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án đang tăng tốc hoàn thiện

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 3.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 4.

Để bảo tồn nhà cổ trăm tuổi, tỉnh Đồng Nai phải thay đổi quy hoạch thiết kế, nắn con đường ra phía bờ sông, thu hẹp vỉa hè.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 5.

Khẩn trương thi công đoạn qua “nhà lầu ông Phủ” Võ Hà Thanh đang được hoàn thiện

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 6.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 7.

Nhiều đoạn đường ven sông đã hoàn thiện, trồng cây xanh và hoa. Tuyến đường gồm 6 làn xe, rộng 34 m, có vỉa hè, dải phân cách, chiếu sáng và công viên ven sông.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 8.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 9.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 10.

Nhà dân ven đường ven sông Đồng Nai đang sửa sang, hoàn thiện

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 11.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 12.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 13.

Công nhân hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để chuẩn bị thông xe tuyến đường ven sông.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 14.

Dự án đường ven sông Đồng Nai là công trình trọng điểm của tỉnh Đồng Nai được triển khai trên địa bàn phường Trấn Biên sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực phường và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Nguyễn Tuấn

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thời kỳ 'dân số vàng' của Việt Nam sắp kết thúc?

Thời kỳ 'dân số vàng' của Việt Nam sắp kết thúc? Nổi bật

Tin vui cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh: Một loại thuế chính thức bị 'khai tử' từ năm nay

Tin vui cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh: Một loại thuế chính thức bị 'khai tử' từ năm nay Nổi bật

Chuyên gia Thuế cảnh báo: Không khai báo đủ tài khoản, hộ kinh doanh có thể bị ấn định doanh thu hoặc coi tiền lương, tiền công là khoản thu nhập chưa kê khai, có dấu hiệu trốn thuế

Chuyên gia Thuế cảnh báo: Không khai báo đủ tài khoản, hộ kinh doanh có thể bị ấn định doanh thu hoặc coi tiền lương, tiền công là khoản thu nhập chưa kê khai, có dấu hiệu trốn thuế

11:32 , 05/01/2026
Đề xuất quy định mới về đánh giá giáo viên

Đề xuất quy định mới về đánh giá giáo viên

10:50 , 05/01/2026
Xuyên Tết thi công dự án kết nối các khu công nghiệp ở Hải Phòng

Xuyên Tết thi công dự án kết nối các khu công nghiệp ở Hải Phòng

10:19 , 05/01/2026
Hà Nội vừa ghi nhận một kỷ lục lịch sử

Hà Nội vừa ghi nhận một kỷ lục lịch sử

09:45 , 05/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên