Hình ảnh không ai ngờ của NS Hoài Linh

03-11-2025 - 10:39 AM

Hình ảnh mới nhất của NS Hoài Linh nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.

Một bức ảnh được em trai Dương Triệu Vũ đăng tải trên Facebook đã thu hút sự chú ý của công chúng. Trong ảnh, NS Hoài Linh xuất hiện trong tư thế rửa chén tại nhà ở quê. Dương Triệu Vũ kèm theo chú thích: "Về quê anh Hoài Linh cũng phải phụ gia đình rửa chén thôi".

Hình ảnh không ai ngờ của NS Hoài Linh- Ảnh 1.

Bức ảnh được chụp tự nhiên, NS Hoài Linh đang rửa chén trong chậu nước. Phía sau là khung cảnh nhà quê với mái ngói và cây cối. Bức ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội, bao gồm lượt thích, chia sẻ và bình luận từ người hâm mộ. Một người để lại bình luận: "Trên sân khấu là nghệ sĩ sau ánh hào quang ấy là người con hiếu thảo của gia đình".

Hình ảnh không ai ngờ của NS Hoài Linh- Ảnh 2.

Khoảnh khắc đời thường của NS Hoài Linh. Ảnh: FB Dương Triệu Vũ

Không những thế, Dương Triệu Vũ còn chia sẻ thêm một clip rất đời thường của NS Hoài Linh tại quê nhà khi tiếp chuyện một người thân tới nhà chơi. Trong clip, NS Hoài Linh rất giản dị khi giữ chó cho người thân vào nhà chơi, nhưng chú cún liên tục sủa lớn, gây ồn áo.

Trước đó, trong dịp giỗ cha, Dương Triệu Vũ sử dụng bài đăng để cập nhật tình hình gia đình, đồng thời làm rõ các thông tin liên quan đến sức khỏe của anh trai. Vào ngày 21/10/2025, Dương Triệu Vũ đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng NS Hoài Linh vẫn khỏe mạnh và đã trở lại hoạt động sân khấu, ưu tiên thời gian ở nhà với mẹ hơn là các hoạt động xã hội.

NS Hoài Linh sinh năm 1968 tại Cam Ranh, Khánh Hòa, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông từng làm nhiều công việc lao động để hỗ trợ gia đình, bao gồm rửa chén thuê. Những chi tiết này đã được Dương Triệu Vũ đề cập trong các chương trình truyền hình trước đây.

Hình ảnh không ai ngờ của NS Hoài Linh- Ảnh 3.

Về sức khỏe, NS Hoài Linh được chẩn đoán ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu năm 2021. Đến năm 2024, bệnh đã di căn, yêu cầu sử dụng thuốc lâu dài. Ông cũng gặp vấn đề mất ngủ kéo dài hơn 20 năm, dẫn đến việc tạm dừng một số hoạt động trong showbiz để tập trung điều trị. Theo cập nhật từ Dương Triệu Vũ, tình trạng sức khỏe hiện tại của gia đình ổn định, với sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên.

Hiện nay, NS Hoài Linh chọn cách sống khép kín hơn. Ông hạn chế sử dụng mạng xã hội và giảm tham gia các chương trình truyền hình ồn ào. Thay vào đó, ông tập trung vào sân khấu kịch, nơi ông huấn luyện nghệ sĩ trẻ và tham gia các vở diễn. Gần đây, ông đăng ký khóa học đạo diễn sân khấu tại Hội Sân khấu TP.HCM để nâng cao kiến thức chuyên môn.

Bức ảnh rửa chén phản ánh khía cạnh đời thường của NS Hoài Linh, khác biệt so với hình ảnh sân khấu quen thuộc. Nó cũng nhấn mạnh vai trò của ông trong gia đình. Các bình luận trên mạng xã hội thể hiện sự quan tâm từ công chúng, với một số người dùng đánh giá cao sự giản dị trong hoạt động hàng ngày.

Gia đình thông báo tình hình sức khoẻ NS Hoài Linh

Minh Ánh

Đời sống Pháp luật

